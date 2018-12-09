Как сиротам в Украине жилье покупали

По крайней мере в том, что касается координации "детских" тем.

Еще не утихли волны вокруг скандальных бэби-боксов, как появился новый прецедент — неэффективное управление средствами субвенций на развитие семейных форм воспитания и обеспечение жильем детей-сирот и лишенных родительской опеки, главным распорядителем которых является Минсоцполитики. Результат — на 1 октября 2018 года из выделенных государством 517,7 млн грн не освоено 80%. То, что освоено, использовано с нарушением бюджетного законодательства, а кое-где в действиях/бездеятельности должностных лиц усматриваются признаки уголовных правонарушений. 157 детей-сирот до сих пор не вселились в приобретенное для них жилье. Ожидаемые результаты по обеспечению в течение года не менее 500 детей-сирот жильем и покупки не менее 50 жилых домов для ДДСТ, определенных Планом приоритетных действий правительства на 2018 год, на 1 октября не достигнуты. Показатель покупки жилья за девять месяцев выполнен на 55%, жилых помещений для ДДСТ — на 28%.

Согласно украинскому законодательству (Закон "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки"), дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, у которых нет жилья, с 16 лет имеют право становиться на квартирный и социальный квартирный учет по месту рождения или проживания. В течение месяца после достижения ими совершеннолетия государство должно обеспечить таких детей социальным жильем до предоставления им благоустроенного жилого помещения для постоянного проживания.

С 2005 года указанная норма существовала преимущественно на бумаге. Средств на это в госбюджете не предполагалось. Поэтому на практике получить от государства квадратные метры за все это время удалось небольшому количеству детей-сирот и лишенных родительской опеки. На 1 января 2017 года на квартирном учете находился 26 671 ребенок, нуждающийся в улучшении жилых условий. На 1 января 2018-го — уже 27 397.

Субвенции местным бюджетам на создание приемных семей и ДДСТ в 2015–2016 годах не были освоены и наполовину, в частности из-за нехватки кандидатов в родители-воспитатели. (Помощь на содержание ребенка в приемной семье/ДДСТ в последние годы существенно снизилась, этих средств едва хватает на питание и базовые потребности детей. Социальные услуги и психологическая поддержка находятся на крайне низком уровне. И к тому же недавно правительство внесло предложение об устройстве в такие семьи детей с глубокими нарушениями здоровья.)

Поэтому правительство решило на эти субвенции еще и строить дома и покупать жилье для детей-сирот. В 2017 году на указанные потребности было выделено 277,727 млн грн, в 2018-м — уже 517,7 млн. Но четкого механизма использования этой субвенции Минсоцполитики не прописало. Да и размер ее определили случайно и некорректно. Более того, в 2018-м, по непонятным причинам, росчерком чьего-то министерского пера право на государственное жилье потеряли дети, лишенные родительской опеки. Запутались инициаторы субвенции и в понятиях "социальное" (временное) и жилье на правах собственности.

В марте 2018 года Юрий Павленко обратился в Счетную палату с депутатским запросом — исследовать законность и эффективность расходования субвенции из госбюджета на приобретение жилья для детей-сирот и ДДСТ, а также строительство/капитальный ремонт/реконструкцию заведений поддерживаемого проживания и малых групповых домов, положение о которых было утверждено только 3 октября нынешнего года. По мнению депутата, "бессистемная реализация некоторых инициатив под названием "реформы" обусловила то, что впервые в Украине были выделены средства из госбюджета по принципу "пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что".

29 ноября состоялось заседание Счетной палаты, на котором был утвержден отчет аудита. Если кратко, его результаты следующие:

— за 2017 год и 9 месяцев 2018-го использовано менее половины выделенных средств. Прежде всего — из-за недостатков и пробелов в порядке их использования;

— значительная часть средств использована с нарушением бюджетного законодательства;

— жилье покупают без применения процедур публичных закупок и экспертного оценивания имущества;

— часто действия чиновников на местах имеют признаки уголовных правонарушений: стоимость жилья значительно превышает среднерыночные цены; из средств субвенции уплачены налоги за контрагента (продавца жилого объекта); кроме жилья, оплачивали покупку земельного участка и т.п.;

— каждый пятый ребенок, получивший жилье, в него не вселился, в частности и из-за его непригодности для проживания;

— право на жилье в результате необоснованных действий Минсоцполитики в 2018 году утратили дети, лишенные родительской опеки;

— около 2,5 тысячи детей продолжают ждать квартир.

За пределами материалов Счетной палаты остались многочисленные факты нарушения очередности и, в целом, права на постановку на квартирную очередь.

