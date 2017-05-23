На стадионе в Манчестере прогремел взрыв, погибли не менее 19 человек

Еще не менее 50 человек получили ранения.

Во время взрыва на стадионе в Манчестере погибло не менее 19 человек NBCNews

На стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв . Во время взрыва погибли не менее 19 человек, не менее 50 человек получили ранения, сообщает Reuters

Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв.

На концерте находились около 21 тысячи человек, большую часть которых составляли дети и подростки. После взрыва был перекрыт весь центр города, в котором застряли множество людей. Многие родители пытаются найти своих детей.