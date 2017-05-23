Порошенко осудил теракт в Манчестере

В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли по меньшей мере 22 человека.

Порошенко прокомментировал события в Манчестере

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку и сочувствие Великобритании в связи с терактом в Манчестере.

"Шокирован известием о теракте в Манчестере. Строго осуждаю любые акты терроризма. Мои самые искренние соболезнования семьям и близким погибших. Украина вместе с Великобританией в эти трагические времена", - написал он в Twitter.

Украïна разом з Великою Британією у ці трагічні часи — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 мая 2017 г.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.

К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек,