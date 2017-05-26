В Украине борьба с коррупцией не проще войны с Россией – The Economist

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Политическая система Украины начала масштабное сопротивление антикоррупционным изменениям, дискредитируя общественные организации.

Успехи в борьбе Украины против коррупции кажутся незначительными, но прогресс есть Національний антикорупційний портал

Украина участвует в двух войнах, одна из которых проходит на ее восточной границе против агрессии России. Вторая проходит в самом ее сердце против, которая на одном из наихудших уровней среди всех постсоветских стран. Война против коррупции только началась, и проходит от министерства к министерству, пишет The Economist

Государственная компания "Нафтогаз", которая ранее олицетворяла неэффективное управление и коррупцию, была вычищена. Некоторые из самых влиятельных олигархов были выдавлены из политической системы. Государственные закупки, которые были одним из главных источников коррупции в стране, были переделаны и показывают позитивную динамику изменений.

В 2016 году была запущена кампания, которая позволяет покупать лекарства через международные организации, что уменьшает коррупционные риски. Такая система уже показала 38% экономии средств на закупках за 2016 год по сравнению с 2015 годом.

Это может выглядеть не таким и существенным прогрессом, однако коррупцию не побеждают наскоком танков. При этом по мере продвижения борьбы с коррупцией усилилось и сопротивление системе. Некоторые политики пытаются дискредитировать общественные организации, среди которых и одна из самых влиятельных НПО в сфере борьбы с коррупцией "Центр противодействия коррупции". Организация получает финансирование от западных доноров и была одним из наибольших адвокатов создания антикоррупционной прокуратуры. В процессе своей деятельности организация заработала немало врагов, которые пытаются дискредитировать ее в глазах доноров и отрезать ей финансирование. Дезинформация становится одним из главных средств защиты против антикоррупционеров.

Напомним, 23 мартав ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от необходимости подавать е-декларации. Однако во время рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки" и международные организации.

Подробнее о проблеме несоответствия принятых в Украине законов конституционным гарантиям прав и свобод граждан читайте в статье Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".