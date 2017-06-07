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В Тегеране планировались еще несколько терактов – СМИ

7 июня в 13:40

Террористов успели арестовать до нападения. 

иран стрельба парламент
Боевики убили не менее 5 человек.
twitter.com
Члены трех террористических групп были арестованы до совершения новых терактов в Тегеране, передает слова главы министерства разведки Ирана агентство Fars.

Сообщается, что нападения на здание парламента и мавзолей аятоллы Хомейни были запланированной террористической атакой.

Согласно официальным данным, в результате нападения на парламент боевики убили четырех и ранили более 10 человек. Нападавшие на мавзолей убили одного и ранили несколько человек.

Смотрите фото: Нападение на парламент и мавзолей в Тегеране: главное

В среду утром стало известно, что в парламенте Ирана вооруженные люди убили охранника и ранили нескольких человек в Мавзолее аятоллы Хомейни.  Один из боевиков, напавших на мавзолей, совершил самоподрыв.

Ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"

По материалам: FARS
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Тэги парламент нападение терроризм Иран
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