Со скальпелем в руках и ангелом за плечами

Кто имеет право быть врачом? Тот, кто выбрал эту профессию по призванию, для кого помогать больным и страждущим — норма жизни; или тот, кто рассматривает медицину прежде всего как перспективный бизнес, благодаря которому можно завести нужные связи и получать высокие доходы? Эта дискуссия продолжается не одно десятилетие. И чем сложнее экономическая ситуация в стране, тем труднее в системе здравоохранения удерживать баланс между профессиональностью, гуманностью и материальной выгодой.

Но события последних трех лет показали, как много у нас настоящих медиков — высокопрофессиональных, гуманных, готовых к самопожертвованию, которыми может гордиться не только профессиональное сообщество, но и вся страна. Найти таких, почтить и обнародовать их имена — сегодня крайне важно как для самих медиков, так и для тех, кому они спасают здоровье и жизнь. Именно ради этого и был в свое время учрежден знак отличия за профессионализм и милосердие — орден Святого Пантелеймона, который еще называют украинским "медицинским Оскаром".

"Наша медицина вправе гордиться профессионалами, которые влюблены в свою профессию, повышают ее престиж, придерживаются правил гуманизма и милосердия. Это — звезды украинской медицины, — убежден председатель Уважительного совета знака отличия профессор Василий Князевич. — Орден Святого Пантелеймона — это общественный знак отличия, имеющий профессиональную направленность и присуждаемый за самоотверженную гуманистическую деятельность, новаторство, благотворительность в сфере здравоохранения. Знак отличия был согласован и получил благословение предстоятелей трех самых крупных христианских церквей Украины. Торжественная церемония награждения ежегодно будет проходить

9 августа, в День Святого великомученика и целителя Пантелеймона".

Орден Святого Пантелеймона

В нынешнем году знак отличия присуждали в пяти номинациях: "Лучший врач"; "Лучший медик"; "Новатор здравоохранения"; "Международное сотрудничество в области здравоохранения"; "Служение обществу". Забегая вперед, замечу, что результаты тайного голосования членов Уважительного совета для многих стали полнейшей неожиданностью.

Лучший врач

В каждой области медколлективы и общественные организации готовили материалы в поддержку своих кандидатов. Эксперты региональных советов прочитали сотни страниц

досье, рекомендаций, отзывов, отобрали лучших из лучших и отправили документы в Киев. Национальная экспертная комиссия рассмотрела все кандидатуры и отобрала пять из них. Очевидно, самую сложную миссию пришлось выполнить Уважительному совету — тайным голосованием избрать лучшего врача Украины. Его искали повсюду, а нашли в Одессе. Михаил Каштальян — военный хирург, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии и военной медицины Одесского национального медуниверситета, долгое время работал главным хирургом Военно-медицинского клинического центра Южного региона.

Коллеги утверждают, что его пациентов можно встретить не только в Одесской области, но и далеко за ее пределами: на консультации и лечение к нему едут почти со всей Украины. И это не удивительно, ведь Михаил Каштальян ежегодно выполняет свыше 1000 операций. Из них почти 90% —высшей категории сложности.

surgery.od.ua Михаил Каштальян

Военный хирург работает в особых условиях, поэтому вынужден овладевать разными направлениями хирургии — абдоминальным, торакальным, урологическим, сосудистым, а также травматологией и даже онкологией. Говорят, что в военной хирургии все давно утверждено и четко расписано, там нет места экспериментальным поискам. Но это не мешает Михаилу Каштальяну изучать и внедрять новинки медицины, делающие процесс лечения более эффективным, позволяющие ускорить выздоровление пациентов. Он одним из первых взялся выполнять малоинвазивные операции, овладел методами эндовидеохирургии.

М.Каштальян — руководитель хирургической части университетской клиники Одесского медуниверситета. Создал собственную школу — воспитывает новое поколение хирургов-ученых, много работает со студентами. И не только в аудиториях.

Когда начались военные действия в Донбассе, Михаил Каштальян занимался развертыванием военных госпиталей, постоянно следил, чтобы в операционных было все необходимое для работы, выполнял самые сложные операции. Ритм был бешеный! Во время Иловайского котла приходилось принимать до

80 раненых за сутки.

Труднее всего пришлось первому медицинскому десанту — не хватало рук, оборудования, да и опыта такого раньше ни у кого не было. Во время ротации увеличили штат, отправили ультразвуковую аппаратуру, лапароскопическую стойку, инструменты и т.д.

Михаил Каштальян первым использовал лапароскопическое оборудование и стволовые клетки при проведении операций в полевых условиях в зоне боевых действий. Он сделал сотни сложных операций бойцам, у которых были тяжелые ранения органов брюшной полости, политравмы и т.п.

Несмотря на то, что профессор сам провел много времени в операционной в полевых условиях, он против того, чтобы в зону АТО ехали его студенты — будущие хирурги. По его мнению, там все же нужны опытные кадры, которые не только умеют спасать раненых под обстрелами, но и понимают, как избежать опасных ситуаций. Его ученикам хватает работы и в Одессе — многие из них работают волонтерами в госпитале, где имеют возможность не только учиться профессии, но и усваивать уроки гуманизма и милосердия.