"К сожалению, ключевая проблема здесь — ненадлежащая деятельность Минсоцполитики, в который раз не предоставившего четкого механизма использования субвенции, — комментирует отчет заместитель председателя Счетной палаты Андрей Майснер. — В сущности, Минсоцполитики подставляет чиновников на местах, поскольку к процедурам использования этой субвенции есть много вопросов.

В инфографике мы определили шесть ключевых проблем и рисков, выявленных по результатам аудита. Охватить всю Украину мы не могли физически, но и выборка из семи областей и городов Киева и Черкасс — достаточна показательна. Мы применили рискоориентированный подход. Анализировали, как и куда именно пошли объемы финансирования. Также базировались на разнообразной информации — от правоохранительных органов до открытых источников.

Мы установили целый ряд действий (иногда — бездеятельности) чиновников на местах, в отдельных случаях имеющие признаки уголовных правонарушений. Среди других причин, эти факты вызваны новизной субвенции на фоне ненадлежащей координации. Четкого механизма, алгоритма, который бы учитывал хотя бы ключевые риски, нет. Минсоцполитики как главный распорядитель средств об этом не позаботилось.

Нет никаких фильтров — покупаешь что и у кого хочешь, без конкурсных процедур. Предусмотрено, что покупка жилья осуществляется в соответствии с законом, но не указано, с каким именно. Эта халатность привела к тому, что, закупая объекты недвижимого имущества жилого назначения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, чиновники на местах не применяют (поскольку не обязаны) нормы Закона Украины "О публичных закупках", т.е. не проводят конкурсных торгов. При этом часто продавцами жилья на вторичном рынке являются, например, действующие или экс-чиновники (даже заместитель мэра) соответствующего населенного пункта.

Есть множество фактов, которые могут свидетельствовать о злоупотреблениях. Например, в Одесской области квартиры и дома закупались по значительно завышенной цене (в целом — на 3,9 млн грн. — А.К.). На профильных интернет-ресурсах сопоставимая квартира в том же районе и на той же улице порой стоила на сотни тысяч гривен дешевле, чем купленная. Чиновник говорит: ну я же вписался в предельную стоимость и формально никаких норм не нарушил. Когда разница в миллион гривен только на одной квартире, а их покупают десятки, можно представить, какие там риски злоупотреблений средствами госбюджета".

Поручение службам по делам детей распоряжаться субвенцией привело к тому, что субвенцию расходовали профессионально неподготовленные люди.

"Показательной стала ситуация в столице. Руководитель службы по делам детей сначала превысил полномочия, образовав своим решением (вместо решения руководства КГГА) региональную комиссию, на основании решений которой в дальнейшем самой службой проведены хозяйственные операции, приведшие к незаконному использованию средств субвенции, — продолжает Андрей Майснер. — Из большого количества застройщиков в столице служба отобрала по неконкурентной процедуре ООО для приобретения в дальнейшем прав на 12 квартир на объекте капитального строительства в Голосеевском районе г. Киева. Реализация работ должна была осуществляться через фонды финансирования строительства вида А, управляющим которых является другое ООО.

Не проверив фактической готовности объектов, рабочая комиссия службы единогласно приняла решение о пригодности квартир для проживания. Служба в лице ее начальника заключила не договора покупки-продажи жилья (порядком использования средств субвенции на этот бюджетный период предусмотрено приобретение именно жилья), а договора об участии в фонде финансирования строительства с посредником, чем созданы предпосылки (риски) для использования средств субвенции не по целевому назначению, ведь это привело к приобретению не квартир у владельца (застройщика), а имущественных прав на будущие квартиры у посредника. К тому же строительные работы на объекте до сих пор фактически не завершены. Покупка "квартир на бумаге" состоялась без применения конкурентных процедур и по ценам, превышающим стоимость этих объектов у самого застройщика (по данным его официального сайта) в целом на 977,6 тыс. гривен.

По документам, в 2017 году дома введены в эксплуатацию. На фото от 24 сентября 2018 года видно, что они до сих пор непригодны для проживания. Нецелевого использования средств из-за неправомерных действий столичных чиновников — на 8 млн 900 тыс. грн.

О процедуре публичных закупок и обязательном экспертном оценивании имущества, рецензирование которого, кстати, можно провести силами специалистов терорганов Фонда госимущества, Минсоцполитики не позаботилось.

В Кольчинской поселковой раде Мукачевского района Закарпатской области для двух детей-сирот за 588,8 тыс. грн купили вообще не приспособленный для проживания дом "на курьих ножках" — без электроснабжения, газа, канализации и т.п. Еще и потратили кучу бюджетных средств на его ремонт. Но на момент проведения аудита дом оставался непригодным для нормального проживания.

