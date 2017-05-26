В МВД подвели итоги антикоррупционной операции – арестованы 11 человек

Семеро подозреваемых были освобождены в зале суда с ношением электронного браслета, четыре – освобождены под личное обязательство.
По его словам, еще семь подозреваемых были освобождены в зале суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 млн грн. 4 подозреваемых – освобождены под личное обязательство явиться к следователю по первому требованию.
Одному подозреваемому мера пресечения еще не избрана – следствие просит меру пресечения в виде ареста с альтернативой в виде внесения 10 млн грн залога. Срок задержания заканчивается завтра с утра.
По словам Шевчвенко, на личные обязательства и залоги без ареста следствие будет подавать апелляцию.
Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.
Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако некоторые из задержанных были освобождены по решению суда.
Так, в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан. Бывшего начальника дарницкой налоговой Юрия Кравченко также освободили в зале суда с условием ношения электронного браслета и внесения 1 миллиона гривень залога.
Бывшему главе государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константину Циркуну суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Аналогичную меру пресечения избрали бывшему главе Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Харьковской области Андрею Кривопалову.ZN.UA