Битва за Конгресс

Американский политический процесс, имеющий все атрибуты шоу, никогда не был блеклым.

Не исключение — и ноябрьские выборы, когда граждане будут избирать своих многочисленных представителей разного уровня: от законодателей штатов и мэров городов до губернаторов. Но решающим должно стать формирование полного состава Палаты представителей (435 мест) и трети Сената (35 из 100). Вокруг этого бурлят неслыханные страсти. Без преувеличения можно сказать, что от них зависит, усилится ли консервативный крен, будет ли трампизм еще больше разъедать Великую старую партию, отдаляя ее от идеала Америки как страны "дел, свободы, равноправного правосудия, уважения к достоинству всех людей, что несет в себе большее счастье, чем неудержимая погоня за мгновенными наслаждениями", как это сформулировал в своем политическом завещании сенатор Джон Маккейн.

Традиционно промежуточные выборы приносили победу политической силе, противоположной действующему президенту. Чтобы перехватить у республиканцев контроль над обеими палатами и получить действенные механизмы борьбы с самым экстравагантным президентом в современной истории страны, демократы будут стараться получить по меньшей мере 24 дополнительных места в Палате представителей и, удержав за собой нынешние 26 сенатских мест (включая два независимых, которые обычно голосуют с ними), провести еще двоих сенаторов. Даже если демократам невероятно повезет получить все вакантные места в Сенате, им все равно понадобятся голоса республиканцев, когда дело дойдет до импичмента (необходимо две трети голосов).

Подтвердить неписаное правило и завоевать в Палате представителей электоральную победу такого масштаба — дело нелегкое, ведь за последние полстолетия "ослам" это удавалось дважды (в 1974 и 2006 годах), а их оппонентам — трижды (в последний раз в 2010 г.). Положительной новостью и надеждой для первых является то, что 39 республиканцев, большей частью критики Трампа, не собираются повторно выдвигать свои кандидатуры. В Сенате ситуация более сложная, поскольку республиканцам для сохранности большинства нужно удержать лишь девять мест. Впрочем, они могут потерять Неваду, где у нынешнего сенатора непрочные позиции, Техас, где Теда Круза подпирает новая звезда Бето О'Рурке, и даже место Джона Маккейна в Аризоне, где на фоне роста испаноязычного населения "слоны" разделены между традиционными приверженцами Великий старой партии и откровенными трампистами.

Битва за Конгресс разворачивается на фоне положительных экономических показателей, контрастирующих с проблемами, которые глубоко раскалывают общество. Рост экономики имеет уверенную динамику (2,2% ВВП в прошлом году и 4,2% во втором квартале нынешнего), а безработица — наиболее низкий показатель за последние десять лет (3,9%). В свой актив Трамп не без основания может записать создание почти 3,5 млн рабочих мест, повышение показателя уровня оптимизма малого бизнеса до наивысшей отметки за последние тридцать пять лет. Республиканские политтехнологи и функционеры надеются на поддержку "голубых воротничков", которые при демократическом предшественнике страдали от вывода производства в другие страны и более медленного улучшения благосостояния по сравнению с работниками сферы услуг. Вместе с тем остаются и серьезные проблемы, в частности дефицит бюджета за 11 месяцев текущего финансового года по сравнению с прошлым увеличился на треть и достиг 898 млрд долл., а снижение корпоративного налога с 35 до 21% в следующем году вызовет преодоление показателем дефицита и триллионного барьера (5,1% ВВП).

Несмотря на то, что улучшение благосостояния всегда является одним из ключевых критериев для политического выбора (помните лозунг кампании Билла Клинтона: "Это экономика, дурак!"?) похоже, что на этот раз американцы будут руководствоваться иными соображениями. Во-первых, именно улучшение экономической ситуации, укрепление уверенности общества способствует смещению акцента на другие важные вопросы. Во-вторых, с личностью Трампа и его политической повесткой дня связано слишком много разногласий. Согласно долговременнным наблюдениям консалтинговой компании Gallup, если уровень поддержки действующего президента менее 50%, то на промежуточных выборах его партия в Палате представителей теряет в среднем 37 мест. Если же рейтинг выше этой отметки, то потери в среднем составляют 14. На 604-й день каденции одобрительно оценивают деятельность Дональда Трампа 38% опрошенных, а отрицательно — 56% американцев. Имея такой же уровень поддержки, Джордж Буш-младший на выборах 2006 г. потерял 30 мест.

