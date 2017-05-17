Кандидат-реформатор отказался от участия в выборах президента Ирана за пару дней до голосования

Главными претендентами остаются нынешний президент Роухани и консервативный кандидат Раиси.

В Иране 19 мая состоятся президентские выборы neftegaz.ru

Первый вице-президентЭсхак Джаганхири решил снять свою кандидатуру на выборы президента в пользу нынешнего главы государства Хасана Роухани. Таким образом Джаганхири надеется сконцентрировать усилия всех прогрессивных сил Ирана вокруг переизбрания нынешнего умеренного президента, пишет AP

На выборах, которые пройдут в эту пятницу, главными претендентами остаются умеренный реформатор Роухани, а также консервативный Эбрагим Раиси, которого поддерживает духовное руководство страны во главе с аятоллой. По мере приближения выборов прогрессивные реформаторские кандидаты снимали свои кандидатуры в пользу нынешнего президента, чтобы предотвратить резкий разворот страны в случае победы Раиси.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей администрации предоставить оценку ядерного соглашения сс возможностью пересмотра или отказа от него.

Напомним, что администрация Дональда Трампа проводит переговоры со своими союзниками на Ближнем Востоке по созданию оборонного союза в регионе. Союз мог бы предполагать обмен информацией между арабскими странами и Израилем, и стать сдерживающим фактором для Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал президенту Ирана Хасану Рухани "лучше быть осторожным" после того, как тот заявил, что любой, кто говорит с иранцами языком угроз, пожалеет об этом.

Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".