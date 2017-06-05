Силы НАТО отработают защиту Сувалкского коридора от русских

По Сувалкскому коридору в случае нападения русских в страны Балтии может прийти поддержка союзников.

Силы НАТО готовятся отразить нападение русских на самом опасном участке Радио Польша

Военнослужащие НАТО,и Польше, на следующей неделе проведут тренировку по обороне так называемого "Сувалкского коридора".

В маневрах, которые пройдут 17-19 июня, примут участие около 1,5 тыс. тысяч литовских, польских, британских и американских военнослужащих, которые привлекут тяжелую военную технику и вертолеты. Эта операция является частью международных учений "Железный Волк 2017" (Gelezinis Vilkas 2017).

"Такая операция проводится впервые. Одной из наших задач является тренировка по прибытию союзников в Литву. Это чисто тактическая процедура: как они переходят нашу границу, через контролируемую нашими силами территорию, заходят вглубь территории Литовской Республики", - сообщил журналистам командующий Сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Валдемарас Рупшис.

"Сувалкским коридором" называется пограничный участок между Литвой и Польшей шириной примерно 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью РФ, а на востоке - с Гродненской областью Беларуси.

В апреле 2016 года министр обороны Польши Антони Мацеревич заявил, что "Сувалкский перешеек" – это ключевой пункт с точки зрения возможной угрозы, а также с точки зрения возможности предоставлять помощь странам Балтии.