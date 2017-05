В теракте в Багдаде погибли 13 человек

В столице Ирака Багдаде в ночь на вторник, 30 мая, произошел теракт , в результате которого погибли 13 человек, еще 24 получили ранения.

Теракт произошел в оживленном районе центра города, около популярного среди багдадцев кафе взорвался заминированный автомобиль, сообщает АВС. Сейчас у мусульман месяц Рамадан, днем они постятся, а с наступлением темноты выходят на улицы, в кафе и рестораны.

JUST IN: Video shows aftermath of car bomb that exploded outside Baghdad ice cream shop, killing at least 10 people. https://t.co/6KThfMOhSe pic.twitter.com/bS32jZ90cw