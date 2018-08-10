Загадка долгов "Киевэнерго", или Когда киевляне получат горячую воду?

Пока вопрос с поставщиком природного газа по специальной, сниженной, цене (так называемое ПСО) не решен, КГГА закупила у частного поставщика ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" около 18 млн кубометров газа для обеспечения работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на период разрешения спора с НАК "Нафтогаз Украины".

Газ был закуплен по цене 10200 грн/тыс. кубометров (с НДС). При этом стоимость газа для производителей тепла для населения от "Нафтогаза" составляет 5930 грн/тыс. кубометров (с НДС). Поскольку тариф на горячую воду для населения не покрывает коммерческую цену газа, то очевидно, что разница должна быть выплачена "Укрнефтебурению" из киевского бюджета.

В начале августа появилась информация о возможном мировом соглашении между КП "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины", позволяющем обеспечить киевлян теплом и горячей водой. Но для этого правопреемник "Киевэнерго" должен признать и взять на себя задолженность за газ.

Киевское имущество

20 июня 2017 г. Киевская городская рада приняла решение приостановить договор с ПАО "Киевэнерго" об аренде тепловых сетей. Трудно сказать, кто на самом деле был инициатором процесса непродления отношений продолжительностью в 16 лет, но огромный комплекс, состоящий из 90 тыс. объектов, должны были возвратить киевской территориальной громаде. Это две огромные ТЭЦ, более 3000 тепловых пунктов, 2600 км сетей, 200 котельных, а также мусоросжигательный завод "Энергия".

Общий объем тепловой энергии, который ежесуточно производят киевские ТЭЦ и единственный в Украине мусоросжигательный завод, перестроенный в мини-теплоцентраль, составляет 6700 Гкал. Этого достаточно, чтобы обеспечить в межотопительный сезон горячей водой 70% киевлян.

В частности, ТЭЦ-5 в межотопительный сезон обеспечивает горячей водой жителей центра города, Печерска, Русановки, Позняков, Березняков и близлежащих к автовокзалу микрорайонов, Теремков-1 и Теремков-2, проспекта Лобановского, Чоколовки, части Борщаговки и др. ТЭЦ-6 обеспечивает горячей водой столичные массивы Троещина, Лесной, Северо-Броварской, Воскресенка, Виноградарь и часть Оболони. Завод "Энергия" поставляет горячую воду нескольким сотням домов на Позняках по ул. Руденко, Вишняковской и Мишуги. Остальные 30% киевлян горячей водой и теплом обеспечивают котельные.

Однако, кроме тепловой энергии, теплоэлектроцентрали производят также электрическую энергию, в частности ТЭЦ-5 — 700 МВт∙ч, ТЭЦ-6 — 500 МВт∙ч. Основным источником топлива и для котельных, и для теплоцентралей является природный газ.

Срок действия договора с "Киевэнерго" на использование ТЭЦ, тепловых сетей и других коммунальных энергетических объектов столицы должен был истечь 27 апреля 2018 г. 24 апреля Киеврада продлила договор с ПАО "Киевэнерго" в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия" до 31 июля 2018-го, а срок управления теплосетями и котельными — до 1 мая 2018 г. Котельные, сети, тепловые пункты и прочее оборудование перешли в управление специально созданного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" с мая, а теплоцентрали и завод "Энергия" — 1 августа 2018 г.

Согласно ст. 22 Закона Украины "О теплоснабжении", если субъекту хозяйствования предоставлен в пользование (аренду, концессию, управление и т.д.) целостный имущественный комплекс (индивидуально определенное имущество) по производству тепловой энергии, то такой субъект становится правопреемником по долговым обязательствам по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставкам, возникшим у субъекта хозяйствования, который раньше использовал указанное имущество. Договоры о поставках и транспортировке энергоносителей заключаются с правопреемниками реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации только при условии согласования порядка погашения задолженности по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставкам за предыдущий период.

