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Рада сегодня рассмотрит изменения в законы о предотвращения коррупции: онлайн-трансляция

26 мая в 10:10

Депутаты также рассмотрят законопроект об обязательном питании школьников.

Верховная Рада
Рада сегодня займется коррупцией
Верховная Рада
 Верховная Рада Украины сегодня, 26 мая, на пленарном заседании рассмотрит изменения в некоторые законы относительно предотвращения коррупции. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Так, депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения коррупции (проект н.д. Александра Спиваковського). 

Также депутаты заслушают законопроект относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений (проект н.д. Олега Барны).

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Напомним, на этой неделе Рада планировала заняться языковыми квотами на ТВ, собственным реформированием и кибербезопасностью.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги депутаты законопроект Рада коррупция предотвращение закон изменения
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