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В Великобритании задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере

23 мая в 14:04

В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли по меньшей мере 22 человека. 

взрыв в манчестере
Правоохранители задержали предполагаемого виновника теракта в Манчестере
CNN
В связи с террористическим актом в Манчестере был задержан 23-летний мужчина, сообщает Sky News со ссылкой на информацию полиции.

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Как сообщает агентство Reuters, премьер-министр Великобритании Тереза Мей ранее подтвердила, что полиция установила личность лица, которое может быть причастно к взрыву. Она также назвала инцидент терактом, направленным против беззащитных детей и молодых людей. 

Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек. По данным посольства Украины в Великобритании, граждан Украины среди пострадавших нет. 

По материалам: ZN.UA
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