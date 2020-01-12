Успешно реформировать пенсионную систему можно. Рассказываем, как

Самая большая статья госбюджета — дотации Пенсионного фонда (ПФУ), превышающие 170 миллиардов гривен.

Как выйти из пике наращивания этого дефицита ПФУ, руководители страны не знают. Проблема не только в резком уменьшении рабочей силы из-за эмиграции или старения нации, также резко падает количество участников системы социального страхования. По оценкам Всемирного банка, число застрахованных составляет всего 52% от количества трудоспособных в Украине. Где остальные? Даже если половина из них выехали на заработки за границу, получается, что остальные просто работают в "тени". А за пенсией придут все. И как раз те, кто не работал официально, больше всего будут обвинять в мизерной пенсии государство, голосуя за популистов, обещающих незаработанные пенсии.

Из всего объема дефицита ПФУ львиную долю составляют выплаты или доплаты пенсионерам, которые, грубо говоря, не заработали на пенсию. Такие выплаты фактически являются государственным социальным пособием людям пожилого возраста. Таких людей много, и они сознательно паразитируют на социальной политике государства, пользуясь его слабостью.

Украина — единственная страна в Европе, где социальные взносы платятся полностью за счет работодателя, который совершенно резонно считает это налогом, а не взносом. А вот работник ничего не платит, поэтому вполне правомерно считает, что государство обязано платить ему приличную пенсию, ведь он ее… заработал. Именно заработал, а не отложил, как в большинстве цивилизованных стран, где пенсию рассчитывают по взносам, а не зарплате.

Украина до сих пор находится в советской системе пенсионного обеспечения. Даже не страхования, а именно обеспечения. Так, в профильном законе существует понятие "страхователь", но им до сих пор является работодатель, а не государство в лице ПФУ. То есть до сих пор используется абсолютно оторванная от реальности модель жизненного цикла, когда молодой человек пришел на завод и вышел с него на пенсию с одной записью в трудовой книжке.

Слабость нынешней отечественной солидарной системы проявляется в том, что ей не доверяет общество. Это следствие и популярных страшилок о том, что пенсионная система скоро умрет и пенсии платить не будут, и сомнительных утверждений, что "я до пенсии не доживу, а если доживу, то проживу не более пяти лет". Статистика не подтверждает ни первого, ни второго предубеждения. Пенсии платили даже в лихие 90-е прошлого столетия, а сейчас это вообще самые защищенные государственные расходы. И при том, что до пенсии доживают только 60% новорожденных мальчиков, живут они на пенсии долго — в среднем до 76 лет (женщины — до 80). Усредненный показатель в 78 лет далее будем называть актуарным возрастом.

Люди с активной жизненной позицией обычно заботятся о безбедной старости. Но полагаются не на государственную пенсионную систему, а на более надежные инструменты накоплений, которые в Украине в большинстве своем отсутствуют. Динамика цен на недвижимость очень нестабильная, фондовый рынок незрелый, банковские депозиты вроде бы и интересные, но неизвестно, просуществуют ли сами банки более сорока лет. А именно на такой срок надо рассчитывать, когда планируется пенсионный портфель. Частные пенсионные фонды — тоже рискованные инструменты, особенно при очень высоких кредитных ставках и непрогнозируемости действий Нацбанка.

Хваленая система обязательных пенсионных накоплений стала давать сбой, и большинство стран мира начинают отказываться от нее. Сорок лет — слишком большой срок прогнозирования, особенно если считать, что мировые кризисы происходят каждые 20 лет, и при них сгорают большинство инструментов сбережений с низким уровнем ликвидности. Да и стоимость обслуживания накопительной системы с учетом перестраховочных и защитных инструментов слишком высока — более 6%.

Остается старая солидарная система. Ее обслуживание недорогое — около 1%. Украсть невозможно, — все уплаченное нынешним поколением работников сразу идет на выплату пенсий предыдущим поколениям. Такая система относительно справедлива, особенно после того, как был внедрен персонифицированный учет и проведены реформы 2016-го, когда отраслевые пенсионные системы были унифицированы, за исключением военных и правоохранительных органов, у которых есть свои специфические весомые аргументы не "ложиться под Минсоцполитики". Пенсия относительно защищена от инфляции, что является едва ли не главной миссией ПФУ. Но честная ли эта система?

В упрощенном виде она выглядит следующим образом: каждый год трудового или страхового стажа умножается на коэффициент, показывающий соотношение между зарплатой работника и средней зарплатой по стране, потом эти показатели суммируются, умножаются на величину оценки одного года страхового стажа, и это как раз и является размером выплаты на момент выхода на пенсию.

