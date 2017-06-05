Литва начала строить металлический забор на границе с Россией

До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км.

Литовцы отгородятся от русских двухметровым забором Delfi.lt

начиналось строительство защитного ограждения. Как сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), первый столб ограждения будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

Стоимость работ - 1 млн. 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.

Напомним, что две другие страны Балтии, Эстония и Латвия начали отгораживаться от России забором еще в 2015 году.