В Иране начались президентские выборы

На пост президента претендуют четыре кандидата.
Изначально заявки на участие в выборах подали 1636 потенциальных кандидатов, одно допущены были всего шестеро. Двое впоследствии сняли свои кандидатуры. Откзались от участия в выборах первый вице-президент Исламской республики Иран Эсхак Джахангири и мэр Тегерана Мохаммад Багер Галибаф.
Согласно результатам последних опросов, основная борьба за президентский пост может развернуться между действующим главой государства Рухани и экс-генпрокурором Ирана Раиси.
С 1981 года каждый президент Ирана успешно переизбирался на второй срок.
Президент Ирана избирается прямым, всенародным голосованием на четыре года. Он не может занимать более двух президентских сроков подряд.
Кроме того, в пятницу в Иране также пройдут выборы в городские и сельские советы.
Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс , ZN.UA ,