В теракте в Багдаде погибли 13 человек

В центре иракской столицы взорвался заминированный автомобиль.
Теракт произошел в оживленном районе центра города, около популярного среди багдадцев кафе взорвался заминированный автомобиль, сообщает АВС. Сейчас у мусульман месяц Рамадан, днем они постятся, а с наступлением темноты выходят на улицы, в кафе и рестораны.
JUST IN: Video shows aftermath of car bomb that exploded outside Baghdad ice cream shop, killing at least 10 people. https://t.co/6KThfMOhSe pic.twitter.com/bS32jZ90cw— ABC News (@ABC) 29 травня 2017 р.
Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ.
В конце марта этого года в Багдаде в похожем теракте погибли 17 человек, несколько десятков иракцев получили ранения.ZN.UA