"Европейский соблазн"

Агентство границ и береговой охраны ЕС FRONTEX опубликовало свой ежегодный анализ рисков на 2020 год. В нем традиционно уделено много внимания Украине и лишь несколько абзацев о коронавирусе, радикально изменившем картину мобильности во всем мире. Но в действительности это нормально, если понимать: этот документ в сущности подытоживает данные прошлого года в сфере миграции и безопасности, которые должны дать европейским пограничникам представление, чего ожидать в дальнейшем.

Пандемия, заставившая Европу замереть, кардинально изменила картину мобильности, но полностью не отменила крупные социальные и экономические процессы, стоящие за миграционными трендами. Анализ рисков FRONTEX остается актуальной призмой, чтобы увидеть, что происходит и будет происходить между Украиной и ЕС, с точки зрения миграционных и безопасных рисков.

Часть европейской картины

Прежде чем анализировать какие-либо миграционные данные относительно украинцев в ЕС, нужно усвоить одно базовое положение. Украинцы в последние годы — лидеры по количеству въездов в ЕС через сухопутную границу, абсолютные лидеры по количеству полученных разрешений на проживание в ЕС, среди лидеров в нескольких странах по количеству разрешений на сезонную и высококвалифицированную работу, одни из лидеров по количеству туристических путешествий в ЕС. Миллионы наших соотечественников долгосрочно или сезонно работают в ЕС и стали неотъемлемой частью европейской миграционной картины.

Превышение сроков законного пребывания

По данным FRONTEX, в 2019 году ощутимо выросли два показателя неурегулированной миграции — "отказы во въезде" и "выявление лиц во время незаконного пребывания в ЕС". И надо констатировать, что по обоим показателям доля украинцев уже несколько лет подряд самая большая среди граждан стран вне ЕС.

В частности, в 2019 году Украина продолжала удерживать первенство по количеству выявленных во время незаконного пребывания в ЕС граждан (39,6 тыс. человек). Тенденция к росту этого показателя продолжается уже несколько лет.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Свыше половины их выявили в Польше (19,6 тыс.), в частности из-за нелегального трудоустройства. Кроме того, в эту категорию попали те, кто превысил лимит пребывания в ЕС по безвизу или же просрочил визу или разрешение на пребывание.

Но есть несколько факторов, смягчающих ситуацию. Во-первых, большинство задержанных выявлены уже во время выезда из ЕС (24,9 тыс.), и их возвращение проходило добровольно, без вмешательства со стороны правоохранительных органов. Во-вторых, доля эффективных возвращений в Украину осталась достаточно высокой — 26,5 тыс. возвращений из 33,2 тыс. решений о возвращении. Кроме того, рост — устойчивый, а не скачкообразный, и это количество — относительно небольшое на фоне общего количества граждан Украины, побывавших в ЕС.

Изменится ли ситуация с незаконным пребыванием в ЕС во время пандемии? Подавляющее большинство украинских трудовых мигрантов остались работать за границей. Здесь отдельно следует вспомнить, что сообщенная недавно премьер-министром Украины информация о двух миллионах трудовых мигрантов, потерявших работу в ЕС и вернувшихся в Украину, не соответствует действительности. Как следует из ответа Государственной пограничной службы на запрос "Европы без барьеров", в марте 2020 года в Украину въехали 1 млн 330 тыс. граждан Украины, выехали — 1 млн 37 тыс., то есть вернулось на 300 тыс. человек больше. При этом эти данные охватывают все страны и все категории путешественников — от туристов до участников малого пограничного движения.

В апреле же среднесуточный трафик через границу упал до 10–20 тыс. операций в день. Поэтому часто цитируемое в последнее время число "два миллиона" следует изъять из обращения как абсолютно ошибочное.

Часть тех, кто остался в ЕС, могут просрочить визы и разрешения на пребывание, поскольку им не удастся своевременно продлить свои документы. Потенциально, эти трудовые мигранты могут стать "нелегалами", но станут ли — зависит от политики отдельных стран ЕС. В целом, в большинстве государств Евросоюза эту проблему решили, но частично. Например, в Польше, чтобы предотвратить проблемы трудовых мигрантов, иностранцам разрешили легально находиться и работать в стране во время положения эпидемии и 30 дней после его официального завершения. То же позволили тем, у кого заканчивались "безвизовые дни", при этом без необходимости подавать документы на получение разрешения на проживание. Но в МИД Германии разъяснили, что для продления действия шенгенских виз или разрешений на проживание надо обращаться в земельные ведомства по делам иностранцев.

По сути, сейчас каждая из стран ЕС вырабатывает свои правила пребывания иностранцев во время карантина, и практически везде есть свои недостатки. Например, в Венгрии и еще некоторых странах у иностранцев, потерявших работу, очень ограниченный период времени, чтобы найти новую, иначе их разрешение на проживание утратит силу. В Польше эксперты обращали внимание на риски массового обращения в офисы по делам иностранцев после завершения карантина, способные "положить" всю систему. Чем сложнее будут условия продления виз и разрешений, тем больше будет лиц, у которых появятся проблемы с легальным статусом и возвращением домой после окончания пандемии.

