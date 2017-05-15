В Варшаве соберутся главы парламентов Центральной и Восточной Европы

Говорить будут о безопасности региона.

В Польше состоится крупный саммит Flickr/Maciej Zygmunt

В столице Польши Варшаве 17-18 мая состоится саммит глав парламентов стран Центральной и Восточной Европы.

Планируется, что в Польшу приедут главы парламентов или вице-спикеры из Украины, Азербайджана, Боснии и Герцоговины, Болгарии, Хорватии, Черногории, Грузии, Казахстана, Литвы, Латвии, Молдовы, Сербии, Словакии, Турции и Венгрии, пишет "Укринформ".

Участники саммита обсудят безопасность региона, сотрудничество в сфере инфраструктуры и увеличение роли национальных парламентов.

"Мы встречаемся в Варшаве чтобы совместно подумать над будущим континента, нашего региона, государств и народов", - рассказал о предстоящем саммите маршалок польского Сейма Марек Кухцинский.

Подробнее о проблемах украинско-польских отношений читайте в статье Алены Гетьманчук "Украина—Польша: партнерство без патроната и предпосылок" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".