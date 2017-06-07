Боевики атаковали парламент Ирана: есть жертвы

Нападавшие имели при себе автоматы Калашникова.

Боевики убили охранника иранского парламента Behrouz Riazi / Twitter

В среду утром в парламенте Ирана вооруженные люди убили охранника и ранили нескольких человек в Мавзолее аятоллы Хомейни в южном, передает Reuters

Сообщается, что парламент атаковали трое нападавших, один имел при себе пистолет, двое - автоматы АК-47.

Информационное агентство ISNA ссылаясь на слова члена парламента, сообщило о том, что все двери парламента были закрыты и одного из нападавших окружили силы безопасности.

В результате нападения на иранский парламент не менее 8 человек получили ранения, сообщает агентство Mehr News.

Также иранские СМИ сообщают, что вооруженный боевик открыл огонь по Мавзолею аятоллы Хомейни и ранил нескольких человек, позже нападавший привел в действие пояс смертника.

Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке несет Иран.

Во время выступления в Эр-Рияде в воскресенье, 21 мая, американский президент обвинило Тегеран в поставках вооружений экстремистам и обучении боевиков, которые несут "хаос и кровопролитие".

Ранее на заседании НАТО Иран назвали одной из основных угроз безопасности современного мира.