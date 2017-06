В мавзолее аятоллы Хомейни в Тегеране произошел взрыв

Один из вооруженных людей, напавших на мавзолей аятоллы Хомейни в Тегеране, совершил самоподрыв, сообщает FarsNews.

Агентство Mehr сообщает о гибели одногои ранении еще пятерых в результате атаки на мавзолей. Другие подробности пока не уточняются.

#BREAKING#Iran shooting

Suicide bomber in Imam Khomeini shrine was reportedly a woman. She blew up herself outside shrine on western yard. pic.twitter.com/gXfV5OGm0r