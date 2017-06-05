Литва начала строить металлический забор на границе с Россией

До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км.
На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием. Он будет возведен на участках от точки трехстороннего пересечения госграниц Литвы, Польши и России в районе озера Виштитис (Виштынец) и отрезками будет продолжен в Шакяйском и Вилкавишкском районах до Немана.
Стоимость работ - 1 млн. 335 тыс. евро. Эти деньги выделены из бюджета Литвы.
Напомним, что две другие страны Балтии, Эстония и Латвия начали отгораживаться от России забором еще в 2015 году.Delfi.lt