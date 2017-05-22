Рада может рассмотреть вопрос о визовом режиме с РФ в четверг

В повестку дня на текущей неделе также не включены вопросы обновления состава ЦИК, назначения аудитора НАБУ.
"Никаких решений мы не принимали, потому что такого пункта пока нет в повестке дня на этой неделе. Возможно, мы вернемся к обсуждению этого вопроса в четверг", – пояснил политик.
По словам депутата, в повестке дня на этой неделе нет также вопросов, которые касаются обновления состава Центральной избирательной комиссии и назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте Верховной Рады, передает "РБК-Украина".
Гончаренко также сообщил о готовности фракции поддержать законопроект о квотах на украиноязычный контент на телевидении.
Как свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного в начале года, введение визового режима с государством-агрессором поддерживают 45% украинских граждан. В то же время, 46% не поддерживают эту идею, остальные – не определились или не смогли ответить.РБК-Украина