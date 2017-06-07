Нападение на парламент и мавзолей в Тегеране: главное

ZN.UA собрало главную информацию по двойному теракту в столице Ирана.

В центральной части Тегерана в среду, 7 июня, одновременно произошли террористические атаки на мавзолей аятоллы Хомейни и здание парламента страны. СМИ сообщают гибели как минимум семи человек. ZN.UA собрало главную информацию по терактам.

Что произошло?

Две вооруженные группы людей ворвались одновремено в парламент Ирана и в мавзолей аятоллы Хомейни. В результате нападения на парламент пострадали восемь человек, а охранник погиб. Еще пять человек были ранены в результате нападения на мавзолей Хомейни.

Позже появилась информация о семерых погибших и нескольких раненых вследствии террористических атак. Сообщалось также о четырех заложниках, которых атаковавшие взяли в здании парламента.

Двери сессионного зала парламента были закрыты, после инцидента парламент продолжил свою работу. Полиция оцепила район парламента и мавзолея. Станция метро около мавзолея также была перекрыта.

Нападающие

Сообщается, что парламент атаковали трое нападавших, один имел при себе пистолет, двое - автоматы АК-47. Женщина, которая входила в группу террористов в мавзолее Хомейни, совершила самоподрыв в западном дворе мавзолея после прибытия на место полиции. Во второй группе атакующих также один из террористов покончил жизнь самоубийством, однако посредством самоотравления цианидом. Еще один террорист был убит во время столкновения с полицейскими. Кроме того, при попытке атаки на парламент погибло еще двое нападавших. Один из них привел в действие взрывное устройство внутри здания.

Остальные террористы были арестованы полицией. Ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".