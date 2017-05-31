В Иране окончательно утвердили победу Рухани на выборах президента

Наблюдательный совет подтвердил честность выборов.

В Иране признали, что Рухани победил честно

Совет рассмотрел все жалобы и сообщения о нарушениях, после чего пришел к выводу о честности выборов, сообщил прессе официальный представитель Министерства внутренних дел Ирана Салман Самани.

Напомним, что на выборах на второй срок переизбран президент Исламской республики Иран Хасан Рухани.

Наблюдательный совет Ирана - надпарламентский орган власти в Иране. Он призван следить за соблюдением норм ислама в стране, соответствием принимаемых законодательных актов шариату, а также подтверждать компетентность кандидатов, претендующих на выборные должности, и результаты состоявшихся выборов. В состав Совета входят представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы.

С 1981 года каждый президент Ирана успешно переизбирался на второй срок.

Президент Ирана избирается прямым всенародным голосованием на четыре года. Он не может занимать более двух президентских сроков подряд.

Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".