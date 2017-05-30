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В теракте в Багдаде погибли 13 человек

30 мая в 03:51

В центре иракской столицы взорвался заминированный автомобиль.

взрыв
Около багдадского кафе взорвали автомобиль, много погибших
В столице Ирака Багдаде в ночь на вторник, 30 мая, произошел теракт, в результате которого погибли 13 человек, еще 24 получили ранения.

Теракт произошел в оживленном районе центра города, около популярного среди багдадцев кафе взорвался заминированный автомобиль, сообщает АВС.  Сейчас у мусульман месяц Рамадан, днем они постятся, а с наступлением темноты выходят на улицы, в кафе и рестораны.  

Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ. 

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В конце марта этого года в Багдаде в похожем теракте погибли 17 человек, несколько десятков иракцев получили ранения.

По материалам: ZN.UA
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Тэги теракт Ирак погибли ИГИЛ
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