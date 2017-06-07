Боевики атаковали парламент Ирана: есть жертвы

Нападавшие имели при себе автоматы Калашникова.
Сообщается, что парламент атаковали трое нападавших, один имел при себе пистолет, двое - автоматы АК-47.
Информационное агентство ISNA ссылаясь на слова члена парламента, сообщило о том, что все двери парламента были закрыты и одного из нападавших окружили силы безопасности.
В результате нападения на иранский парламент не менее 8 человек получили ранения, сообщает агентство Mehr News.
Также иранские СМИ сообщают, что вооруженный боевик открыл огонь по Мавзолею аятоллы Хомейни и ранил нескольких человек, позже нападавший привел в действие пояс смертника.
Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке несет Иран.
Во время выступления в Эр-Рияде в воскресенье, 21 мая, американский президент обвинило Тегеран в поставках вооружений экстремистам и обучении боевиков, которые несут "хаос и кровопролитие".
Ранее на заседании НАТО Иран назвали одной из основных угроз безопасности современного мира.ZN.UA