Что беспокоит средних граждан? 21% опрошенных Gallup на первое место ставят недовольство качеством государственного управления и слабость лидерства, на второе — иммиграцию законную и нелегальную (16%), здравоохранение и общее состояние экономики беспокоит 5%, а безработица — лишь 4%. Таким образом, призыв Хиллари Клинтон о необходимости прийти на избирательные участки, чтобы "отвергнуть авторитарные тенденции" Трампа, обусловлен и стремлением использовать опасения американцев, и пониманием, что "голубая волна" (ощутимая победа демократов) невозможна без мобилизации электората. Самоуверенность трампистов, 57% которых считают, что весомой победы демократам не получить, подтолкнула Республиканский национальный комитет провести среди партийцев внутренний опрос, показавший обратное, и призвать к мобилизации. Так, данные свидетельствуют о значительном гендерном и возрастном разрыве не в пользу "слонов", ведь женщины всех возрастных категорий и мужчины в возрасте 18–44 лет склоняются к кандидатам от Демократической партии. Исключительно мужчины, да и еще в возрасте за 45, преимущественно будут голосовать за республиканцев. По данным агрегатора опросов общественного мнения Realclearpolitics, в Палате представителей демократы уверенно получают 206 мест (республиканцы — 188), а за 41 место еще нужно бороться. В то время как в Сенате неопределенной остается судьба девяти мест. Чтобы усложнить демократам задачу, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл планирует продлить сессию на весь октябрь. Демократов заставляют выбирать между участием в избирательной кампании и достижением компромисса по быстрому утверждению ряда судей разного уровня. Кстати, на этой неделе Сенату удалось достичь компромисса (93 — за, 7 — против) в принятии 854-миллиардного бюджета страны, где не только содержится увеличение расходов на оборону и сохранены социальные программы, но и предусмотрен механизм, позволяющий избежать "закрытия правительства", которым Трамп уже пользовался, чтобы шантажировать Конгресс.

Во время утверждения в Конгрессе в центре скандала очутился кандидат на должность судьи Верховного суда. Этот орган имеет чрезвычайное значение, ведь толкованием законов, введением прецедентов (квазизаконодательная функция) может корректировать параметры функционирования политической системы. Утверждение Бретта Кавена будет означать перспективу продолжительного доминирования ультраконсервативных подходов к таким острым социально-политическим вопросам, как иммиграция, аборты, программы социального обеспечения, право на оружие и т.п. Именно этого ожидает от Трампа ядро его электората, зачислившее ему в позитив решение перенести американское посольство в Иерусалим, жесткую позицию по Турции в связи с делом евангелистского пастора Эндрю Брансона, а также введение в Белом доме еженедельного кружка изучения Библии, который регулярно посещает вице-президент и некоторые другие высокие должностные лица. Судья Кавен также защищает президентские полномочия, что могло бы быть полезным Трампу для борьбы с Конгрессом, который существенно распространил свое влияние в безопасностной и внешнеполитической сфере. В частности закон о противодействии противникам Америки через санкции ограничил пространство для маневра президента на российском направлении, а также обязал его применять санкционные меры. Так что в ближайшие недели мы увидим развязку то ли в виде сенатских слушаний при участии обвинителя, то ли расследование ФБР фактов сексуальных домогательств, которые якобы имели место в 1980 годы, когда г-н Кавен и вероятная жертва насилия были подростками. Но очевидно, что скандалы, связанные с насилием против женщин, а также широкомасштабные кампании нескольких последних лет за их права стали причиной потерь Трампа и его выдвиженцев на женском электоральном поле. К защите Бретта Кавена присоединилась и тяжелая артиллерия — 43-й президент Джордж Буш-младший и Лора Буш выказали ему свою безоговорочную поддержку, заявив, что он "станет неординарным судьей Верховного суда".

Проблема со слабым лидерством очень четко отражена в открытом письме в The New York Times под названием "Я являюсь частью сопротивления внутри администрации Трампа". Анонимное высокопоставленное должностное лицо подвергает сокрушительной критике действующего президента за отсутствие морали и ценностных ориентиров вообще и республиканских в частности, а также за импульсивные, противоречивые, агрессивные, мелочные и неэффективные решения. Предотвращая обвинения в "глубинном государстве" (понятие из "теории заговоров", которое означает существование координированной группы бюрократов и военных, ведущих свою политику вопреки воле избранных народом представителей), чиновник твердит о принадлежности к "устойчивому государству" — профессионалов, которые преданно служат интересам нации и реализуют республиканскую повестку дня. В качестве примера приводится разительный контраст между симпатиями Дональда Трампа к автократам и диктаторам, в частности Владимира Путина и Ким Чен Ына, пренебрежением к союзникам и действиями администрации, которые наказывают Россию за вмешательство во внутренние дела и "привлекают союзников по всему миру как равных, а не высмеивают как врагов". Автор успокаивает американцев, что "в комнате есть взрослые". Опрос Gallup подтвердил, что с точки зрения критериев этики нынешний хозяин Белого дома самый плохой за шесть своих предшественников, включая Ричарда Никсона, который был вынужден оставить свою должность вследствие Уотергейтского скандала. Не иначе как "нервный срыв исполнительной власти" характеризует администрацию Трампа известный журналист-расследователь Боб Вудворд в недавно изданной книге "Страх: Трамп в Белом доме", которую раскупили за первую неделю более миллиона читателей. В ней, в частности, речь идет о том, что несколько высших чиновников прибегали к тому, что "похищали" документы из-под подписи президента, чтобы импульсивные, опасные и разрушительные идеи Трампа не приобрели форму правительственного решения. Руководитель администрации Джон Келли назвал Трампа идиотом, которого "нет смысла убеждать в чем-либо", а министр обороны Джеймс Мэттис оценил понимание президентом внешней политики на уровне 12-летнего подростка. Напоследок личный адвокат предупредил Трампа, что если тот будет давать свидетельства специальному прокурору Роберту Мюллеру, то "наденет оранжевый костюм".