Лучший медик

В этой номинации были представлены фельдшеры, профессиональная работа и общественная деятельность которых вызывают уважение и признательность. Несмотря на то, что их специальность, по мнению реформаторов из Минздрава, устарела и не имеет никаких перспектив. Программа реформирования первичной медицины касается семейных врачей и медицинских сестер. Для фельдшеров работы не нашли — они никак не вписываются в инфографику чиновников. А вот в реальную повседневную жизнь — еще как вписываются!

Мирослава Савчак — богатый человек. У нее дружная семья — муж, вместе с которым стояла на Майдане, и четверо детей. А еще — большое хозяйство, просторный дом, цветники под окнами и миллион ежедневных хлопот, как и у каждой сельской женщины, матери, жены. Но кроме этого Мирослава Савчак — медик с 26-летним стажем, отвечает за здоровье жителей двух десятков сел Пустомитовского района Львовской области, поскольку работает фельдшером пункта экстренной медпомощи "Чижиков".

“Украинский интерес”-Александр Бобровский Мирослава Савчак

Представляете, что значит быть медиком в селе? Когда вызывают и днем, и среди ночи, просят помочь бабушке с гипертоническим кризом или спасти малыша, у которого третий день не спадает температура. А еще бывают травмы и пищевые отравления, инфаркты и кровотечения, преждевременные роды и множество других ситуаций, где без медика никак не обойтись. Соседи знают: пани Мирослава никогда не откажет. Такой уж у нее характер — и выслушает, и успокоит, и поможет.

Когда земляки узнали, что фельдшер во время отпуска поедет в АТО, то встревожились, наверное, больше, чем ее семья: "А кто же нас будет лечить?!"

"Мой муж, как волонтер, часто ездил в зону АТО. Мы ему во всем помогали и поддерживали, — рассказывает Мирослава Савчак. — Остаться он там не мог из-за состояния здоровья — был ранен на Майдане. Я знала, что медиков в АТО не хватает, поэтому и поехала. Сначала только на время отпуска. А позднее — на полтора года. Работы было много, но никто не жаловался, пытались сделать все, чтобы помочь раненым бойцам. Во время обстрелов погибли двое наших коллег. Конечно, мы об этом своим родным не говорили. Когда звонили, всегда старались убедить, что у нас все спокойно, все благополучно".

Но дома не очень верили этим словам — смотрели новости и переживали за маму. Младшую дочку иногда мучила детская обида: "Почему мама так надолго нас бросила?" Мамина победа в номинации "Лучший медик" и награждение орденом Святого Пантелеймона — радость не только для семьи, но и для жителей двух десятков сел, где ее хорошо знают и уважают.

Новатор здравоохранения

Большинство присутствовавших на торжественной церемонии были убеждены, что в этой номинации победит представитель столичной науки. Где же еще, кроме клиник Академии медицинских наук, разрабатываются и внедряются новейшие методики? Речь идет не только о профессиональном уровне — просто у столичных медиков значительно больше возможностей найти финансовую поддержку для своих идей и проектов. Денег на науку катастрофически не хватает, но им как-то удается оснащать операционные и реанимации современным оборудованием. Разве можно чего-то добиться, используя аппаратуру десяти- или даже ддвадцатилетней давности?

А как быть, когда привозят тяжелого пациента в операционную, а там стоит довоенное оборудование? Речь не об АТО, а о Второй мировой!

Орден Святого Пантелеймона за новаторство в здравоохранении получил профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Сергей Слесаренко, многие годы возглавляющий Днепропетровский центр термической медицины и пластической хирургии.

Сергей Слесаренко

Все давно знают: когда в Днепр из зоны АТО привозят раненых бойцов с тяжелыми ожогами, ими занимается профессор Слесаренко со своей командой. За три года удалось спасти жизнь и здоровье свыше 350 раненых. Волонтеры утверждают: медики умудрялись выполнять сложнейшие операции, имея под рукой "уникальное" оборудование, которое оставили немецкие оккупанты, отступая из города осенью 1943 года. Возможно, это и заставляет постоянно совершенствовать свое мастерство, искать выход даже в абсолютно безвыходных ситуациях.

Профессор Слесаренко активно сотрудничает с волонтерами. Трудно сказать, как бы спасали тяжелых пациентов, если бы не их помощь. Благодаря их усилиям был начат общий проект со Швецией, что дало возможность приобрести современное хирургическое оборудование для ожогового отделения.

Коллеги говорят, что Слесаренко — хирург от Бога. Выполняет уникальные операции, помогающие восстановить функции рук и ног после тяжелых ожогов. Кто такое пережил, тот понимает, какой это мучительный, сложный и длительный процесс. Среди пациентов профессора есть бойцы, которых он спас от инвалидности: благодаря новаторским подходам и методикам удалось избежать ампутации ноги или руки. Сергей Владимирович не очень разговорчив, сосредоточен на работе, много читает. Но пациенты знают: для каждого из них он найдет время, чтобы объяснить, успокоить, поддержать. Ведь врач, по его мнению, лечит не только скальпелем, но и искренним словом.