Итак, закон четко и недвусмысленно гласит, что вся кредиторская задолженность ПАО "Киевэнерго" за энергоносители должна перейти к КП "Киевтеплоэнерго", а НАК "Нафтогаз Украины" не может заключить договор без урегулирования вопроса ликвидации долгов.

Но 23 мая 2018 г. Киеврада приняла решение, что долговые обязательства ПАО "Киевэнерго" за потребленные энергоносители перед НАК "Нафтогаз Украины" не передаются КП "Киевтеплоэнерго". Правовые последствия такого решения не совсем понятны, ведь есть иерархия законодательных актов, но политическое заявление звучало следующим образом: "Киевэнерго" должно самостоятельно разбираться со своими долгами.

С другой стороны, сейчас КП "Киевтеплоэнерго" передана в управление только часть имущества, а закон предусматривает передачу всех долговых обязательств субъекта, управлявшего имуществом.

Также предметом дискуссии остается размер долга. Но еще 22 марта 2018 г. депутаты Киеврады увеличили размер уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 1,2 млрд грн за счет денежного взноса владельца. Обоснованием такого решения стала необходимость подготовительных работ к следующему отопительному сезону (увеличить штат работников, которые будут обеспечивать подготовку к зиме, противоаварийное обслуживание, закупить новую специализированную технику, создать геоинформационную систему инженерных сетей), а также проведения расчетов за энергоносители.

Что же заставило Киевраду сначала выделить огромные средства налогоплательщиков КП "Киевтеплоэнерго", а потом передумать их тратить на оплату долгов за газ?

Кто, кому и сколько должен?

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 31 июля 2018 г. суммарная задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ составляла 4,2 млрд грн. Рассмотрев динамику общей задолженности во времени, можно четко увидеть, что к началу каждого отопительного сезона на протяжении 2011–2016 гг. долги за газ достигали своего минимума и не превышали 1 млрд грн. Этого не произошло только в 2017 г. На начало октября общая задолженность уменьшилась, но несущественно, а потом снова значительно выросла до рекордных 5,9 млрд грн в апреле 2018 г.

Напомню, что речь идет об общей задолженности ПАО "Киевэнерго" за энергоносители.

По состоянию на 31 июля 2018-го ПАО "Киевэнерго" задолжало "Нафтогазу" за потребленный газ для производства тепловой энергии 2,594 млрд грн, для производства электрической энергии — 1,627 млрд.

Задолженность за газ для производства тепла, особенно ПАО "Киевэнерго", не является чрезвычайным явлением. В "Киевэнерго" она была всегда, но периодически гасилась. Так, на начало 2016 г. наблюдалась даже переплата на 100 млн грн, зато в конце года долг за потребленный газ для производства тепловой энергии достигал уже 2 млрд грн, а в январе 2017 г. превысил 3 млрд и уменьшился до почти 2,5 млрд в августе, а на начало 2018-го снизился до 1,78 млрд грн. Потом долг только накапливался, частично уменьшаясь, но максимально до 2,66 млрд грн в конце июня.

Киевэнерго / Facebook

По сравнению с традиционной динамикой долги стремительно выросли в 2017-м и начале 2018 г. Связано ли такое увеличение долгов с принятым Киеврадой решением о возвращении имущества территориальной громаде? Для того чтобы ответить однозначно, необходимо детально разобраться в структуре дебиторской и кредиторской задолженности.

Важным фактором является наличие штрафных санкций в составе задолженности. Киевская городская власть утверждает, что штрафы и пени ПАО "Киевэнерго" в составе суммарной задолженности за газ превышают 1,2 млрд грн. Очевидно, КГГА надеется на полную или частичную ликвидацию штрафных санкций. И имеет для этого основания. В ближайшее время Верховная Рада Украины может принять проект закона №7083 от 6 сентября 2017 г., который позволит полностью или частично списать часть штрафных санкций и уменьшить суммарную задолженность.

