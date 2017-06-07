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Количество погибших в результате террористических атак в Тегеране увеличилось до 12 человек

7 июня в 15:11

Еще 39 человек получили ранения.

иран стрельба парламент
Число пострадавших в иранских терактах растет
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В результате двух террористических атак в столице Ирана  погибло 12 человек, еще 39 получили ранения, сообщает информационное агентство Mehr со ссылкой на медицинских работников.

"Медики: 12 убитых, 39 раненых в двух террористических атаках на парламент и святыню имама Хомейни",  - говорится в сообщении.

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В среду утром стало известно о том, что в парламенте Ирана вооруженные люди убили охранника и ранили нескольких человек в мавзолее аятоллы Хомейни.  Один из боевиков, напавших на мавзолей, совершил самоподрыв.

Ответственность за двойной теракт в Тегеране взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"

Подробнее о терактах в Иране читайте в материале ZN.UA "Нападение на парламент и мавзолей в Тегеране: главное"

По материалам: ZN.UA
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Тэги человек Иран парламент мавзолей ранение теракт
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