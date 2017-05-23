В Великобритании задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере

В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли по меньшей мере 22 человека.

Правоохранители задержали предполагаемого виновника теракта в Манчестере CNN

Greater Manchester Police says a 23-year-old man has been arrested in connection with the Manchester attack — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 23 травня 2017 р.

В связи с террористическим актом в Манчестере был задержан 23-летний мужчина, сообщает Sky News со ссылкой на информацию полиции.

Как сообщает агентство Reuters, премьер-министр Великобритании Тереза Мей ранее подтвердила, что полиция установила личность лица, которое может быть причастно к взрыву. Она также назвала инцидент терактом, направленным против беззащитных детей и молодых людей.

Взрыв в Манчестере состоялся после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая. К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек. По данным посольства Украины в Великобритании, граждан Украины среди пострадавших нет.