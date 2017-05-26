Рада сегодня рассмотрит изменения в законы о предотвращения коррупции: онлайн-трансляция

Депутаты также рассмотрят законопроект об обязательном питании школьников.
Верховная Рада Украины сегодня, 26 мая, на пленарном заседании рассмотрит изменения в некоторые законы относительно предотвращения коррупции. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.
Так, депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения коррупции (проект н.д. Александра Спиваковського).
Также депутаты заслушают законопроект относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений (проект н.д. Олега Барны).
Напомним, на этой неделе Рада планировала заняться языковыми квотами на ТВ, собственным реформированием и кибербезопасностью.
ZN.UA