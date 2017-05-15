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В Варшаве соберутся главы парламентов Центральной и Восточной Европы

15 мая в 07:59

Говорить будут о безопасности региона.

Польша флаг
В Польше состоится крупный саммит
Flickr/Maciej Zygmunt
В столице Польши Варшаве 17-18 мая состоится саммит глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы.

Планируется, что в Польшу приедут главы парламентов или вице-спикеры из Украины, Азербайджана, Боснии и Герцоговины, Болгарии, Хорватии, Черногории, Грузии, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Сербии, Словакии, Турции и Венгрии, пишет "Укринформ".

Участники саммита обсудят безопасность региона, сотрудничество в сфере инфраструктуры и увеличение роли национальных парламентов.

"Мы встречаемся в Варшаве чтобы совместно подумать над будущим континента, нашего региона, государств и народов", - рассказал о предстоящем саммите маршалок польского Сейма Марек Кухцинский. 

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Подробнее о проблемах украинско-польских отношений читайте в статье Алены Гетьманчук "Украина—Польша: партнерство без патроната и предпосылок" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Укринформ
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Тэги Украина парламент саммит Польша Европа
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