Трамп назвал "неудачниками" организаторов теракта в Манчестере

Американский президент также высказал свою солидарность с жителями Британии.

Трамп посочувствовал британцам и назвал террористов «неудачниками»

Американский президент Дональд Трамп высказал свое соболезнованиеи их семьям. Кроме того, Трамп подчеркнул свою солидарность с гражданами Британии, сообщает CNN

Президент сказал, что он не хочет называть организаторов террористической атаки "монстрами", поскольку это название им бы понравилось. Потому Трамп назвал их "неудачниками", подчеркнув, что они такими и есть.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере

Больше про теракт в Манчестере читайте в материале ZN.UA "Взрывы на стадионе в Манчестере: главное".