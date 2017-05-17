В Польше произошел мощный взрыв на старейшем пороховом заводе

6 человек ранены, 17 эвакуированы, двое пропали без вести.

На одном из старейших действующих пороховых заводов в селе Макольно в Великопольском воеводстве на юго-западе Польши сегодня произошел взрыв. По информации польского телевидения, ведется спасательная операция. ЧП произошло в районе десяти утра по местному времени. На месте работают шесть пожарных расчетов и медики. 6 человек получили ранения, 17 эвакуированы, двоих продолжают искать. Угрозы новых взрывов нет. Подробности случившегося выясняются, сообщает Gazeta Wyborcza.

Завод в Макольно изготовляет порох с 17 века, и после ряда модернизаций претендует на титул старейшего порохового производства в мире.

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