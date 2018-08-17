Живописные и дорогие Карпаты

Наш турист уже вволю насладился плеском волн Черного и Азовского морей, загаром южного солнца. Его манит живописная красота Карпат, запах целебных трав и родниковая свежесть горного воздуха.

Потому и неудивительно, что в последние годы этот регион приобретает все большую популярность среди туристов Киева, Чернигова, Харькова и других крупных городов востока и юга Украины.

Для местных жителей-горцев — это дополнительный источник заработков, шанс осовременить свои усадьбы, а для частных предпринимателей — возможность расширить туристическую инфраструктуру. К сожалению, во многих случаях темпы модернизации объектов туризма — кафе, ресторанов и экскурсионных услуг на Прикарпатье — уступают темпу роста цен, а из-за этого сужается конкуренция между заведениями, предоставляющими эти услуги.

Горное село Шешоры в Косовском районе стало туристической Меккой Карпат. Его жемчужина — Серебристые водопады. Река Пистынька — приток Прута — несет свои воды через массивные каменные глыбы и образует два живописных водопада — Большой Гук и Малый Гук (высотой пять и три метра). Громкий шум реки, отблески солнечных лучей, придающих струям воды серебристую окраску, — это Серебристые водопады. Ниже каждого каменного порога река образует глубокие впадины, этакие бассейны. В них могут нырять и плавать как взрослые, так и дети. Это и делают сотни туристов в знойный летний день. И не думайте, что Шешорские водопады менее загадочны зимой: струи воды замерзают ледяными наростами разных форм, а это будоражит воображение художников, фотографов, поэтов…

Ну и, конечно же, лишишь себя незабываемых впечатлений, если, побывав в этой местности, не поднимешься крутыми тропами пихтово-буковых лесов на горную долину горы Росохата (791 м над уровнем моря) или горный хребет Брусный (950 м). Именно с их вершин открываются сказочные ландшафты Карпат. По пересказам местных экскурсоводов, где-то здесь скрывались Олекса Довбуш с побратимами. Предводитель повстанцев, согласно легендам, оставлял в горах после себя пещеры, где он хранил сокровища. А если не пещеры, то хотя бы камень Довбуша.

Роман Якель, ZN.UA Серебристые водопады в Шешорах

Во время путешествия по Карпатам можно насобирать белых грибов, черники — афинов по-местному, на горной долине горы Росохата купить натуральные творожные продукты — брынзу, будз, вурду, а с ватажком Василием Кравчуком получить удовольствие от общего приготовления гуцульского баноша.

Из соседнего села Пистынь начинают поход на вершину горы Клыфа (626 м). На этом маршруте все обязательно остановятся возле Ивановой криницы, построенной в виде часовенки. Вода в ней помогает от многих хворей, а особенно от заболеваний глаз. В Пистыни внимание туристов привлечет непривычный памятник архитектуры — Успенская церковь, история которой тянется с 1600 г. Этот деревянный храм, построенный в форме креста, считается самым старым на Гуцульщине. Правда, его первичный вид во многом изменился: церковь дважды перестраивали (в 1750 и 1868 гг.), обнесли остатками каменных стен — для защиты святыни от турецких набегов. Интерьер церкви украсил образ святой великомученицы Варвары, к которому приходят поклониться паломники со всей Украины и Польши.

А туристам, которые хотят попросить заступничества и ласки Божьей матери, следует посетить монастырь в предгорье Карпат в селе Гошев Долинского района. Копию чудотворной иконы Ченстоховской Богородицы привез в это село в начале XVIII ст. шляхтич Николай Шугай. И когда в его доме возник пожар, то сгорело все, и лишь одна стена и икона на ней остались неповрежденными. Минул год, и Богородица явила чудо: в жилище владельца села Николая Гошовского она засияла ярким внеземным сиянием. Жена и гостья дома перепугались и позвали местных римо-католических священников. Но как только они пришли, пламя угасло, и из глаз Божьей Матери потекли слезы, лицо покрылось капельками росы. 5 августа 1737 г. икону Богородицы торжественно перенесли в церковь нововозведенного Гошевского монастыря на Ясной горе. С тех пор она прославилась больше чем сотней исцелений, стала местом паломничества тысяч верующих, и ее без преувеличения называют "царицей Карпат". А 28 августа 2009 г. состоялась торжественная коронация чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Гошевской. Церемонию благословил Папа Римский Бенедикт XVI.

Роман Якель, ZN.UA Гошевский монастырь

В монастырской колокольне, которая превратилась в музей и привлекает туристов, сейчас хранятся 54 колокола. Специальная программа позволяет создать многоголосый перезвон. Когда он звучит, благовест слышно далеко в Карпатах. А международный фестиваль карильонного искусства "Колокола Ясной горы объединяют всех" в начале июля этого года уже в четвертый раз созвал верующих и исполнителей духовной музыки.

Благо, стоимость проживания в частных усадьбах Шешоров остается доступной для массового туриста — она составляет 80—90 грн без бытовых удобств и 120—130 грн — с удобствами (санузлом, телевизором, холодильником). А вот питание, к сожалению, с каждым годом дорожает. Например, вкусный обед в популярных шешорских ресторанах "Аркан" и "Над Гуком" уже стоит 130—140 грн. А конкуренция между заведениями сужается, дешевых пабов и кафе в селе почти не осталось — закрылись.

Стоимость других туристических услуг на Прикарпатье в этом году тоже существенно возросла и неприятно отличается от соседних регионов. Потому что когда, например, на Закарпатье за три—четыре часа путешествия в горы экскурсоводы и предприниматели просят 100—120 грн с человека, то на Ивано-Франковщине — в селе Шешоры, городе Косов или поселке Куты эти услуги вдвое дороже. В Шешорах 3—4-часовой тур в горы на переоборудованном шестиместном грузовике стоит 1800—2000 грн!

В последние годы среди туристов приобретает популярность оздоровительно-лечебная услуга — купание в чанах с родниковой водой на травах или сероводородной водой. И если такое удовольствие на Закарпатье, например в поселке Поляна возле города Свалява или в селе Новоселица Тячевского района стоит 350 грн в час, то похожая услуга в Косове или Верховине Ивано-Франковской области заметно дороже — 500 грн. Не слишком ли высоко подняла голову жадность? Сюда добавился и еще один человеческий фактор, который помог раскрутить цены на услуги. Дело в том, что этот бизнес в значительной мере находится в тени. И чтобы он не прозябал, а расцветал, нужна "крыша" фискальной службы, полиции, прокуратуры. А они тоже есть хотят, да еще и хлеб с маслом.

Роман Якель, ZN.UA Красота Карпатских гор

Здесь шутят, что дешевые и совестливые прикарпатские гиды и предприниматели выехали на заработки в Польшу. Остались только те, кто умеет сдирать с туриста три шкуры. В этом, к сожалению, как и в каждой шутке, значительная доля правды… Потому Карпаты и стали такими же дорогими для отдыха, как и привлекательными.