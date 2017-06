Количество погибших в результате террористических атак в Тегеране увеличилось до 12 человек

В результатев столице Ирана погибло 12 человек, еще 39 получили ранения, сообщает информационное агентство Mehr со ссылкой на медицинских работников.

"Медики: 12 убитых, 39 раненых в двух террористических атаках на парламент и святыню имама Хомейни", - говорится в сообщении.

Medics: 12 martyred, 39 injured in two terrorist attacks on Parliament, Imam Khomeini shrine