Международное сотрудничество

в области здравоохранения

Победителем в этой номинации стал баварец Хубертус фон Фосс — доктор медицины, доктор философии, почетный профессор Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика. Благодаря его двадцатилетнему сотрудничеству с медицинским сообществом в Украине внедряются основы социальной педиатрии.

vossvonhubertus.de Хубертус фон Фосс

Хубертус фон Фосс приложил множество усилий, чтобы в Украине был создан Украинский медицинский центр реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы МЗ Украины. Профессор руководил подготовкой и стажировкой украинских специалистов — врачей, психологов, специальных педагогов в Мюнхенском киндерцентре. Многое сделал для того, чтобы современные эффективные методики реабилитации детей внедрялись во всех регионах — за годы независимости в Украине было открыто почти 100 центров медико-социальной реабилитации детей с органическим поражением нервной системы.

На развитие медико-социальных проектов в Украине профессор Хубертус фон Фосс собрал и передал свыше 50 млн евро — это пожертвования баварских фирм, общественных фондов и частных лиц. Это его надо благодарить за новую аппаратуру в гематологическом отделении Охматдета, отделении детской эндокринологии Института эндокринологии АМН, детском онкологическом отделении Института онкологии, а также за шесть аппаратов искусственной почки и аппараты искусственного дыхания, которые были переданы киевским детским медучреждениям.

Доктор Хубертус фон Фосс имеет много планов и готов работать ради того, чтобы дети не кривились от боли, а улыбались и росли счастливыми.

Служение обществу

В этой номинации были представлены медики, имеющие большой профессиональный и жизненный опыт. А победил — самый молодой. Тот, кто успел сделать очень мало и вместе с тем невероятно много. Он окончил медицинское училище, работал фельдшером "скорой помощи" на родной Киевщине, мечтал, но так и не успел поступить в медицинский университет. Обещал (правда, ради шутки), но так и не женился на волонтерке Ольгей Башей, которую все зовут Кроха. Уверял маму, что подарит ей внуков, но не успел ее порадовать. Зато успел сделать счастливыми десятки чужих матерей, жен, детей, ибо спас жизнь их сыновей, мужей, отцов, когда вместе с ними стоял насмерть в Донецком аэропорту.

memorybook.org.ua Игорь Зинич

Игорю Зиничу было и навсегда останется 25 лет. По словам "киборгов", которым он в том аду спас жизни и отправил на большую землю выздоравливать, молодой фельдшер работал неистово — ничего не боялся, никогда не уставал, делал такие манипуляции, будто он хирург с двадцатилетним стажем. Там ему дали позывной "Псих" — за то, что никогда не отступал, даже в безнадежной ситуации не опускал рук. Говорят, теперь в зоне АТО раненых перевозит "скорая", на борту которой большими буквами выведено "ПСИХ". Она — как завороженная, везде успевает, кто в нее попадет — обязательно выздоровеет.

Вера Ивановна, мама Игоря, вспоминает, как ждала звонков от сына. Он уже был ранен, мог бы вернуться домой. Но остался и пробыл там целых четыре ротации! Успокаивал, что надевает не один, а даже два бронежилета. На самом же деле не надевал ни одного, поскольку это мешало оперировать, а надевать и снимать в тех условиях не было времени.

Задолго до того, как пришла трагическая новость, мама уже знала, что душа сына отошла в вечность — в какую-то минуту, после страшной тревоги за него, вдруг стало очень тихо и холодно на душе. Поняла, что ее сыну уже ничего не угрожает, и раны его уже не болят...

Как случилось, что после ранения (после взрыва он оказался под завалом) его не вывезли, — отдельная история. Почти месяц пришлось ждать, пока Игорь "вернулся" в родное село, где и был похоронен. А официальная похоронка пришла через несколько месяцев после этого.

В октябре 2015 года Игорю Зиничу посмертно было присвоено звание "Герой Украины".

А в августе нынешнего — за профессиональную деятельность и служение людям — его наградили орденом Святого Пантелеймона, который был передан маме вместе со словами благодарности за сына.

* * *

Церемония награждения и оказания почестей лучшим медикам Украины прошла тепло и торжественно. Хотелось бы, чтобы это стало традицией. Среди победителей вы не увидите киевлян, хотя они были в каждой номинации. Возможно, Уважительный совет так проголосовал из-за того, что в предыдущие годы уже были отмечены многие киевские медики, среди которых (посмертно) — Николай Амосов и Александр Шалимов. В этом году награды поедут в разные города и села, что свидетельствует о намерении и в будущем искать и открывать звезд медицины не только в столице, но и по всей стране. В следующем году планируют прибавить еще одну номинацию — "Народный врач", где победителя будут определять голосованием в социальных сетях. Критерии отбора известны: профессионализм и служение людям.