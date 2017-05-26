В МВД подвели итоги антикоррупционной операции – арестованы 11 человек

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Семеро подозреваемых были освобождены в зале суда с ношением электронного браслета, четыре – освобождены под личное обязательство.

В МВД рассказали, чем закончилась антикоррупционная операция против бывших налоговиков

По итогам проведения, в рамках которой были задержаны 23 бывших налоговых чиновника, 11 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога от 3 до 150 млн грн, сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, еще семь подозреваемых были освобождены в зале суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 млн грн. 4 подозреваемых – освобождены под личное обязательство явиться к следователю по первому требованию.

Одному подозреваемому мера пресечения еще не избрана – следствие просит меру пресечения в виде ареста с альтернативой в виде внесения 10 млн грн залога. Срок задержания заканчивается завтра с утра.

По словам Шевчвенко, на личные обязательства и залоги без ареста следствие будет подавать апелляцию.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако некоторые из задержанных были освобождены по решению суда.

Так, в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан. Бывшего начальника дарницкой налоговой Юрия Кравченко также освободили в зале суда с условием ношения электронного браслета и внесения 1 миллиона гривень залога.

Бывшему главе государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константину Циркуну суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Аналогичную меру пресечения избрали бывшему главе Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Харьковской области Андрею Кривопалову.