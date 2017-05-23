На стадионе в Манчестере прогремел взрыв, погибли не менее 19 человек

Еще не менее 50 человек получили ранения.
Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв.
WATCH: Concertgoers jump over barricade inside Manchester Arena. More: https://t.co/AKl1mmK4Sv pic.twitter.com/B0DSfm3eZH— NBC News (@NBCNews) 23 травня 2017 р.
На концерте находились около 21 тысячи человек, большую часть которых составляли дети и подростки. После взрыва был перекрыт весь центр города, в котором застряли множество людей. Многие родители пытаются найти своих детей.
прогремел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.ZN.UA