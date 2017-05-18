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США ввели санкции из-за иранской ракетной программы

18 мая в 10:03

При этом ядерная сделка с Ираном остается действительной.

Иран с ракетами
Иранские чиновники и компания попали под санкции США
korrespondent.net
Соединенные Штаты ввели санкции против некоторых иранских чиновников и компании вследствие ракетной программы Ирана. Под санкции попали двое иранских чиновника из сферы безопасности, одна компания, а также сотрудники китайской компании, которые поддерживали программу, пишет Reuters.

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Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения с Ираном с возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги Иран США санкции чиновники
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