Кнут и пряник безвиза

Уже более года украинцы с биометрическими паспортами могут путешествовать без виз в страны Шенгенской зоны.

И сейчас, когда более полутора миллиона украинских граждан попробовали на вкус преимущества визовой либерализации, а ажиотаж вокруг биометрических паспортов, наконец, угас, мы, кажется, привыкли к новой будничности. Однако на самом деле расслабляться рано, ведь страны ЕС внимательно следят за миграционными тенденциями, и в случае нарушения ряда условий (а именно: значительное увеличение количества граждан, которым отказано во въезде, торможение реформ) действие безвизового режима могут приостановить. Конечно, такой контроль касается не только Украины, но и других государств, успешно выполнивших требования визовой либерализации, в частности стран Западных Балкан и Восточного партнерства.

Первый годовой отчет Еврокомиссии (опубликованный в декабре 2017 г.) базировался на миграционных трендах 2015–2016 гг. и первой половины 2017-го, когда безвиз для Украины еще не начал действовать. Так что попробуем спрогнозировать, каким окажется вердикт Еврокомиссии во втором отчете, когда, собственно, оценят результаты первого года безвиза в Украине (2017-й — первая половина 2018-го). Также нас интересует судьба Грузии и Молдовы, которые вместе с нами движутся к европейской интеграции.

Украина: потенциальные угрозы неурегулированной миграции

О слабых местах Украины в будущем отчете Еврокомиссии, вероятно, будут свидетельствовать два показателя: отказ во въезде и незаконное пребывание на территории стран — членов ЕС. По обоим миграционным показателям у нас прогнозируемый рост, который, впрочем, по объективным причинам нельзя назвать критичным.

В частности, если в 2016 г. Еврокомиссия отчитывалась о незначительном уменьшении отказов во въезде украинцам по сравнению с 2015-м, то в 2017-м ситуация изменилась. По данным Европейского агентства по пограничной и береговой охране (Frontex), украинцам отказывали во въезде на 34% больше, чем в 2016-м, — 37 тыс. раз. Львиную долю отказов украинцы получили на границе с Польшей.

В 2018 г. ситуация стала еще более угрожающей: как сообщает Пограничная служба Польши, на протяжении первых девяти месяцев украинцам отказывали во въезде в Польшу 38,7 тыс. раз, что на 57% больше, чем за тот же период 2017 г. Если бы такой рост произошел через два месяца, то ЕС мог бы упрекнуть Украину в нарушении критериев механизма приостановления. Однако аргументом в нашу пользу является то, что у других стран после введения безвиза тоже были такие же проблемы, ведь путешественников с биометрическими паспортами перестали проверять консульские учреждения. И к тому же количество отказов во въезде на территорию Польши мизерное по сравнению с общим количеством въездов. За девять месяцев 2018 г. украинцы въезжали в Польшу 7,5 млн раз, а значит, уровень отказов составлял менее одного процента. При таких условиях рост показателя, вероятно, не является критичным для наших западных соседей, особенно принимая во внимание политику привлечения украинцев на польский рынок труда. Но Еврокомиссия все равно заострит внимание на этом показателе во втором отчете и посоветует усилить информирование украинцев о правилах пользования безвизом.

Еще один показатель, по которому у нас есть незначительный рост, — количество граждан Украины, незаконно находившихся на территории стран — членов ЕС. В 2017 г., по данным Frontex, таких насчитывалось 32,6 тыс., что на 12% больше, чем в 2016-м. При этом в добезвизовые 2015–2016 гг. годовой рост количества украинских неурегулированных мигрантов был даже больше и составлял 26%. Как и с отказами во въезде, большинство украинцев с неурегулированным статусом зафиксировано в Польше, но этот показатель также весьма низок по сравнению с количеством украинцев, находившихся в этой стране на законных основаниях. В качестве примера: согласно данным Управления по делам иностранцев, на конец 2017 г. у украинских граждан было 1,79 млн действительных разрешений на проживание в Польше, а на конец первого полугодия 2018-го этот показатель составлял 1,87 млн.

Однако, несмотря на относительно небольшое количество неурегулированных мигрантов, тенденция к их росту настораживает. Сейчас в публичном доступе нет данных относительно первой половины 2018 г., но в дипломатических кругах говорят, что украинцев, превысивших срок пребывания в странах ЕС, стало больше, и это не на шутку беспокоит отдельные страны — члены ЕС. А потому Еврокомиссия, скорее всего, уделит внимание этому вопросу и будет побуждать украинскую власть усилить превентивные меры.

