Суд арестовал экс-главу налоговой инспекции Харьковщины Денисюка – Матиос

Главные военный прокурор отчитался об аресте "смотрящего" за бизнесом Курченко.

Один из задержанных накануне налоговиков арестован

Суд избрал экс-главе Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, задержанному накануне в рамках антикоррупционной операции, меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения залога в 100 млн 320 тысяч грн, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Задержанный вчера генерал-лейтенант Денисюк – арест или залог 100 млн 320 тысяч гривень", – написал он в Facebook.

Матиос также заявил, что "скорее всего вертолеты прилетят за теми, кто их точно не ждет" немного позже.

Накануне, комментируя детали крупной антикоррупционной операции, Матиос сообщил о задержании генерал-лейтенанта Станислава Денисюка, которого назвал "смотрящим" за бизнесом бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

Подозреваемых доставили в Киев для избрания меры пресечения, однако некоторые из задержанных были освобождены по решению суда.

Так, в зале суда были освобождены экс-начальник Главного управления Министерства налогов и сборов в Луганской области Александр Антипов, экс-глава налоговой службы Полтавской области Владимир Задорожный, бывшие начальники налоговых инспекций Подольского и Ствятошинского районов Киева Алексей Ярошенко и Юрий Мостипан. Бывшего начальника дарницкой налоговой Юрия Кравченко также освободили в зале суда с условием ношения электронного браслета и внесения 1 миллиона гривень залога.

Бывшему главе государственной налоговой администрации в Автономной республике Крым Константину Циркуну суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Аналогичную меру пресечения избрали бывшему главе Харьковской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в Харьковской области Андрею Кривопалову.