Трамп возложил на Иран ответственность за дестабилизацию на Ближнем Востоке

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По словам президента США, хаос и кровопролитие не позволяют региону использовать свой потенциал.

Трамп призвал Саудовскую Аравию активнее бороться против исламского радикализма MICHAEL REYNOLDS / EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке несет

Во время выступления в Эр-Рияде в воскресенье, 21 мая, американский президент обвинило Тегеран в поставках вооружений экстремистам и обучении боевиков, которые несут "хаос и кровопролитие", передает Reuters.

По словам президента США, террор и кровопролитие не позволяют региону использовать свой потенциал. Он также призвал страны, большинство населения которых составляют мусульмане, взять на себя большую ответственность за борьбу против исламского радикализма.

Иран является спонсором группировки "Хезболла", боевики которой развязали гражданскую войну в Ливане, а также принимают активное участие в военных действиях в Сирии на стороне режима Башара Асада.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения с Ираном с возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.