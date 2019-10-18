Президенты, дипломаты и прокуроры одного импичмента

Впрочем, не исключено, что его постигнет судьба Ричарда Никсона, ведь напряжение вокруг уже второго расследования событий его неординарной каденции стремительно растет, а поддержка идеи его отстранения от поста уже превышает половину опрошенных.

Импичмент – дело сложное и неблагодарное, ибо за 230 лет Палата представителей успешно применила его только в отношении двух президентов — Эндрю Джексона и Билла Клинтона, которых, впрочем, оправдал Сенат. Ричард Никсон покинул пост после завершения расследования и выдвижения формального обвинения нижней палатой, но перед собственно слушаниями в Сенате. К тому времени уровень его общей поддержки упал до 24%, а 57% американцев не хотели больше видеть его в Белом доме. У Трампа еще есть запас прочности, поскольку к нему благосклонно относятся 39% американцев, но 52% предпочли бы от него избавиться.

Считая расследование спецпрокурора Мюллера "охотой на ведьм", хозяин Белого дома резонно решил найти доказательства того, что дело сфабриковали демократы. Больше года в Минюсте кипит работа по проверке надежности свидетельств бывшего британского разведчика Кристофера Стили, досье которого привлекло

внимание ФБР и ЦРУ к кандидату в президенты и его окружению на предмет связей с Кремлем. Расследование также преследует цель обнаружить возможный заговор в американских спецслужбах, к которым президент испытывает глубоко укоренившееся недоверие. Достоверно известно, что в телефонном разговоре с премьер-министром Австралии Трамп просил поспособствовать в расследовании, а генпрокурор осуществил как минимум мере два зарубежных визита, чтобы получить фактаж от британских и итальянских спецслужб.

Собственно телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля вполне укладывался в эту логику, за исключением того, что один из сотрудников спецслужб, имевший доступ к беседе, увидел попытку президента использовать служебное положение, чтобы вовлечь другое государство в избирательную кампанию 2020 года в свою пользу. В своем обращении к главам комитетов по разведке обеих палат Конгресса информатор выразил глубокую обеспокоенность тем, что действия президента, его частного юриста Руди Джулиани и генпрокурора содержат признаки нарушения закона и представляют угрозу национальной безопасности. В частности, речь идет о давлении на президента Украины с целью привлечь его к получению компромата на наиболее мощного конкурента — бывшего вице-президента Джозефа Байдена, а также принятие Украиной вины за взлом серверов национального демократического комитета. Эти факты были настолько вопиющи, что бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посоветовал своей сотруднице Фионе Хилл обратиться к юристам Белого дома еще до телефонного разговора Трампа и Зеленского. Кстати, след российских спецслужб в деле кибератак и сливов компрометирующей демократов информации доказан как расследованиями спецпрокурора Мюллера и американским разведсообществом, так и частной компанией Crowdstrike, специализирующейся на кибербезопасности. Беседа была настолько чувствительной для Трампа, что ее расшифровку поместили не в обычную защищенную компьютерную систему, а в сервер с наивысшим грифом секретности. Впрочем, это не помешало опубликовать текст без купюр на следующий день после формального запуска спикером Палаты представителей расследования в рамках процедуры импичмента. Вполне естественно, что президент и министр иностранных дел Украины отрицают какое-либо давление со стороны Трампа, отвергают возможность вовлечения Украины во внутриполитические распри в США, но соглашаются с возможностью оказывать содействие в любых расследованиях, в отношении которых американская сторона будет обращаться в установленном порядке. Это, в частности, предусмотрено Договором о взаимной правовой помощи в уголовных делах.

Расследование уже выявило факты деформации системы управления в сферах национальной безопасности и внешней политики. Офис бюджета и менеджмента Белого дома, нарушив установленные процедуры, задержал предоставление разрешения на выделенную Конгрессом и запрошенную Пентагоном и Госдепом помощь Украине в сумме 391 млн долларов. Формальные основания и юридические нюансы таких действий удастся установить только после получения судебного решения, поскольку руководитель офиса отказался предоставить Конгрессу релевантные документы. Они, вероятно, могут стать ключевым доказательством того, что Трамп использовал предоставление помощи как рычаг давления на Зеленского.

С удивлением сотрудники американского посольства в Киеве узнали, что вместо формально определенной иерархии Украиной будут заниматься "три амиго" — министр энергетики Рик Перри, посол США в ЕС Гордон Сондланд, а также спецпредставитель по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер. "Я думаю, что это безумие — задержать помощь по безопасности ради получения содействия в политической кампании", — отметил временный поверенный по делам США в Украине Вильям Тейлор в сообщении Гордону Сондланду. Четыре часа спустя поступил ответ, более похожий на пресс-релиз: "Думаю, ты неправ относительно намерений президента Трампа. Президент дал четко понять, что речь не идет об услуге за услугу. Президент пытается оценить, действительно ли Украина введет прозрачность и реформы, которые обещал президент Зеленский…" Другие эпизоды переписки, предоставленные Конгрессу, подтвердили, что Сондланд и Волкер играли ключевую роль в организации коммуникации между Трампом и Зеленским, а также налаживании взаимодействия между окружением украинского президента и Джулиани, в частности и по вопросу расследования в отношении компании "Бурисма", с которой был связан Хантер Байден.

Свидетельства заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента выявили еще одну "тройку" — Руди Джулиани, Юрий Луценко и корреспондент издания The Hill Джон Соломон. Эти люди слаженно сработали на досрочный отзыв из Украины посла Мари Йованович, а также распространение неподтвержденной фактами информации относительно Джозефа Байдена. Еще один бывший генпрокурор — Виктор Шокин утверждает, что якобы потерял должность не вследствие коррупции и отсутствия реформ в своем учреждении, а именно из-за расследования дела Хантера Байдена в связи с компанией "Бурисма". Симптоматичным является то, что американские дипломаты считают Луценко настолько же плохим, насколько коррумпированным — Шокина. "Когда политическая воля для подлинных реформ у нескольких сменявших друг друга генпрокуроров оказалась недостаточной, мы воспользовались нашей ответственностью перед американскими налогоплательщиками и перенаправили помощь на более продуктивные проекты", — парировал представитель Госдепартамента на обвинение Луценко в непредоставлении Посольством США в Украине выделенной помощи почти на 4 млн долларов.

Однако на этом прокурорская сага не заканчивается. Андрей Телиженко — скандальный персонаж, успевший поработать в отделе официальных мероприятий и протокола ГПУ при Виталии Яреме и Викторе Шокине, а со временем — семь месяцев в Посольстве Украины в США, утверждает, что получал поручения содействовать демократам в выборах 2016 года, в частности передать компромат на руководителя избирательного штаба их конкурента Пола Манафорта. Ничего, что этот скороспелый дипломат лишь "честным словом" может подтвердить свою версию. Для бывшего прокурора южного округа Нью-Йорка Руди Джулиани и этого было достаточно, чтобы восполнить пробелы в его версии.

Взрывные волны от "ручной гранаты", как метко окрестил Джулиани бывший советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, уже поразили нескольких причастных. По обвинениям в нарушении финансирования политических кампаний и действиях в интересах неназванного российского представителя с билетами только в сторону Вены были задержаны Лев Парнас и Игорь Фруман — бизнесмены происхождением из Украины, которые надеялись на солидный гешефт, пытаясь стать посредниками между окружением Зеленского и частным адвокатом Трампа. Оба работали в интересах Дмитрия Фирташа. Лев Парнас даже выступил переводчиком между олигархом и юристами, опять-таки связанными с Джулиани. Журналистка The Atlantic утверждает, что сам бывший мэр засобирался в Австрию после новости об аресте знакомых.

Почетный гражданин Одессы Семен Кислин оказался среди лиц, показаний которых в отношении его старого приятеля Джулиани требуют конгрессмены. Его имя значилось в нескольких расследованиях 1990-х о деятельности российской мафии и отмывания грязных денег, однако до выдвижения обвинения не дошло. Также на Капитолийском холме хотят видеть вице-президента, госсекретаря, министров энергетики и обороны, посла в ЕС. Особый интерес — к руководителю администрации, создавшему "тройку" ответственных за Украину, вероятно, как механизм оказания влияния в частных политических интересах своего босса; руководителю офиса бюджета и менеджмента, заблокировавшему помощь Киеву; а также к самому господину Джулиани. Белый дом отказался сотрудничать с конгрессменами и соответственно инструктировал и других государственных служащих. Впрочем, нынешние и бывшие дипломаты проигнорировали такой призыв. Один из старших советников госсекретаря Майкл Маккинли ушел в отставку, не согласившись с тем, что его руководитель даже не попытался защитить Мари Йованович.

Недовольные проведением закрытых слушаний конгрессмены-республиканцы, которые не являются членами комитетов, привлеченных к импичменту, даже пытались прорваться за закрытую дверь. Однако четко установленных процедур проведения импичмента не существует, и потому их требования являются скорее дискуссионными. В свою очередь демократы с самого начала осознавали неосуществимость миссии по убеждению хотя бы 20 республиканских сенаторов встать на сторону "ослов", чтобы сделать возможным отстранение Трампа от должности. Однако они были фактически вынуждены начать процедуру импичмента, чтобы беспрецедентное поведение президента не стало новой нормой. С другой стороны, они стараются исправить недостатки своей стратегии в ходе расследования Мюллера, которая привела к потере интереса со стороны общества из-за затянувшихся и мало результативных маневров. Сейчас "слоны" в вопросе импичмента держатся в стае, лидер большинства Митч Макконелл провел закрытый брифинг по процедурным вопросам импичмента и координации действий республиканцев в Сенате.

Впрочем, экспромты наподобие внезапного вывода американского контингента из северо-восточного района Сирии, что послужило причиной еще большего ухудшения отношений с ключевым союзником по НАТО Турцией и вместе с тем является фактическим предательством курдов, разделяют республиканцев и вынуждают их остро критиковать своего почти безальтернативного кандидата. Немногим он может похвастаться и на других внешних "фронтах": торговая война с Пекином затянулась, Пхеньян продолжает ракетную программу и вышел из ядерных переговоров, а Тегеран не склонен идти на уступки.

Не добавляют позитива и частные финансовые дела Трампа. Информатор Службы внутренних доходов готовит обращение по поводу попыток одного из чиновников минфина повлиять на проведение независимого финансового аудита бизнес-дел президента и вице-президента. В среду издание Propublica обнародовало документы, свидетельствующие о возможных налоговых махинациях Трампа. Однако более мощными аргументами для избирателя Трампа является самый низкий уровень безработицы за последнее десятилетие (3,7%), увеличение средней зарплаты и доходов домохозяйств. Моделирование Moody's Analytics на базе электоральных данных с 1980 года прогнозирует большие шансы на переизбрание президента, победившего с результатом 304 голоса Коллегии выборщиков против 227 голосов за Клинтон. Да и отрыв между Трампом и Байденом составляет 6,9%, а бывший вице-президент не очень удачно показал себя на дебатах демократов 15 октября.

До ноябрьских выборов в следующем году Америку будет лихорадить еще сильнее. К величайшему сожалению, Украина уже стала заложником этой ситуации. Потому авантюристам от украинской политики нелишне было бы задуматься если не о вреде своему государству, то хотя бы о том, что американские правоохранительные органы и Фемида все же отличаются от привычных им. Лжесвидетельство — это преступление, а не способ удерживаться в водовороте медиасобытий. Все фигуранты расследования спецпрокурора Мюллера или уже за решеткой, или отошли в тень после обвинительных приговоров.

Пока нынешней украинской власти удается лавировать в опасных водах. Очевидно, что главной задачей на последние 380 суток будет скорее управление рисками и минимизация негативных последствий, чем стремительное развитие стратегически важных отношений.