При нападении на мавзолей и парламент в Тегеране ликвидированы пятеро террористов

Трое террористов погибли при нападении на мавзолей аятоллы Хомейни, еще двое - при атаке на парламент.

Пятеро террористов погибли Behrouz Riazi / Twitter

Не менее трех террористов были убиты после попытки нападения на мавзолей аятоллы Хомейни на юге Тегерана, сообщает иранское агентство "Мехр".

Один из них - женщина - подорвала себя в западном дворе мавзолея. Второй подрывник-смертник, вооруженный шестью гранатами, был,вероятно, застрелен полицейскими. Третьего террориста, по данным СМИ, также ликвидовала полиця.

Кроме того, при попытке атаки на парламент погибло еще двое нападавших. Один из них привел в действие взрывное устройство внутри здания, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ". Кроме того, по данным телеканала, сотрудники Корпуса стражей исламской революции застрелили другого террориста.

В центральной части столицы Ирана 7 июня одновременно произошли террористические атаки на мавзолей аятоллы Хомейни, а также на парламент страны. СМИ сообщают о том, что в результате атаки погибло до семи человек. Подробнее читайте в материале ZN.UA "Теракты в Тегеране: главное".