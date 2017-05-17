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Кандидат-реформатор отказался от участия в выборах президента Ирана за пару дней до голосования

17 мая в 09:34

Главными претендентами остаются нынешний президент Роухани и консервативный кандидат Раиси.

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В Иране 19 мая состоятся президентские выборы
neftegaz.ru
Первый вице-президент Ирана Эсхак Джаганхири решил снять свою кандидатуру на выборы президента в пользу нынешнего главы государства Хасана Роухани. Таким образом Джаганхири надеется сконцентрировать усилия всех прогрессивных сил Ирана вокруг переизбрания нынешнего умеренного президента, пишет AP.

На выборах, которые пройдут в эту пятницу, главными претендентами остаются умеренный реформатор Роухани, а также консервативный Эбрагим Раиси, которого поддерживает духовное руководство страны во главе с аятоллой. По мере приближения выборов прогрессивные реформаторские кандидаты снимали свои кандидатуры в пользу нынешнего президента, чтобы предотвратить резкий разворот страны в случае победы Раиси.

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Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения с Ираном с возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.  

Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Иран президент выборы кандидаты реформы
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