В заседании суда, запланированном на декабрь, чтобы не влиять на результаты выборов (американская Фемида политически корректна), бывший советник по вопросам национальной безопасности Трампа узнает, как долго будет одеваться в свой "оранжевый костюм". Это именно тот Майкл Флинн, который за год до американских президентских выборов праздновал десятилетие пропагандистского канала Russia Today за одним столом с Владимиром Путиным. Однако он окажется за решеткой не за заговор против Соединенных Штатов, а за лжесвидетельство агентам ФБР на основании расследования г-на Мюллера. Вообще все обвиненные специальным прокурором лица, фигурирующие в деле связей Трампа и его команды с россиянами, либо признали свою вину и сотрудничают со следствием, либо их признал виновными суд. Бесспорно, самым интересным персонажем для украинцев является Пол Манафорт, который 14 сентября признал себя виновным по двум пунктам: заговор против США и заговор с целью препятствования правосудию. Его согласие на сотрудничество не только прояснит характер отношений между Трампом и его командой с эмиссарами Кремля, что может дать основания для импичмента, но и пролить свет на скрытый микрокосм украинского политического взяточнического класса, который странным образом стал частью хитросплетений коррупции, политических влияний и деятельности российских спецслужб в Америке. Кстати, соглашение со следствием предполагает конфискацию некоторого имущества и средств скандально известного политтехнолога, которые, в частности, были уплачены Виктором Януковичем и его окружением, а значит — украденными у украинцев. Чтобы Манафорт не смог уклониться от сотрудничества, как только его заверят в возможности президентской амнистии, Роберт Мюллер интегрировал в соглашение соответствующие юридические предохранители. Наверное, это стало причиной того, что недавно Трамп заявил, что у него нет генерального прокурора, ведь Джефф Сешенс рассудительно воспользовался процедурой отказа от участия в следствии спецпрокурора с самого начала этой проблемной истории. Один из пламенных приверженцев кандидата в президенты Трампа понимал, что от него потребуют лояльности, то есть замять дело, что противоречит не только этике, но и закону. Похоже, Трамп не оставил идею освободить Роберта Мюллера, несмотря на настойчивые убеждения со стороны ряда советников и адвокатов, кое-кто даже уволился, не желая принимать участие в этом. Такой опасный для политической стабильности сценарий может привести к противоположному результату, ведь у влиятельных республиканцев не будет аргументов в защиту своего однопартийца. К тому же опрос CNN свидетельствует, что деятельность спецпрокурора поддерживают 50%, а 58 считают, что Трамп в связи с этим расследованием реагирует и действует ошибочно.

Несмотря на потерю должности главного стратега президента Трампа и очень обидные эпитеты в свой адрес, объединиться вокруг повестки дня президента призвал Стивен Бэннон. Он усматривает в потенциальной победе демократов начало процедуры импичмента, который, в конце концов, свернет все начинания альт-правого направления. Напомним, первой такой реализованной президентом инициативой был запрет на въезд в США граждан нескольких исламских стран. Это не только раскололо общество, но и вызвало массовые судебные иски, которые блокировали разные аспекты такой политики.

Есть и менее резонансные проблемы, которые будут влиять на выбор американцев 6 ноября, но очерченные выше являются ключевыми в политическом дискурсе. Очевидно, что эти выборы не могут принести согласия, ведь не отошли от "феномена" 2016 г. ни демократы, потерпевшие поражение, ни республиканцы, которых "постигла" победа. Впрочем, несмотря на то, что самые дорогие промежуточные выборы в Конгресс (общая сумма затрат на политическую пропаганду и рекламу превышает 1 млрд долл.) еще не состоялись, американский политический класс уже начал готовиться к президентским выборам 2020 г. На этой неделе бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг не исключил возможности, что будет баллотироваться от Демократической партии, присоединившись к списку потенциальных кандидатов-демократов "кому за 75" — бывшему вице-президенту Джозефу Байдену и сенатору Берни Сандерсу. Если "голубая волна" не появится осенью, то, похоже, вероятность ее появления за два года существенно возрастет.