Кандидат-реформатор отказался от участия в выборах президента Ирана за пару дней до голосования

Главными претендентами остаются нынешний президент Роухани и консервативный кандидат Раиси.
На выборах, которые пройдут в эту пятницу, главными претендентами остаются умеренный реформатор Роухани, а также консервативный Эбрагим Раиси, которого поддерживает духовное руководство страны во главе с аятоллой. По мере приближения выборов прогрессивные реформаторские кандидаты снимали свои кандидатуры в пользу нынешнего президента, чтобы предотвратить резкий разворот страны в случае победы Раиси.Ираном с возможностью пересмотра или отказа от него.
Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.
Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA