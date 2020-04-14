Дело Стерненко. Хроники реванша

Дело Стерненко стало классической каплей воды, в которой отражается наш уродливый мир. Где по причине импотентности постмайданных властей, не расследовавших ключевые преступления и не давших обществу ответов в виде конкретных решений суда, властвуют манипуляции, полуправда и откровенная ложь.

Общество дезориентировано. Разделено на множественные реальности, где свои кумиры рвут на себе не последние рубахи, изобличая чужих. Однако если большинство населения просто потерялось в хаосе и замкнулось в своих идеологических "карантинах", остается меньшинство, которое продолжает терять свои жизни.

В "списке Гандзюк" 55 общественных активистов, подвергшихся нападениям по всей стране в 2017–18 годах. Включая убийства. Подавляющее большинство — не расследованы. В 2019–20 гг. НСЖУ заявило более чем о 190 случаях нападений на журналистов.

Смерть Екатерины Гандзюк и мощные общественные протесты с требованием расследовать это жестокое преступление, несколько остановили волну нападений. Однако достаточно разные люди, самоорганизовавшиеся еще со времен Майдана, по всей стране продолжают отстаивать парки, пикетировать незаконные застройки, задавать неудобные вопросы местным властям, подавать иски в суды, рискуя получить "обратную связь".

На одессита Сергея Стерненко нападали трижды. Третий эпизод закончился трагически — от удара его ножа 25 мая 2018 г. погиб один из напавших на него мужчин.

"Убийца-националист, до сих пор гуляющий на свободе" и "оборонявшийся активист, борющийся против феодальной мафии в Одессе" — вот, собственно, две противоположные ипостаси, в которых Стерненко сегодня присутствует в медийном пространстве.

Признаюсь, общественно-политический бэкграунд этого парня не такой и простой, чтобы с легкой душой бросаться подставлять ему плечо. Я прекрасно помню "мусорную люстрацию" и свое отношение к подобным унижающим человеческое достоинство средствам, которые не оправдывают никакие (даже самые высокие) цели. И здесь над мозгами большой части людей не надо было трудиться Шарию, Портнову или Страна ua. Многих от такого активизма и так отвернуло.

Однако для того, чтобы зайти на территорию манипуляторов и отвоевать правду, самое время вернуться к этим бакам и своими руками разобрать содержимое. Чтобы вместе с наваленными сюда уже тоннами чужого мусора не выбросить собственное дитя.

О том, как это сделать мы говорили с самим фигурантом роковых событий на Фонтанской, 9 — Сергеем Стерненко и его адвокатом — Виталием Коломийцем. Не отказал в профессиональной помощи и Станислав Свириденко — полковник милиции в отставке, экс-начальник следствия Оболонского РУВД Киева, а ныне ведущий той самой группы адвокатов Портнова, представляющей интересы вдовы умершего от ножевых ранений 33-летнего жителя Одессы Ивана Кузнецова.

Часть первая. От "Правого сектора" до "Небайдужих"

Сегодня Сергею Стерненко — 25. Он без пяти минут магистр международного права, глава общественной организации "Небайдужі". Начитан. Глубок. У него хорошо поставленная дикция и грамотная речь. Стерненко ведет свой блог, демонстрируя приветствуемый десятками тысяч его подписчиков острый сарказм. Он не только отбивает массовые медийные атаки, касающиеся лично его, но и проявляет вызывающую наступательность по отношению к происходящим в стране событиям. Практически не рефлексирует. Оставляет впечатление человека-машины. Как бы журналисты ни пытались докопаться до его сути и дернувшегося нерва, способного выдать настоящую эмоцию, — этого не происходит. На традиционный вопрос, жалко ли ему напавшего на него Ивана Кузнецова, Стерненко отвечает: "Нет".

Вот за этим сухим "нет", пожалуй, и находится дверь в разворачивающуюся жизненную драму Сергея Стерненко. Кто-то с нескрываемой радостью видит за ней хладнокровность жестокого убийцы, кто-то — замороженность всех чувств человека, живущего в постоянном страхе за свою жизнь. И я не знаю, может ли правда в этом случае лежать где-то посередине.

В феврале 2014-го, когда Стерненко сначала возглавил одесскую, а через пару месяцев уже и областную ячейку "Правового сектора", ему было 18 лет.

"Это, скорее, случайность, — поясняет Сергей. — В Одессе был свой мини-майдан, группа активной молодежи. Мы все знали друг друга и мыслили одинаково. Одному из ребят нашей компании в конце января 2014-го года предложили создать центр ПС в Одессе. Он был знаком с кем-то из руководства ПС в Киеве. И в феврале мы создали такой центр из молодежи, которая была уже по сути самоорганизована.

Одесса медиа

Позже меня избрали председателем организации. Тогда на местном майдане не было никакой формальной или неформальной структуры, которая могла бы противостоять титушкам или антимайдану. А российские флаги начали поднимать в Одессе уже в конце января — начале февраля. Мы взяли на себя функцию противостоять этому. На самом деле еще до трагедии 2 мая у нас было много столкновений с пророссийскими силами Одессы.

Меня кардинально изменил Майдан, 2 мая в Одессе и начало российской агрессии. Хотелось мне того или нет, но пришлось сразу стать взрослым. Когда рядом с тобой умирают люди, мир становится другим. И тебе уже некогда заниматься какими-то подростковыми историями".

Истории юного Стерненко действительно хватит на десяток взрослых. Наряду с участием в противостоянии штурму Одесской ОГА 3 мая 2014-го, а также в столкновениях 2 мая (это тема отдельного большого разговора, и прежде чем обращаться к ней стоит предметно изучить материалы группы "2 мая. Без мифов" на ее сайте), имяСтерненко присутствует в хрониках, как я уже упоминала, "мусорной люстрации" Нестора Шуфрича и блокирования концертов Ирины Билык, Ани Лорак, и Светланы Лободы в Одессе, блокады оккупированного Крыма, многочисленных пикетирований российского консульства в Одессе et cetera.

Здесь потребуется небольшая, но необходимая ремарка. Украинское общество достаточно неоднозначно относилось и относится к методам, используемым "радикалами и националистами" в борьбе за Украину. На Майдане в какой-то момент создалось впечатление, что победила радикальная повестка, потому как организации этого толка были более организованы, имели своих лидеров и были узнаваемы. Этим фактом и воспользовалась Россия, сыграв на эмоциях части населения Украины. Его же водрузили на флаг Шарий и Ко.

Потому, ожидаемо, что адвокат вдовы Ивана Кузнецова Станислав Свириденко, характеризуя личность Стерненко, говорит: "Понятие активист в нашей стране давно нивелировано. Сегодня оно, скорее, ассоциируется с хулиганом или провокатором, чем с борцом за справедливость. Что касается непосредственно Сергея Стерненко, то он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Я понимаю, что есть презумпция невиновности и дела еще рассматриваются в судах. Но в любом случае это достаточно сложный и проблемный человек. Он постоянно находится в каких-то конфликтах, переделках и неоднозначных ситуациях".

ТСН

Признаю, что с общими ассоциациями адвоката Свириденко, касающимися активизма, спорить трудно. К чему приложили руку и сами разношерстные активисты. Более того, в этой точке мы как раз упираемся в ключевой, поставленный Майданом перед украинским обществом и по сути расколовшим его, вопрос: все ли цели оправдывают средства? Существуют ли границы в борьбе за твое право на выбор, которое присвоили другие? В нашем случае — режим Януковича, в ответ на протесты включавший репрессивную машину.

Свою лепту здесь конечно мог внести справедливый суд над участниками трагических событий на Майдане, причем с двух его сторон. А также честная и открытая общественная дискуссия, в ходе которой мы были обязаны отрефлексировать произошедшее, извлечь необходимые уроки и только потом идти дальше. Но мы этого не сделали. В силу разных причин и начавшейся российской агрессии в том числе. Тем самым, однако, дали возможность людям, чьи личные корыстные цели не имеют ничего общего с государственными, продолжать собирать лайки миллионов украинцев на площадке, которую мы малодушно обходим стороной.

"Есть ли границы у неправовых способов добиваться своего права? Наверное, нет, — отвечает на мой вопрос "радикал" и правовед в одном лице Сергей Стерненко. — Хоть я и не люблю оперировать понятиями "черное" и "белое", но в определенные моменты середины нет: есть или правовые методы или неправовые. Однако вопрос событий 2014 года — чрезвычайно глубокий. Он выходит за границы нашего национального законодательства. Здесь уже больше дискуссия о правах человека.

В чем мои личные уроки? Я бы больше не хотел поддаваться эмоциям так, как я это делал в 2014-м году, с тем же Шуфричем в Одессе, когда мы пытались затолкнуть его в мусорник. Я признаю, что это неправильно. И сейчас прекрасно понимаю, что так не должно быть. Однако здесь изначально заложен конфликт.

Голос України

С одной стороны, Шуфрич давно должен был понести уголовную ответственность за свои действия против Украины. С другой стороны, поступая таким образом с Шуфричем, мы тоже действовали не по закону. На что не имели права. И, наконец, с третьей стороны, ты смотришь на все это и понимаешь, что неправовое государство не оставляет людям другого выбора. Люди сходят с ума от того, что государство их не слышит. Потому это очень сложный вопрос", — заключил Стерненко.

Не менее сложным является и вопрос, касающийся уголовных дел открытых в отношении Стерненко еще до роковой встречи с Иваном Кузнецовым на Фонтанской, о которых упомянул адвокат вдовы погибшего. Одно из них, которое было также массово репрезентовано политическими оппонентами Стерненко, касается так называемого дела жителя Фонтанки Щербича, в похищении и пытках которого Стерненко был обвинен в 2015-м.

"С этим человеком я даже не знаком лично, — поясняет свою позицию Стерненко. — Весной 2015-го Щербич баллотировался в депутаты районного совета от партии Труханова "Доверяй делам", а мы узнали, что он в свое время принимал участие в Антимайдане, возил титушек на Майдан в феврале 2014-го. Мы обратились в СБУ, полицию и прокуратуру, пытаясь заблокировать его политическую карьеру. Давили на него таким образом. А в сентябре ко мне домой ворвался вооруженный "Сокол". Меня задержали и поместили в СИЗО, обвиняя в том, что якобы я напал на Щербича, выкрал его и нанес телесные повреждения. Хотя никаких доказательств этого нет. Как ни разу не было в суде и самого Щербича. Я до сих пор обвиняемый, и хотя прошло пять лет, дело не продвинулось ни на шаг".

На самом деле в этой самой точке начинается история противостояния Стерненко с местными властями Одессы и местной полицией, в рамках которой его адвокаты сегодня и выстраивают линию защиты, утверждая, что Кузнецов и его подельник напали на Стерненко и он нанес смертельное ранение, обороняясь. Но об этом ниже. А пока о ключевом эпизоде, который вывел это противостояние на пиковую точку, — событиях, которые произошли в 2017-м году в Горсаду:

"Одесская мэрия передала часть Городского сада в аренду на 49 лет компании "СП Солинг", принадлежащей бизнес-партнеру Труханова — Владимиру Галантернику, — рассказывает активист. — На месте Летнего театра должен был вырасти крупный торговый центр. Также компания Галантерника получила разрешение на вырубку 109 деревьев. Однако вести строительство в Городском саду запрещено законом. Министерство культуры неоднократно издавало предписания о запрете таких работ. Поэтому 18 ноября 2017 года в Одессе состоялся массовый протест против застройки Летнего театра в Городском саду. В ходе столкновений пострадали и полицейские, и протестующие".

Фото Сергея Стерненко

Стерненко вел стрим протеста на своей странице Фейсбук. А спустя несколько дней полиция вручила ему подозрение в организации массовых беспорядков. Стерненко получил статус подозреваемого и был помещен в СИЗО под залог в 600 000 тысяч гривен. Но оказался на свободе после того, как залог внес губернатор Одесской области Максим Степанов (ныне министр здравоохранения).

"На данный момент дело не рассматривается судом потому что потерпевший — бывший начальник полиции области Дмитрий Головин игнорирует судебные повестки, — уточняет Стерненко. — Головин и мэр Одессы Труханов связаны между собой. Столкновения в Летнем театре начались из-за того что полиция напала на протестующих. Сейчас по коррупционным делам судят и Головина, и Труханова.

Практически сразу после выхода из СИЗО мне начали угрожать физической расправой, — продолжает Сергей. — Прокурор Одесской области Олег Жученко провел брифинг и обвинил меня том, что я в 2014 году "крышевал" наркоторговлю в Одессе. Грубо нарушив принцип презумпции невиновности. Потому как официально о подозрении полиция сообщила мне только через пять дней. Когда же полностью сфабрикованное дело было передано в суд, судьи отказались его рассматривать и вернули прокурору.

Opinion

Все, что сейчас происходит в Одессе, мало чем отличается от происходящего в Херсоне, — заявляет активист. — В Одессе действует преступный коррупционный клан, куда входят криминальные группировки, местные власти и силовики. Бывший криминальный авторитет по кличке Ангерт и его партнеры из 90-х — нынешний мэр Одессы Труханов и его бизнес-партнер Галантерник — держат в городе все потоки, финансовые и информационные. Подавляет любое сопротивление общественности. В том числе и физически. И давят в Одессе, как известно, не только меня. Для того чтобы ликвидировать такие кланы по всей стране одного интервью экс-зампрокурора Виктора Трепака, который вел расследование нападения и убийства Екатерины Гандзюк, мало. Нужна политическая воля первых лиц государства, и в том числе нового генерального прокурора Венедиктовой. Которая ключевые публичные заявления генерала Трепака о процветающих на местах криминальных кланах пропустила мимо ушей, озаботившись исключительно защитой мундиров прокуроров и скорейшим вручением мне подозрения при помощи находящегося в сговоре с местными элитами главы МВД Авакова".

"Здесь я хочу заметить, что сращиваются с криминалитетом не только полицейские, — уточняет бывший полицейский, а ныне адвокат Станислав Свириденко. — На самом деле сейчас не так просто игнорировать факты нападений на активистов, потому, что их же соратники придут с акциями под стены управления. Все нападения ставятся на контроль и, так или иначе, но расследуются.

Opinion

Не будем забывать и то, что часто сами активисты сращиваются с криминалитетом, становятся рейдерами, "работают" с застройщиками. Более того, являются движущей силой определенных структур, в том числе и правоохранительных. У меня есть мысли на счет того, чьей движущей силой является сам Стерненко. Но я не буду ее называть, так как не имею стопроцентно проверенной информации. Я же в своей работе стараюсь оперировать только фактами".

Не могу не согласиться с тем, что общественная среда разнородна и неоднозначна. "Националисты и радикалы" Майдана расслоились и мутировали. Кто — в рейдеров, кто — в подручные силовиков, кто — в политиков, но есть и весомая часть тех, кто ушел в реальную борьбу за права граждан. Что же касается пассажа о спецслужбах, которые якобы стоят за Стерненко, то Станислав Свириденко не сообщил ничего нового, а процитировал обвинение, не раз выдвигаемое в адрес Стерненко его оппонентами.

Они — Шарий и Портнов (сюда же в определенный момент подключились "слуги народа" Дубинский и Бужанский) — списывают зависшие вышеперечисленные уголовные дела против Стерненко исключительно на "подарки" спецслужб. В частности СБУ. А никак не на давление местного клана и силовиков на активиста. Этот факт можно было бы иметь в виду как одну из возможных версий, если бы не одно "но": не замечать при этом очевидного противостояния местных криминальных кланов и активистов по всей стране, априори — манипуляция и полуправда.

В то же время, наивно было бы ожидать каких-то объективных пояснений на этот счет от самого Сергея Стерненко. Сколько бы прямых вопросов по поводу "крыши" ни задавали ему журналисты во время эфиров и интервью, у него всегда есть возможность отшутиться, апеллируя к "поддержке Госдепа или самого Дональда Трампа". Так или иначе, это его личный выбор и вся внутренняя работа, связанная с последствиями подобного сотрудничества (если таковое имело место), достанется самому Стерненко.

Слово Одесса

Однако, если быть внимательным и объективным рассматривая события той роковой ночи, а также весь процесс расследования нападения на Стерненко и смерти Ивана Кузнецова, длящийся (внимание!) уже два года, то некоторые удивительные выводы лежат просто на поверхности. И касаются они не только Стерненко, а в целом правоохранительной системы, заложником которой оказался этот молодой человек.

Часть вторая. Три нападения и роковой вечер

7-го февраля 2018 года произошло первое нападение на Сергея Стерненко. Он вернулся домой и припарковал автомобиль. Двое неизвестных открыли водительскую дверь и нанесли несколько ударов битой со вставленными лезвиями. Разрезанная верхняя одежда, нога, разбита голова и поврежден автомобиль. Неизвестные скрылись.

Стерненко написал заявление и попросил полицию об охране. Но получил отказ с формулировкой "отсутствие угрозы жизни".

1-го мая 2018-го на Стерненко напали во второй раз. Утром, когда Стерненко вместе с девушкой вышел из дома, сзади к нему подошел человек и сделал два выстрела из переделанного травматического пистолета. Позже эксперты признают это оружие боевым. Стерненко получил ранение в шею. Однако, имея силы, преследовал нападавшего, который убегая стрелял в свидетеля. Киллера удалось задержать и передать полиции.

В апреле 2019-го материалы это дела выделили в отдельное производство и обвинительный акт был направлен в Приморский районный суд Одессы. По состоянию на март 2020-го судебное разбирательство не начато, поскольку до сих пор не состоялась процедура отбора присяжных. Давать какие-либо показания о заказчиках нападавший — выходец из Казахстана Баймукашев — отказался.

После этой атаки Сергей повторно попросил полицию предоставить ему охрану, но получил очередной отказ.

А ровно через три недели, 25 мая было совершено третье нападение. Последствия которого и вызвали столь широкий общественный резонанс, превратив это дело в политическое столкновение сторонников и противников Майдана.

Стерненко уже неоднократно рассказывал в медиа о том, как вечером, возвращаясь из магазина, увидел приближающиеся фигуры двух мужчин спортивного телосложения. И только после того, как они нанесли ему несколько ударов по лицу, достал свой нож. Чтобы защитить свою жизнь и жизнь своей девушки.

По версии Стерненко, после того как в процессе драки, будучи в состоянии шока, он нанес несколько неконтролируемых ударов ножом по обоим нападавшим, мужчины стали убегать. Стерненко (также раненый в правую руку), намереваясь задержать нападавшего, преследовал Кузнецова. Его девушка Наталья Усатенко — второго нападавшего по фамилии Исайкул. Чтобы, по ее словам, проследить, куда он направится и потом рассказать полиции. Что, собственно, она и сделала.

Стерненко догнал Кузнецова через несколько десятков метров, когда тот упал от полученных ранее пяти ножевых ранений. Среди которых (согласно нескольким проведенным впоследствии экспертизам) было и смертельное — в сердце.

По словам Стерненко, свой стрим с места события он начал снимать в тот момент, когда нашел Кузнецова и вызвал скорую помощь и полицию. Именно это видео, с одной стороны, стало свидетельством открытости Стерненко, желающего справедливого расследования. Но, с другой — поводом для множества вопросов, в рамках которых и продолжается дискуссия, кто же такой на самом деле Сергей Стерненко: безжалостный убийца или обороняющийся активист?

Часть третья. Разделяй и властвуй

Основных месседжей, которыми в публичном пространстве оперируют оппоненты нашего героя, два: "Стерненко врет на счет ножа, постоянно меняя показания" и "Стерненко догнал и добил уже лежащего Кузнецова".

Что сегодня говорит об этом сам Стерненко?

"Все, что я говорил во время стрима, это — правда, — говорит Стерненко. — В интересах следствия на данный момент я не могу сказать больше. Только могу добавить, что следствие имеет всю объективную и подтвержденную многочисленными доказательствами информацию".

"Основные доказательства собираются и фиксируются в самом начале происшествия на месте события, — уточняет адвокат Сергея Стерненко Виталий Коломиец. — А тогда делом занималась ангажированная местной властью полиция.

Более того, мы хорошо помним, какое было давление на Сергея в ночь, когда ему сделали операцию. Проводили несколько допросов. Потом дали бесплатного адвоката, со стороны которого последовали не очень адекватные советы. И только вмешательство гражданского общества позволило ему в итоге выстроить свою линию защиты, не став заключенным СИЗО".

"В то же время у нас есть серьезные основания считать, что нож также был у одного из нападавших, — продолжает Стерненко. — Так как две экспертизы показали, что три моих ранения кисти не являются такими, которые я мог причинить себе самостоятельно. Как то пытаются представить мои оппоненты. Плюс Исайкул убежал и нашли его лишь через несколько часов. Осмотр же места происшествия проводили заинтересованные полицейские".

Рубрика

"Мы зашли в процесс год назад, — парирует в этом заочном баттле адвокат вдовы Кузнецова Станислав Свириденко. — Материалы производства, с которыми мы ознакомились, дают основания считать, что со стороны Стерненко в отношении Кузнецова было совершено умышленное убийство. На чем основывается наше утверждение? На объективной картине изученных доказательств. Мы изучили их с холодным умом и дали им оценку. Я не могу говорить обо всех деталях, так как не имею права. Но есть показания самого Стерненко, есть видео, которое было сделано сразу после событий, где Стерненко на камеру четко заявляет, что нож был его. Что он его своевременно достал. И это подтверждено экспертизой, а также показаниями некоторых свидетелей, при которых он все это говорил. С участниками события проводились следственные эксперименты, экспертизы, судебно-медицинские экспертизы.

Но даже если даже отсечь все субъективные факторы и предположить, что на Стерненко действительно напали, то в момент, когда Исайкул и Кузнецов начали убегать от Стерненко, состояние его необходимой обороны прекратилось. То есть когда он побежал за Кузнецовым, а девушка — за Исайкулом, в тот самый момент состояние необходимой обороны перестало существовать. Но он пробежал еще десятки метров и нанес еще удары. Причем некоторые телесные повреждения, согласно экспертизе, были нанесены, когда потерпевший находился в горизонтальном положении (эксперт не смог определить какие именно)".

"Все спорные моменты этого дела создаются исключительно медийно, — утверждает со своей стороны адвокат Стерненко Виталий Коломиец. — Для процесса их нет. Последнее заявление Андрея Портнова о результатах третьей экспертизы, которая якобы подтверждает, что это умышленное убийство, — блеф. Экспертиза не дает ответов на такие вопросы. Она говорит только о характере нанесенных повреждений, последовательности нанесения ран, положении жертвы и нападавшего и прочее.

Наши оппоненты достаточно успешно спекулировали на двух предыдущих экспертизах. При этом были опубликованы только результаты второй экспертизы (проведенной в Одессе), где утверждалось, что некоторые раны Кузнецову нанесены в горизонтальном положении и он, мгновенно потеряв сознание, не мог пробежать и нескольких метров. Однако результаты самой первой экспертизы, где эксперт предположил обратное — положение Кузнецова в процессе противостояния могло меняться, и после нанесения смертельного ранения он несколько десятков секунд мог оказывать сопротивление и передвигаться, — опубликованы не были.

Третья экспертиза, по нашей информации, разочарует наших оппонентов еще больше. Для того чтобы это понять, стоит всего лишь открыть специальные методички и прочитать, что в юридической практике были случаи, когда люди с ранениями левого желудочка сердца жили до 30 минут. Причем некоторые из них были спасены. И это те факты, которые исключают любые манипуляции".

Страна

"Что же касается ответа на главный вопрос: законно я действовал или нет, — уточняет Стерненко. — То он лежит в плоскости выяснения того обстоятельства, что эти двое людей четыре часа делали у моего дома и почему они на меня напали? Без ответа на этот ключевой вопрос юридически невозможно определить мой умысел, соответственно невозможно сообщить о подозрении или закрыть дело на основании ч. 5 ст. 36 УК".

"Я не отрицаю, что расследовать и прорабатывать нужно все версии, — продолжает оппонирующий адвокат Свириденко. — Внимания заслуживает не только наша версия об умышленном убийстве, но и та, которая связана с нападением на Стерненко. Более того, в контексте предыдущих двух нападений на Стерненко. У меня, к сожалению, нет материалов, которые расследуются по факту нападения, где Стерненко выступает как потерпевший. Событие действительно было одно, но оно разделено на два производства".

"В результате подобного разделения производств, все вещественные доказательства и экспертизы перекинули в дело по заявлению вдовы Кузнецова, — уточняет адвокат Коломиец. — Основное следствие идет по производству, где Сергея пытаются обвинить в умышленном убийстве. И мы там не имеем ни статуса, ни доступа к материалам. Поэтому не можем активно защищаться".

"Я думаю, что здесь все-таки заложена система сдержек и противовесов, — уточняет Свириденко. — Обе команды адвокатов не имеют допуска к материалам производств. Основное то, что оба производства находятся в одном органе и у них один и тот же старший группы. Что должно компенсировать и балансировать ситуацию. Разделены они правильно, но только в случае грамотного, непредвзятого расследование под единым руководством".

Однако, по информации наших источников в Офисе генпрокурора, система сдержек и противовесов появилась всего лишь месяц назад. До этого дело по иску Кузнецова с основными, как мы выяснили, материалами неоднократно перебрасывалось из полиции в СБУ. А дело о расследовании нападения на Стерненко, где он выступает как потерпевший, с лета 2018-го лежит в СБУ. Ключевое слово — лежит.

"Здесь я позволю себе заметить, что сам Стерненко никогда не предъявлял претензий к СБУ по тому факту, как расследуется его дело, — продолжает адвокат вдовы Кузнецова. — С его стороны есть вопросы к полиции, прокуратуре, но нет к СБУ. Надо полагать, что он доверяет этой структуре. Тогда он должен знать, что следствие — это мегамашина, которая наделена широчайшими полномочиями, позволяющими пролить свет на эту ситуацию.

Поэтому у меня вопрос: почему до сих пор по производству, где Стерненко потерпевший, никому не выдвинуто подозрение? Эту версию давно нужно было проверить и либо подтвердить, либо опровергнуть. Путь подтверждения — это объявление о подозрении. О хулиганстве, покушении на убийство и прочем. Почему этого до сих пор не сделано? Почему люди не привлечены к ответственности? В таком случае нападения или не было, или оно не доказано. И я говорю это объективно. Не как адвокат какой-то стороны. Но как специалист, который имел большой опыт расследования уголовных производств".

"У якобы сбежавшего за границу Исайкула родители живут в Одессе. Место нахождения самого Исайкула известно. У меня есть информация, что он официально трудоустроен. Есть механизм международно-правового поручения. Его давно можно было если не привезти сюда, то как минимум допросить. Нежелание? Непрофессионализм? Что?" — небезосновательно задается вопросом Станислав Свириденко.

Збудовано в Тернополі

"4 октября прошлого года во время брифинга генеральный прокурор Рябошапка сообщил, что уголовное производство №1215 передано обратно в СБУ, и добавил, что полиция может быть причастна к указанному нападению, — продолжает адвокат Сергея Стерненко Виталий Коломиец. — Вероятные соучастники (организаторы) преступления тоже известны. Это Александр Подобедов и Виталий Посувайло, имевшие ранее проблемы с законом. Эти люди вполне могли быть использованы работниками полиции в незаконных целях. Сведения, подтверждающие возможное соучастие указанных лиц, есть в материалах обоих производств".

По нашей информации, Посувайло был допрошен в качестве свидетеля и дал показания, что встречался с исполнителями преступления перед его совершением для того, чтобы "пообщаться о работе". В то время как сведений о допросе Подобедова нет, и, скорее всего, он не допрошен вовсе.

"Более того, вашим изданием было опубликовано видео с показаниями предполагаемого свидетеля о роли Подобедова в организации нападения на Стерненко, — уточняет адвокат вдовы Ивана Кузнецова. — Я сразу подготовил и направил ходатайство об установлении и допросе этого свидетеля. Может, это Стерненко нашел себе ложного свидетеля? Но, возможно, этот человек говорит правду. Проверьте. Гласно или негласно. Используйте средства безопасности, если сторона Стерненко переживает за это. Но ответа от следователя нет. То же касается и других возможных свидетелей, которые давно сделали свои публичные заявления.

То есть следствие за два года четко не обозначило необходимый для расследования коридор. С учетом двух производств. До сих пор открыт широкий люфт, где кто как хочет, так и трактует происшедшее. Я сложил и огласил свое мнение, исходя из материалов дела, с которыми мне дали ознакомиться. Но я не следователь, не прокурор и не судья".

Эй, люди, мне сейчас одной кажется, что страшный "адвокат Портнова", ратуя за всестороннее расследование обоих производств и выведение дела в коридор нападения на активиста Стерненко, "если оно было", выступает в роли справедливой Фемиды? В то время как разрекламированная "крыша" Стерненко банально затягивает дело своего "протеже"? "Я офигеваю, мама…". Несчастный случай произошел с нами во всех смыслах.

Согласно вышеупомянутому заявлению экс-генпрокурора Рябошапки подследственность производства по иску вдовы Ивана Кузнецова в очередной раз была изменена в октябре 2019-го. Рябошапка действительно прямо указал на неэффективность расследования МВД и возможную ангажированность в деле работников полиции. Оба производства с тех пор снова в СБУ.

Как утверждает наш источник в Офисе генпрокурора, Рябошапка и его команда намеревались настаивать исключительно на юридическом подходе к этому делу, обеспечив своим процессуальным контролем наступательность расследования группой следователей СБУ.