Под существующий порядок расчета пенсии заложены как минимум две мины замедленного действия. Так, попытки уничтожить ненавистный налог в виде ЕСВ со стороны работодателей не прекратились, как и попытки популистов увеличить вышеупомянутый коэффициент. Сам же человек оторван от контроля над тем, какой должна быть его пенсия, ведь расчеты делаются не по реальным взносам, а на основании данных о заработной плате. Для физических лиц-предпринимателей указанная система вообще катастрофична. Им разрешили платить взносы с минимальной зарплаты, но забыли предупредить, что в результате и пенсия будет жалкой. И вроде бы все правильно, но в результате человек чувствует себя обманутым, — слишком много политических факторов влияют на размер пенсии.

Пенсионная система станет привлекательной, если обеспечит уровень пенсионных выплат, соразмерный с другими инструментами сбережений, но с нивелированием рисков.

Сравним для этого существующую пенсионную систему и условно-накопительную (детальнее об этой системе см. https://zn.ua/finances/pensionnoe-ne-doverie-ili-kak-sdvinut-pensionnuyu-reformu-_.html) на таком упрощенном примере. У человека сорок лет трудового и страхового стажа, при этом его зарплата всегда была на уровне средней по стране. В этом случае его пенсия при ее оформлении в 60 лет равняется 40% средней зарплаты на время выхода на пенсию. Этот уровень, называемый коэффициентом замещения, является критическим, ниже которого возникает социальное напряжение в государстве. Расчеты при условно-накопительной системе с учетом того, что до 2016 года уровень взносов в ПФУ был 34%, а после 2016-го — 18,6%, дадут 70%, то есть на 30% больше. И даже если стаж при этом будет на уровне среднего, то есть 33 года, то коэффициент замещения составит 0,57. В случае, если человек будет выходить на пенсию не в 60 лет, а позже, то в существующей солидарной системе рост его пенсии составит 3%, а при накопительной — 7%. То есть человек будет заинтересован позже выходить на пенсию, чтобы та была больше. Следовательно, условно-накопительная система выглядит намного привлекательнее, чем солидарная, и Украина является едва ли ни последней страной в Европе, которая ее не выбрала.

Конечно, переход на расчеты по взносам, учет актуарного возраста, применение формулы расчетов пенсий в условно-накопительной системе сами по себе к успеху не приведут. Надо провести "бруттизацию зарплат", то есть перейти от начислений на зарплату к отчислениям из зарплаты. При этом уровень "бруттизации" должен быть полным.

Необходимо максимально уменьшить влияние политических факторов при определении возрастных параметров, касающихся пенсионного страхования. Прежде всего базовой единицей должен быть минимальный трудовой (до 2001 года) и страховой стаж (после 2001-го). Он должен быть привязан к усредненному уровню трудоспособности. Статистика показывает, что пик трудоспособности приходится на 48 лет. А вот в 60 лет он на 15% ниже. Это возраст, после которого работодатель, как правило, не берет такого работника на работу. Назовем его условно возрастом усталости. И совокупность стажа и возраста усталости является необходимым условием для выхода на пенсию. Но не достаточным.

Надо также добавить условие, что при этом уровень пенсии не может быть ниже минимального, который является политическим параметром, но который ряд политиков хотят привязать к минимальной потребительской корзине. Привязка этого уровня к условию выхода на пенсию будет удерживать политиков от желания манипулировать статистическими данными, а также стимулировать требование работника к работодателю платить "белые" зарплаты.

Следующий пенсионный параметр — возраст немощности. Это возраст, в котором работодатель пытается уволить работника из-за низкого уровня отдачи. В этом возрасте человек не может своей работой обеспечить свое существование. Именно при достижении этого возраста должны включаться инструменты государственной социальной защиты. То есть выплаты до минимальной пенсии, даже если человек не заработал ни стажа, ни соответствующего размера взносов. Но при этом у такого пенсионера не должно быть других источников существования. Чтобы не было злоупотреблений, целесообразно ввести обязательность для детей платить алименты престарелым родителям, если они живут отдельно, хотя бы в размере минимальных страховых взносов. Это, кстати, также снизит уровень махинаций и при оформлении жилищных субсидий. Возраст немощности целесообразно установить как средний между возрастом усталости и актуарным возрастом.

Успешность реформирования пенсионной системы имеет очень четкий индикатор — уровень застрахованности людей трудоспособного возраста. Фактически это уровень доверия граждан к этой системе, как и к государству в целом. Необходимых для баланса Пенсионного фонда 85% застрахованных от количества трудоспособных против нынешних 52% можно достичь уже через несколько лет после внедрения условно-накопительной системы.

Конечно, для этого потребуются средства — приблизительно 4 миллиарда гривен дополнительно в первый год внедрения для новых пенсионеров. Но если этого не делать, то скоро никто не будет платить в ПФУ больше минимального взноса, а люди "будут голосовать ногами", выезжая за границу. Тем более что деньги есть, — недавно в офисе президента заявили, что они планируют дополнительно выделить более 20 миллиардов на пенсионные выплаты. Возможно, у президента о дополнительных источниках доходов государственного бюджета знают больше, чем в правительстве. Если так, то есть все основания для скорейшего внедрения объективной и современной условно-накопительной пенсионной системы.