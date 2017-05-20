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На выборах в Иране в лидеры вышел действующий президент

20 мая в 07:57

Подсчет голосов на президентских выборах в Иране почти завершен.

Иран выборы
Выборы в Иране завершились предсказуемо
telegraph.co.uk
На президентских выборах в Иране, которые состоялись в пятницу, 19 мая, побеждает действующий глава государства Хасан Роухани. Уже подсчитано 37 млн голосов из 40 миллионов. Из них 21,6 млн набрал Роухани.

"Все закончилось, Роухани победил", - сообщил источник агентства Reuters.

На втором месте из четырех кандидатов - аятолла Ибрахим Раиси, который уже набрал 14 млн голосов.

Для подведения окончательных итогов голосования нужно обработать еще около 4 млн бюллетеней.

С 1981 года каждый президент Ирана успешно переизбирался на второй срок.

Президент Ирана избирается прямым, всенародным голосованием на четыре года. Он не может занимать более двух президентских сроков подряд.

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Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Иран президент выборы Роухани
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