В целом статистические данные демонстрируют, что украинцы преимущественно придерживаются миграционного законодательства стран ЕС. Но некоторые тенденции могут настораживать наших партнеров из ЕС, и потому важно активизировать информационные кампании, направленные на конкретные группы риска, прежде всего, потенциальные трудовые мигранты, которые могут в будущем незаконно находиться на территории стран — членов ЕС.Введение военного положения пока не повлияло на миграционные потоки, и при отсутствии масштабных боевых действий Украина не представляет угрозы государственной политике или внутренней безопасности ЕС.

Но кроме миграционных показателей, на протяжении семи лет наши партнеры из ЕС будут отслеживать выполнение критериев, которые оценивались во время безвизового диалога, а именно: внедрение системы интегрированного управления границами, антикоррупционная реформа, борьба с отмыванием денег. Год назад, в своем первом отчете, Еврокомиссия акцентировала внимание на необходимости усилить меры по противодействию коррупции, однако всех рекомендаций так и не выполнили. В частности, НАПК так и не удалось в полной мере запустить эффективную систему проверки электронных деклараций государственных служащих, а украинские нардепы не отменили электронное декларирование для общественных активистов, хотя это прямо рекомендовал ЕС еще в 2017 г.

Очевидно, все эти недостатки не обойдет вниманием Еврокомиссия, которая будет призывать украинскую власть последовательно выполнять антикоррупционные установки.

Молдова: отступление от демократических стандартов

У Молдовы серьезные причины для беспокойства накануне публикации второго отчета Еврокомиссии относительно механизма приостановления безвизового режима. И речь идет даже не о годовом росте на 57% отказов во въезде гражданам Молдовы, зафиксированном Frontex, или о росте на 14% тех, кто превысил срок пребывания в странах ЕС.

Через четыре года после введения безвиза Европарламент заявил, что серьезно обеспокоен отступлением от демократических стандартов и верховенства права, отсутствием честных и прозрачных выборов, непредвзятой судебной власти, а также недостаточными усилиями по борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Молдове. В своей резолюции Европейский парламент напоминает, что критерии борьбы с коррупцией и отмыванием денег были связаны с предоставлением стране безвизового режима, которым за четыре года существования успели воспользоваться полтора миллиона граждан Молдовы. Таким образом, ЕС дал своеобразный сигнал, что он может применить механизм приостановления безвиза для возвращения Молдовы к демократическим стандартам.

Последствия торможения реформ для Молдовы могут служить предупредительным звонком и для других стран Восточного партнерства, в частности для Украины.Согласно резолюции Европейского Союза, финансовую поддержку Молдове ЕС предоставит лишь после парламентских выборов в стране, запланированных на февраль 2019 г., и при условии, что их проведут в соответствии с международными стандартами.

Грузия: угрожающая ситуация с искателями убежища

Среди стран Восточного партнерства именно Грузия чаще всего становилась источником тревожных новостей относительно безвиза.

В 2017 г. количество грузинских искателей убежища выросло на 34% и достигло 11,1 тысяч. А в Германии и Швеции количество заявок за первые два месяца 2018 г. выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, что, по логике, могло бы запустить механизм приостановления безвиза. Вместе с тем министры внутренних дел Германии и Швеции, публично нарекая на безосновательный рост грузинских искателей убежища, требовали от правительства Грузии принять надлежащие меры, чтобы сохранить безвиз. Особое беспокойство в ЕС вызвали представители организованной преступности, которые злоупотребляли системой предоставления убежища.

Справилась ли с проблемами Грузия? Официальные данные относительно грузинских искателей убежища в ЕС в первой половине 2018 г. свидетельствуют о том, что в полной мере стабилизировать ситуацию не удалось. Соответственно Европейская комиссия не обойдет вниманием эту проблему в своем новом отчете, а политические дебаты в поддержку запуска механизма приостановления безвиза могут усилиться в случае ухудшения миграционной ситуации. Кроме того, Еврокомиссия, вероятно, как и депутаты Европейского парламента в своей последней резолюции, посвященной Грузии, будет критиковать введение реформы юстиции, состояние свободы и безопасности.

* * *

Накануне публикации второго отчета относительно механизма приостановления безвизового режима можно констатировать, что Украина пока остается единственной страной Восточного партнерства, в отношении которой не возникало политических дебатов или сигналов о возможном запуске механизма приостановления безвизового режима. Несмотря на то, что у нас растут показатели отказов во въезде и незаконного пребывания в ЕС, такие миграционные тенденции были актуальными и для других безвизовых стран, в частности Молдовы.

У наших соседей по Восточному партнерству больше поводов для беспокойства, хотя в процессе рассмотрения судьбы безвиза для Грузии ЕС продемонстрировал бЧльшую склонность к диалогу, чем к резким действиям. Вероятно, европейцы на этот раз придержат безвизовый кнут, но еще раз продемонстрируют его наличие.