Не имея надлежащего нормативно-правового инструментария, разъяснений Минсоцполитики, чиновники на местах вынуждены были совершать действия по собственному усмотрению, исходя из предельных стоимости и площади. Что касается пригодности закупленных объектов, то аудит выявил значительный пробел в законодательстве. Государственные строительные нормы не распространяются на жилье, покупаемое на вторичном рынке. Но ведь на него тратятся миллиарды средств налогоплательщиков из бюджета! Как определять его кондиционность? Минсоцполитики, как главный распорядитель средств, должно было это предусмотреть, составить критерии, по которым подбираются объекты. Халатность в координации использования средств субвенции, ненадлежащее нормативно-правовое обеспечение и ненадлежащий внутренний контроль, в соответствии со ст. 26 Бюджетного кодекса, создали риски неэффективного и незаконного использования средств госбюджета.

Некоторые чиновники могут сказать, что конкурсные торги, даже если делать все правильно, занимают два с половиной месяца. Но, например, в апреле-мае нынешнего года все на местах уже знали, какой у них будет ресурс, сколько кому денег по этой субвенции поступит. В августе все деньги фактически уже поступили. Но из инфографики видно, что на 1 октября 80% субвенции вообще по Украине не использованы. Житомирская область и город Черкассы в этом году не использовали ни копейки. Такое впечатление, что дети-сироты там в жилье не нуждаются. Это ли государственный подход к такому социально чувствительному вопросу, как обеспечение жильем детей-сирот, тем более что их право не реализовывали за средства госбюджета до 2017 года?

По сути мы отвлекли ресурс от других государственных целей, программ на то, чтобы обеспечить жильем детей, нуждающихся в защите и особой опеке, но снова есть риск до конца бюджетного периода не освоить средства (см. табл.). А все, что на это время не будет освоено, должно вернуться в бюджет.

Вопиющая ситуация: из-за действий чиновников Минсоцполитики и по молчаливому благословению Кабмина в 2018 году право на жилье потеряли дети, лишенные родительской опеки. Как можно пренебрегать правами тысяч и так обиженных судьбой детей? Это пример антисоциальной деятельности должностных лиц министерства, которое должно формировать и реализовывать социальную политику в государстве. На запросы аудиторов по этому поводу министерские чиновники объяснений предоставить не смогли. Но кто-то из высоких должностных лиц все же должен за это ответить, хотя бы должностью. И это вопрос к премьер-министру.

Так же необоснованно постановлением было введено возрастное ограничение на право получить социальное жилье — 18–23 года. На аудите мы увидели ситуации, когда некоторым детям, годами стоявшим в очереди как нуждающимся в жилье, а в 2018-м достигшим установленного предельного возраста, в получении жилья не отказали, хотя формально это противоречит установленному возрастному ограничению. Но ведь эти дети не виноваты, что государство годами не выполняло перед ними своих обязательств, поэтому очевидно, что гарантированное право на жилье отбирать у них из-за искусственных ограничений чиновники не должны.

Какими будут последствия аудита?

Наши предложения носят рекомендательный характер. Мы подаем их каждому, в соответствии с компетенцией. Кабмину, Минсоцполитики, нардепу Ю.Павленко, инициировавшему аудит, профильному комитету ВР и т.п. Отчет и решения, кроме того, подаются Уполномоченному по правам ребенка Н.Кулебе, также активно занимающемуся этими вопросами.

На предварительное обсуждение проекта отчета и на заседание Счетной палаты мы приглашали заместителя министра соцполитики по европейской интеграции госпожу А.Чуркину, которая также курирует вопросы детей-сирот. Но чиновница не нашла возможности прибыть. Пришлось идти ее коллеге Наталии Федорович, которая в целом курирует другие вопросы, и готовиться буквально за несколько часов до заседания. Это тоже свидетельство добросовестности должностных лиц, занимающихся в Минсоцполитики вопросами детей-сирот и лишенных родительской опеки.

Важно, чтобы все рекомендации Счетной палаты были выполнены. В проекте бюджета на 2019 год соответствующая субвенция предусмотрена на 200 млн грн больше объема нынешнего года. Это — очевидный позитив, который надо усилить, а не нивелировать некомпетентным подходом и халатностью. Поэтому во время рассмотрения отчета я обратил внимание заместителя министра Минсоцполитики, чтобы в следующем году они не умножали все те риски, которые выявила Счетная палата и которые с увеличением объемов финансирования пока что только возрастают".