Правоохранители задержали "смотрящего" за бизнесом Курченко – Матиос

Некоторые из задержанных сегодня должностных лиц уже отправлены в Печерский суд для рассмотрения ходатайств об аресте.

Бизнес бизнесмена Сергея Курченко остался без "смотрящего" metalist.ua

Правоохранители задержали в рамках антикоррупционной операции "смотрящего" за бизнесом бизнесменагенерал-лейтенанта Станислава Денисюка, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"В этот момент часть людей, которых задержали в Киеве, отправлены в Печерский суд для рассмотрения ходатайств об аресте. Части вручают подозрения, часть доставляют сейчас из Днепропетровска, Харькова, Одессы. Эти люди не при власти, но... скажу такое - сейчас вертолет привезет действующего начальника службы безопасности, того "смотрящего" за всем бизнесом Курченко, генерал-лейтенанта Денисюка", – рассказал Матиос на брифинге в среду.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что 23 должностных лица задержаны в рамках большой антикоррупционной операции. По его словам, в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко к ответственности будут привлечены и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что заочные суды над Курченко и Клименко начнутся не позднее Дня независимости. По его словам, слідом за деньгами экс-президента Виктора Януковича в госбюджет Украины придут и средства, украденные его ближайшим окружением.