Рухани победил на выборах президента Ирана

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За Рухани проголосовали 23,53 млн иранцев.

Рухани победил в первом туре, набрав свыше 50% голосов

Власти Ирана подтвердили, что президент страныпобедил в первом туре на выборах, набрав свыше 50% голосов и останется на вторую каденцию в должности, сообщает иранское телевидение.

Согласно данным МВД Ирана, он одержал победу, набрав 23,53 млн голосов. За Ибрагима Раиси проголосовали 15,78 млн. Всего на выборы пришли свыше 40 млн человек.

Ожидается, что позже в субботу Рухани выступит с обращением к иранскому народу.

С 1981 года каждый президент Ирана успешно переизбирался на второй срок.

Президент Ирана избирается прямым всенародным голосованием на четыре года. Он не может занимать более двух президентских сроков подряд.

Больше по поводу выборов президента в Иране читайте в материале Виталия Федянина "Иран: рахбар, баржам и выборы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".