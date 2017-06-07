В Тегеране планировались еще несколько терактов – СМИ

Террористов успели арестовать до нападения.

Боевики убили не менее 5 человек. twitter.com

Члены трех террористических групп были арестованы до совершения новых, передает слова главы министерства разведки Ирана агентство Fars

Сообщается, что нападения на здание парламента и мавзолей аятоллы Хомейни были запланированной террористической атакой.

Согласно официальным данным, в результате нападения на парламент боевики убили четырех и ранили более 10 человек. Нападавшие на мавзолей убили одного и ранили несколько человек.

В среду утром стало известно, что в парламенте Ирана вооруженные люди убили охранника и ранили нескольких человек в Мавзолее аятоллы Хомейни. Один из боевиков, напавших на мавзолей, совершил самоподрыв.

Ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"