США ввели санкции из-за иранской ракетной программы

При этом ядерная сделка с Ираном остается действительной.
Иранские чиновники и компания попали под санкции США
korrespondent.net
Соединенные Штаты ввели санкции против некоторых иранских чиновников и компании вследствие ракетной программы Ирана
. Под санкции попали двое иранских чиновника из сферы безопасности, одна компания, а также сотрудники китайской компании, которые поддерживали программу, пишет Reuters
.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения с Ираном
с возможностью пересмотра или отказа от него.
Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.
По материалам:
ZN.UA