Британские партии приостановили свои предвыборные кампании в связи с терактом в Манчестере

В результате взрыва на стадионе в Манчестере погибли, по меньшей мере, 22 человека.

Подготовка к выборам в Великобритании приостановлена EPA / NIGEL RODDIS

Лидеры политических партий Великобритании объявили о приостановке своих избирательных кампаний к8 июня в связи с терактом в Манчестере.

Как сообщает The Guardian, лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин подтвердил, что в связи с трагедией его политическая сила присоединяется к инициативе по приостановке избирательной кампании, которую ранее поддержали консерваторы, либерал-демократы и Шотландская национальная партия.

Взрыв в Манчестере произошел после концерта певицы Арианы Гранде в ночь на 23 мая.Правоохранительные органы предполагают, что взрыв на стадионе являлся терактом, который был осуществлен террористом смертником, однако на данный момент устанавливаются подробности инцидента. Полиция заблокировала все улицы вокруг Манчестер арены, на которой произошел взрыв. МИД выясняет наличие украинцев среди пострадавших во время взрыва в Манчестере.

К настоящему моменту число погибших в результате взрыва на стадионе Manchester Arena достигло 22 человек,