Рада займется языковыми квотами на ТВ, собственным реформированием и кибербезопасностью

Уже во вторник Рада может определить квоты использования украинского языка на украинском телевидении.

Стало известно, чем на этой неделе займется Верховная Рада Василий Артюшенко, ZN.UA

На нынешней пленарной неделе в Верховной Раде будут стоять следующие блоки законопроектов: по вопросам СМИ и рекламы, экологической политики, вопросы ратификации, проект закона о реформировании парламента и обеспечения кибернетической безопасности, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

На согласительном совете Парубий сказал, что во вторник первыми вопросами к рассмотрению будут стоять проекты законов, поданные Комитетом по вопросам свободы слова и информации. "Очевидно, что среди представленных документов первым будет стоять проект закона о языках, который предусматривает определенные квоты использования украинского языка на украинском телевидении", - отметил Парубий.

Второй блок, который предлагается на вторник, - это вопрос экологической политики. "Очень долго готовился этот пакет и комитетом, и министерством", - сказал председатель парламента, добавив, что "большинство из этих вопросов согласованы и, наверное, будут иметь широкую поддержку в сессионном зале".

В среду пленарная работа Верховной Рады традиционно начнется с вопросов ратификации. Также будет предлагаться блок по вопросам здравоохранения и законопроекты, касающиеся социальной политики.

В четверг, по словам Парубия, планируется рассмотрение законопроекта о реформе парламента в первом чтении. "Документ касается соотношения количества комитетов Верховной Рады и министерств, он прошел согласование в рабочей группе и может быть рассмотрен в первом чтении", - сказал Парубий. Также в четверг должны рассматриваться перенесенные с прошлой пленарной недели "важные законопроекты относительно обеспечения кибербезопасности".

"Все это важные блоки, и среди них есть вопрос о переименовании населенных пунктов. Думаю, нам удастся их рассмотреть и решить", - констатировал спикер парламента.

В марте Верховная Рада в первом чтении одобрила закон об долю вещания на государственном языкедля телерадиоорганизаций. Проектом предлагается установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания, доля передач и/или фильмов украинского языка должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для телеорганизаций местной категорий речи устанавливается обязательная доля на уровне 50%. Отдельно законопроектом предлагается установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% от общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

В ноябре 2016 года вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.