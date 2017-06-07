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При нападении на мавзолей и парламент в Тегеране ликвидированы пятеро террористов

7 июня в 12:00

Трое террористов погибли при нападении на мавзолей аятоллы Хомейни, еще двое - при атаке на парламент.

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Пятеро террористов погибли
Behrouz Riazi / Twitter
Не менее трех террористов были убиты после попытки нападения на мавзолей аятоллы Хомейни на юге Тегерана, сообщает  иранское агентство "Мехр".

Один из них - женщина - подорвала себя в западном дворе мавзолея. Второй подрывник-смертник, вооруженный шестью гранатами, был,вероятно, застрелен полицейскими. Третьего террориста, по данным СМИ, также ликвидовала полиця.

Кроме того, при попытке атаки на парламент погибло еще двое нападавших. Один из них привел в действие взрывное устройство внутри здания, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ". Кроме того, по данным телеканала, сотрудники Корпуса стражей исламской революции застрелили другого террориста.

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В центральной части столицы Ирана 7 июня одновременно произошли террористические атаки на мавзолей аятоллы Хомейни, а также на парламент страны. СМИ сообщают о том, что в результате атаки погибло до семи человек. Подробнее читайте в материале ZN.UA "Теракты в Тегеране: главное".

По материалам: Интерфакс
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Тэги терроризм мавзолей парламент нападение Иран
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