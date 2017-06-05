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Литва начала строить металлический забор на границе с Россией

5 июня в 14:27

До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км.

Граница Литва Россия
Литовцы отгородятся от русских двухметровым забором
Delfi.lt
На границе Литвы с Россией начиналось строительство защитного ограждения. Как сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), первый столб ограждения будет вкопан в пределах деревни Рамонишкес Шакяйского района.

На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.

Стоимость работ - 1 млн. 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.

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Напомним, что две другие страны Балтии, Эстония и Латвия начали отгораживаться от России забором еще в 2015 году.

По материалам: Delfi.lt
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Тэги Литва Россия
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