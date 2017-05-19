В Иране начались президентские выборы

На пост президента претендуют четыре кандидата.

В Иране выбирают президента telegraph.co.uk

Иране началось голосование на выборах президента страны. На этот пост претендуют четыре кандидата: нынешний глава государства 68-летний Хасан Рухани, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-глава министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси.

Изначально заявки на участие в выборах подали 1636 потенциальных кандидатов, одно допущены были всего шестеро. Двое впоследствии сняли свои кандидатуры. Откзались от участия в выборах первый вице-президент Исламской республики Иран Эсхак Джахангири и мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф.

Согласно результатам последних опросов, основная борьба за президентский пост может развернуться между действующим главой государства Рухани и экс-генпрокурором Ирана Раиси.

С 1981 года каждый президент Ирана успешно переизбирался на второй срок.

Президент Ирана избирается прямым, всенародным голосованием на четыре года. Он не может занимать более двух президентских сроков подряд.

Кроме того, в пятницу в Иране также пройдут выборы в городские и сельские советы.

Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".