Отказы во въезде

Украина возглавляет список стран происхождения лиц, выявляемых во время незаконного пребывания в ЕС, и поэтому не удивительно, что пограничники пытаются отфильтровывать потенциальных нарушителей еще на въезде. Так, среди граждан третьих стран украинцам чаще всего отказывали во въезде в Шенгенскую зону. Количество отказов составляет свыше 70 тысяч, что соответствует 30% всех отказов на внешних границах ЕС. При этом из года в год количество украинцев, которые не смогли попасть в Шенген, тоже растет.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Если рассмотреть эти показатели внимательнее, увидим, что чаще всего украинцы не смогли въехать через автомобильные и пешеходные пункты пропуска в Польшу. По данным польской пограничной службы, в 2019 году украинцам отказали 57,5 тыс. раз, что на 25% больше, чем в 2018-м.

Каковы же причины отказов? Пользуясь данными FRONTEX, можно ответить, что, как и в предыдущие годы, украинцы преимущественно не могли документально подтвердить причину и цель поездки в ЕС (37 тыс. человек) или не имели достаточных ресурсов для пребывания или возвращения в Украину (14,7 тыс. человек). Свыше семи тысяч путешественников уже исчерпали лимит безвизового пребывания в ЕС (90 дней в течение периода 180 дней), а в отношении шести тысяч человек сработало предупреждение Шенгенской информационной системы из-за предыдущих нарушений миграционного законодательства в ЕС. Лишь незначительное количество лиц пыталось проехать в страны Евросоюза с поддельными паспортами, визами или разрешениями на проживание.

Но не будем спешить со "зрадою", ведь на фоне по меньшей мере 13,5 млн въездов наших соотечественников в ЕС через сухопутную границу в 2019 году (данные FRONTEX) эти отказы остаются долями процента. Кроме того, следует учитывать, что после начала безвизового режима с ЕС в 2017 году и уменьшения количества выданных украинцам шенгенских виз более чем на миллион, все отказы, раньше выдававшиеся в консульствах стран ЕС, "переехали" на границу. Что опять же делает рост вполне ожидаемым.

Как повлияет пандемия на показатель отказов во въезде для украинцев? Движение лиц через границы максимально уменьшилось, но после снятия карантинных ограничений проверки на границе могут стать более тщательными. В частности, некоторые страны могут требовать справку об отсутствии коронавируса в организме, как это сделала Австрия на границе с Италией, или проводить медицинский осмотр на границе и отказывать во въезде тем, у кого есть симптомы болезни, как делает Венгрия. Поэтому перед поездкой придется проверить условия въезда в конкретное государство и подготовить все необходимые документы во избежание отказа, а также учитывать наличие дополнительного фактора оценки.

Риски трансграничной преступности

С какими трансграничными рисками связывают Украину в ЕС? Несмотря на войну, FRONTEX не имеет подтверждений угрозы ввоза незаконного оружия в ЕС из Украины. Аналогичная ситуация с ввозом наркотических средств. Наша страна не рассматривается как источник происхождения незаконных наркотиков. Но именно на границе с Украиной было выявлено больше всего похищенных транспортных средств (доля составляла 36%). С одной стороны, это свидетельствует об эффективной системе интегрированного управления границами, позволяющей выявлять злоумышленников. Но с другой — об устойчивых каналах сбыта. Пандемия и вызванный ею экономический кризис могут содействовать увеличению оборота похищенных авто. А это, в свою очередь, будет требовать более сплоченных действий пограничных служб Украины и ЕС для своевременного выявления и задержания нарушителей.

Еще одним риском трансграничной преступности является то, что после получения безвиза с ЕС Украина, по мнению специалистов FRONTEX, для иностранцев стала более привлекательной как транзитная страна. Например, они предполагают, что безвиз с Турцией будет содействовать повышению спроса на поддельные турецкие документы со стороны разных мигрантских общин в Турции, которые будут пытаться попасть с ними в Украину (у нас с Турцией безвизовый режим), а затем через сухопутную границу — в ЕС. Сейчас, когда въезд иностранцев в Украину ограничен, этот риск остается низким. Но после окончания карантинных ограничений движение лиц с поддельными документами может снова усилиться, и украинские пограничники должны быть готовы распознавать фальсифицированные паспорта других стран.

* * *

Так какой видят Украину с Запада в контексте рисков миграции и трансграничной преступности? В целом, наше государство остается безопасным соседом ЕС с развитой системой управления границами, что позволяет выявлять поддельные документы и похищенные транспортные средства.

Вместе с тем украинцы являются источником ценных трудовых ресурсов для отдельных стран ЕС, что сопровождается определенными миграционными рисками. В контексте пандемии возростает риск увеличения доли лиц, которые перейдут в тень и будут незаконно находиться и работать в ЕС, если правительства этих стран (и Украины) не позаботятся о разработке надлежащих и адекватных ситуации правил. С этим показателем связан и высокий уровень отказов во въезде для украинцев, который в течение последних лет продолжал расти. Во время карантинных ограничений этот риск стал более актуальным, ведь часть украинцев оказалась под угрозой перехода в нелегальный статус из-за сложного процесса продления документов или потери официальной работы.

Одно остается неопровержимым: чем доступнее будут процедуры легализации иностранцев во время карантина, тем легче будет нашим западным соседям и Украине поддерживать правопорядок и сохранять трудовую миграцию в пределах закона.

Все статьи Екатерины Кульчицкой и Павра Кравчука для ZN.UA.