"Речь шла о создании единого центра расследования не только двух производств по третьему нападению на Стерненко, но и по всем предыдущим, включая нападения на других активистов Одессы, — рассказывает наш источник. — Все эпизоды нужно было объединять в одну картину с единым центром контроля. Там везде фигурируют одни и те же люди. Работала местная группировка. Все необходимые поручения, чтобы начать процесс, следователям СБУ были даны. Включая обязательное проведение психологической экспертизы Стерненко, которая в этом конкретном случае может быть важнее любой судебно-медицинской экспертизы. Потому что надо понимать, в каком психологическом состоянии находился человек, переживший третье нападение за несколько месяцев".

Однако реформа Генпрокуратуры, переаттестация прокуроров и загруженность делами существенно затормозили процесс контроля. СБУ продолжала затягивать расследование, не проводя необходимых следственных действий. Точно так же, как затягивала дело Гандзюк. Назначена была только третья комплексная судмедэкспертиза. Именно ее "результаты" огласил Портнов, которые, правда, пока никто не подтвердил официально.

Месяц назад, буквально перед приходом в Офис генпрокурора Венедиктовой, был назначен старший следователь группы СБУ, в компетенции которого теперь находятся оба дела. По нашей информации, "принципиальный и объективный, готовый обеспечить наступательность процесса".

"Однако по нему уже стоит вопрос, — уточняет источник. — На Венедиктову давят. Ее совместное совещание с Аваковым практически на второй день пребывания у руля только подтверждает этот факт. МВД на сегодняшний день не имеет никакого отношения к расследованию дела Стерненко, а значит, не может помогать определять приоритеты его продвижения. Но это политическое дело. Дело-маркер".

"Почему так происходит? — ищет ответ на мой прямой вопрос Сергей Стерненко. — Здесь я могу только предполагать. СБУ уже сегодня может дать серьезные результаты по обоим производствам. Стоит только протянуть руку к Исайкулу, Подобедову и Ко. Но они этого не делают. Причин может быть две.

С одной стороны, таким образом меня пытаются держать в подвешенном состоянии, параллельно выгодно накаляя в обществе тему "националистов-убийц". И с этой задачей неплохо справляются Портнов и Шарий.

С другой — у новой команды Офиса генпрокурора и СБУ нет политической воли проводить работу по этим делам. Они просто не могут идти на конфликт с МВД и лично с Аваковым, который прекрасно знает, что происходит в Одессе, и как к нападениям причастна сама полиция".

Итак, в сухом остатке имеем следующее.

Стороны процесса в унисон утверждают, что дело Стерненко давно стало политическим. У обеих сторон есть реальные и практически идентичные претензии к следствию, касающиеся разделения производств и намеренного затягивания дела. Обе стороны требуют немедленного всестороннего и объективного расследования.

При этом показательна позиция адвоката Станислава Свириденко, который дистанцировался от агрессивной политической риторики своего патрона и вел исключительно профессиональный диалог. Что это — страховка собственной репутации и профессионального будущего или тонкий ход, не берусь судить. Делайте этот вывод сами.

Потому что судить в этой истории можно только власть. На самом деле экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак в своем интервью ZN.UA, рассказывая о деле Гандзюк и анализируя ситуацию с нападениями на активистов по всей стране, обозначил ключевую для Украины проблему: наличие местных криминальных кланов, которые усиливаются на фоне децентрализации и коррупционности всей силовой вертикали.

На шестой год Революции достоинства у нас окончательно цементируется система неправового государства, где в регионах происходит процесс сращивания криминалитета, местных властей и силовиков. И это проблема национальной безопасности.

О которой новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова даже не вспомнила. Ни в своих официальных программных интервью. Ни в игривых постах о "мужских истериках" в соцсетях.

Но мы помним.

И знаем о том, что решение о классификации действий оборонявшегося от нападавших Сергея Стерненко должно приниматься исключительно в рамках закона. А отвечать, если потребуется, он, как и любой гражданин, должен перед судом. Честным и справедливым. Но ни в коем случае не перед Аваковым, Трухановым или Венедиктовой.

Гордон

Иначе вывод один: реванш состоялся.

Причем, заметьте, без Портнова и Шария. Которые в этой конкретной истории всего лишь ведомые. Поводок же — в руках уже второй по счету постмайданной власти. И это не Зеленский.