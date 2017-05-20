На выборах в Иране в лидеры вышел действующий президент

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Подсчет голосов на президентских выборах в Иране почти завершен.

Выборы в Иране завершились предсказуемо telegraph.co.uk

На президентских выборах в Иране , которые состоялись в пятницу, 19 мая, побеждает действующий глава государства Хасан Роухани. Уже подсчитано 37 млн голосов из 40 миллионов. Из них 21,6 млн набрал Роухани.

"Все закончилось, Роухани победил", - сообщил источник агентства Reuters.

На втором месте из четырех кандидатов - аятолла Ибрахим Раиси, который уже набрал 14 млн голосов.

Для подведения окончательных итогов голосования нужно обработать еще около 4 млн бюллетеней.

С 1981 года каждый президент Ирана успешно переизбирался на второй срок.

Президент Ирана избирается прямым, всенародным голосованием на четыре года. Он не может занимать более двух президентских сроков подряд.

Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".