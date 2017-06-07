ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на парламент и мавзолей в Иране

По данным СМИ, пострадали 13 человек, еще один погиб.

Ответственность за нападение на парламент и мавзолей в Иране взяло на себя «Исламское государство» twitter.com

Утром 7 июня две группы террористов напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни. Агентство Mehr сообщает о гибели одного и ранении еще пятерых в результате атаки на мавзолей. Вместе с тем, в результате нападения на иранский парламент не менее 8 человек получили ранения.

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