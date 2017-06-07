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Боевики атаковали парламент Ирана: есть жертвы

7 июня в 10:32

Нападавшие имели при себе автоматы Калашникова.

иран парламент стрельба полиция
Боевики убили охранника иранского парламента
Behrouz Riazi / Twitter
В среду утром в парламенте Ирана вооруженные люди убили охранника и ранили нескольких человек в Мавзолее аятоллы Хомейни в южном Тегеране, передает Reuters.

Сообщается, что парламент атаковали трое нападавших, один имел при себе пистолет, двое - автоматы АК-47.

Информационное агентство ISNA ссылаясь на слова члена парламента, сообщило о том, что все двери парламента были закрыты и одного из нападавших окружили силы безопасности.

В результате нападения на иранский парламент не менее 8 человек получили ранения, сообщает агентство Mehr News.

Также иранские СМИ сообщают, что вооруженный боевик открыл огонь по Мавзолею аятоллы Хомейни и ранил нескольких человек, позже нападавший привел в действие пояс смертника.

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Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке несет Иран.

Во время выступления в Эр-Рияде в воскресенье, 21 мая, американский президент обвинило Тегеран в поставках вооружений экстремистам и обучении боевиков, которые несут "хаос и кровопролитие".

Ранее на заседании НАТО Иран назвали одной из основных угроз безопасности современного мира. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги парламент Иран безопасность
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