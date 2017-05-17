Топ Новости
<
>

В Польше произошел мощный взрыв на старейшем пороховом заводе

17 мая в 14:10

6 человек ранены, 17 эвакуированы, двое пропали без вести.

< >
123_2 < >
Фото Gazeta Wyborcza

На одном из старейших действующих пороховых заводов в селе Макольно в Великопольском воеводстве на юго-западе Польши сегодня произошел взрыв. По информации польского телевидения, ведется спасательная операция. ЧП произошло в районе десяти утра по местному времени. На месте работают шесть пожарных расчетов и медики. 6 человек получили ранения, 17 эвакуированы, двоих продолжают искать. Угрозы новых взрывов нет. Подробности случившегося выясняются, сообщает Gazeta Wyborcza.

Завод в Макольно изготовляет порох с 17 века, и после ряда модернизаций претендует на титул старейшего порохового производства в мире.

 

Читайте также: В Украине успешно испытали новый пожарный танк

В Варшаве соберутся главы парламентов Центральной и Восточной Европы. Говорить будут о безопасности региона.

По материалам: Gazeta Wyborcza
Читайте также
Тэги Польша завод взрыв эвакуация производство пожар порох раненые
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.43
EUR 29.23
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...