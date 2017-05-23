Тереза Мэй обратилась к стране по поводу взрыва в Манчестере

Некоторые политики решили приостановить свои избирательные кампании после взрыва.

Мэй назвала взрыв в Манчестере ужасным терактом Number 10/Flickr

Премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала"ужасным терактом" и сообщила, что работа над установлением деталей происшествия уже идет. Мэй также выразила сочувствие пострадавшим во время взрыва, а также их семьям, пишет Reuters

Премьер также созвала совет безопасности на 9 утра по местному времени, на котором будет обсужден взрыв и возможные меры. Некоторые СМИ сообщают о том, что избирательная кампания правящей консервативной партии будет приостановлена вследствие терактов. О подобном решении заявила также Шотландская национальная партия.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде произошел взрыв. Во время взрыва