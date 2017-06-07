Количество погибших в результате террористических атак в Тегеране увеличилось до 12 человек

Еще 39 человек получили ранения.

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В результатев столице Ирана погибло 12 человек, еще 39 получили ранения, сообщает информационное агентство Mehr со ссылкой на медицинских работников.

"Медики: 12 убитых, 39 раненых в двух террористических атаках на парламент и святыню имама Хомейни", - говорится в сообщении.

#BREAKING#IranShooting

Medics: 12 martyred, 39 injured in two terrorist attacks on Parliament, Imam Khomeini shrine — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) 7 червня 2017 р.

В среду утром стало известно о том, что в парламенте Ирана вооруженные люди убили охранника и ранили нескольких человек в мавзолее аятоллы Хомейни. Один из боевиков, напавших на мавзолей, совершил самоподрыв.

Ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"

Подробнее о терактах в Иране читайте в материале ZN.UA "Нападение на парламент и мавзолей в Тегеране: главное"