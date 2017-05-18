США ввели санкции из-за иранской ракетной программы

При этом ядерная сделка с Ираном остается действительной.

Иранские чиновники и компания попали под санкции США korrespondent.net

Соединенные Штаты ввели санкции против некоторых иранских чиновников и компании вследствие ракетной программы. Под санкции попали двое иранских чиновника из сферы безопасности, одна компания, а также сотрудники китайской компании, которые поддерживали программу, пишет Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения сс возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.