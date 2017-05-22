Рада может рассмотреть вопрос о визовом режиме с РФ в четверг

В повестку дня на текущей неделе также не включены вопросы обновления состава ЦИК, назначения аудитора НАБУ.

В Раде снова заговорили о введении виз для россиян

В повестке дня Верховной Рады на текущей пленарной неделе нет вопроса о введении, однако депутаты могут его рассмотреть его в четверг, 25 мая, сообщил журналистам замглавы парламентской фракции БПП Алексей Гочаренко.

"Никаких решений мы не принимали, потому что такого пункта пока нет в повестке дня на этой неделе. Возможно, мы вернемся к обсуждению этого вопроса в четверг", – пояснил политик.

По словам депутата, в повестке дня на этой неделе нет также вопросов, которые касаются обновления состава Центральной избирательной комиссии и назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро по квоте Верховной Рады, передает "РБК-Украина".

Гончаренко также сообщил о готовности фракции поддержать законопроект о квотах на украиноязычный контент на телевидении.

Как свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного в начале года, введение визового режима с государством-агрессором поддерживают 45% украинских граждан. В то же время, 46% не поддерживают эту идею, остальные – не определились или не смогли ответить.