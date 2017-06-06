На заседании НАТО Россию и Иран назвали основными угрозами

Майк Пенс осудил попытки РФ перекроить международные границы.

Сейчас в мире опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад, считает вице-президент США news.online.ua

Россия,и терроризм угрожают стабильности и безопасности современного мира, заявил вице-президент США Майк Пенс на заседании Североатлантического совета, трансляция которой доступна на Youtube-канале Atlantic Council.

По словам Пенса, попытки Российской Федерации силой переиначить международные границы, а также попытки Ирана дестабилизировать Ближний Восток и глобальный терроризм являются основными угрозами безопасности.

"Похоже, сейчас в мире опаснее, чем когда-либо после падения коммунизма четверть века назад", - подчеркнул он.

Также американский вице-президент напомнил, что согласно 5-й статье Устава НАТО, нападение на одного члена Альянса равносильно атаке на весь блок, а это значит, что все государства-члены совместно отразят внешнюю агрессию.

17-19 июня силы НАТО отработают защиту "Сувалкского коридора" в случае нападения России на страны Балтии.

В апреле 2016 года министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что "Сувалкский перешеек" – это ключевой пункт с точки зрения возможной угрозы, а также с точки зрения возможности предоставлять помощь странам Балтии.