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На стадионе в Манчестере прогремел взрыв, погибли не менее 19 человек

23 мая в 06:22

Еще не менее 50 человек получили ранения.

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Во время взрыва на стадионе в Манчестере погибло не менее 19 человек
NBCNews
На стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Во время взрыва погибли не менее 19 человек, не менее 50 человек получили ранения, сообщает Reuters.

Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв.

На концерте находились около 21 тысячи человек, большую часть которых составляли дети и подростки. После взрыва был перекрыт весь центр города, в котором застряли множество людей. Многие родители пытаются найти своих детей.

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Как сообщалось, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв Манчестер теракт полиция
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