В Тегеране планировались еще несколько терактов – СМИ

Террористов успели арестовать до нападения.
Сообщается, что нападения на здание парламента и мавзолей аятоллы Хомейни были запланированной террористической атакой.
Согласно официальным данным, в результате нападения на парламент боевики убили четырех и ранили более 10 человек. Нападавшие на мавзолей убили одного и ранили несколько человек.
В среду утром стало известно, что в парламенте Ирана вооруженные люди убили охранника и ранили нескольких человек в Мавзолее аятоллы Хомейни. Один из боевиков, напавших на мавзолей, совершил самоподрыв.
Ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"FARS