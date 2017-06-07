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ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на парламент и мавзолей в Иране

7 июня в 11:02

По данным СМИ, пострадали 13 человек, еще один погиб.

иран стрельба парламент
Ответственность за нападение на парламент и мавзолей в Иране взяло на себя «Исламское государство»
twitter.com
Ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", сообщает иранское агентство "Фарс".

 Утром 7 июня две группы террористов напали на здание парламента и мавзолей имама ХомейниАгентство Mehr сообщает о гибели одного и ранении еще пятерых в результате атаки на мавзолей. Вместе с тем, в результате нападения на иранский парламент не менее 8 человек получили ранения.

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В мавзолее один из террористов взорвал на себе бомбу. В парламенте террорист со взрывным устройством был задержан.

 

 

По материалам: Медуза
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Тэги мавзолей Иран парламент терроризм нападение
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