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Роухани лидирует на выборах президента Ирана

20 мая в 11:18

На выборах президента 19 мая проголосовали свыше 40 миллионов иранцев.

Иран с ракетами
Действующий президент Ирана лидирует на выборах
korrespondent.net
Действующий президент Ирана Хасан Роухани побеждает на выборах главы государства. За него проголосовали 22,8 миллиона избирателей. Кандидат от консервативного лагеря Ибрагим Раиси набрал 15,5 миллионов голосов избирателей, сообщили в МВД страны.

На выборах президента 19 мая проголосовали свыше 40 миллионов иранцев, а явка превысила 70 процентов, что примерно соответствует показателям выборов 2013 года. Голосование продлевали несколько раз из-за очередей у избирательных участков, даже после их закрытия, передает "Радіо Свобода".

Согласно теократической системы исламской республики, Верховный лидер аятолла Али Хаменеи имеет полномочия принимать окончательные решения по всем политическим вопросам. Роухани, которому принадлежит "прорыв" в достижении ядерной сделки с мировыми державами, пообещал сотрудничество с Западом и большую свободу для иранцев.

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С 1981 года каждый президент Ирана успешно переизбирался на второй срок.

Президент Ирана избирается прямым всенародным голосованием на четыре года. Он не может занимать более двух президентских сроков подряд.

Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Иран президент выборы Роухани
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