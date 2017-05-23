Тереза Мэй обратилась к стране по поводу взрыва в Манчестере

Некоторые политики решили приостановить свои избирательные кампании после взрыва.
Мэй назвала взрыв в Манчестере ужасным терактом
Number 10/Flickr
Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала взрывы на стадионе в Манчестере
"ужасным терактом" и сообщила, что работа над установлением деталей происшествия уже идет. Мэй также выразила сочувствие пострадавшим во время взрыва, а также их семьям, пишет Reuters
.
Премьер также созвала совет безопасности на 9 утра по местному времени, на котором будет обсужден взрыв и возможные меры. Некоторые СМИ сообщают о том, что избирательная кампания правящей консервативной партии будет приостановлена вследствие терактов. О подобном решении заявила также Шотландская национальная партия.
Ранее сообщалось, что на стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Во время взрыва погибли не менее 19 человек, не менее 50 человек получили ранения
.
По материалам:
ZN.UA