3 ноября 2016 г. Верховная Рада приняла Закон №1730 "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потребленные энергоносители", целью которого была стабилизация финансового состояния предприятий теплоэнергетики. Этот закон внедрил механизмы урегулирования задолженности за энергоносители, потребленные до 1 июля 2016 г. теплоснабжающими и теплогенерирующими организациями. Обязательства тепловиков по уплате неустойки (штрафов, пени), процентов, инфляционных начислений на задолженность за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, за предоставление услуги по централизованному отоплению и поставкам горячей воды до 1 июля 2016 г., должны быть списаны — при условии выполнения процедуры реструктуризации общего долга за потребленный газ. Дело в том, что несвоевременные расчеты за потребленный газ прежде всего связаны с несвоевременным (с задержкой до девяти месяцев в случае ПАО "Киевэнерго" в 2017 г.) возмещением государством средств за льготы и субсидии.

Однако подзаконные акты к этому закону были приняты с большим опозданием, и заключение договоров о реструктуризации долгов между "Нафтогазом" и предприятиями теплоэнергетики началось с середины 2017-го. По данным реестра теплоснабжающих и теплогенерующих организаций, участвующих в процедуре урегулирования задолженности за потребленные энергоносители, согласно приказу Минрегиона от 20 июня 2017 г. №155 объем кредиторской задолженности, регулируемой согласно алгоритму, составлял 308,217 млн грн. Объем начислений по уплате неустойки (штрафа, пени), других штрафных, финансовых санкций, а также инфляционных начислений и процентов годовых, подлежавших взысканию на основании решения суда, на задолженность за потребленный природный газ, электрическую энергию, тепловую энергию, централизованное водоснабжение и водоотвод, образовавшуюся в период до 1 июля 2016 г., — 1,32 млрд грн.

Были ли списаны полностью или частично эти штрафные санкции, достоверно неизвестно, но с 1 июля 2016 г. и по сегодняшний день механизма урегулирования задолженности (в том числе списания штрафных санкций) нет. А за это время у ПАО "Киевэнерго", как и у других поставщиков/производителей тепла, накопились новые долги и штрафные санкции. Поэтому для уменьшения задолженности перед поставщиком природного газа, которая образовалась за период с 1 июля 2016 г. и не подлежит урегулированию с использованием механизмов закона №1730, был зарегистрирован новый законопроект №7083 от 6 сентября 2017-го. Дата реструктуризации задолженности и списания штрафных санкций, определенная в законе №1730, с 1 июля 2016 г. была изменена на 1 января 2018 г. Но данный закон на сегодняшний день даже не внесен в повестку дня Верховной Рады.

Но, кроме долгов за природный газ для производства тепловой энергии, у ПАО "Киевэнерго" есть еще долги за газ для нужд производства электрической энергии. Эти долги за природный газ возникли в начале 2015-го, в течение года колебались вплоть до 2,6 млрд грн, но на начало 2016 г. сократились до 216 млн грн, в апреле 2016 г. — до 186 тыс. грн, однако в мае снова выросли до почти 300 млн грн, а в начале февраля 2017-го — до 989 млн грн. Практически год долг продержался на этом уровне, а в феврале 2018-го снизился до 464 млн грн, после чего снова увеличился до более чем 1 млрд.

Интересно, что в ст. 22 Закона Украины "О теплоснабжении" указано, что при передаче имущества новый управляющий наследует все долги субъекта хозяйствования. То есть с 1 мая 2018 г. КП "Киевтеплоэнерго" должно было унаследовать все долги ПАО "Киевэнерго". При том что львиная доля оборудования (в том числе ТЭЦ, производящие как тепловую, так и электрическую энергию) передана в управление коммунальному предприятию только 1 августа 2018 г.

Кроме того, в законе не сказано однозначно, должны ли перейти к "Киевтеплоэнерго" долги потребителей перед "Киевэнерго" (дебиторская задолженность) и с какой даты. Теоретически КП "Киевтеплоэнерго" должно было бы унаследовать всю задолженность. Долги потребителей перед ПАО "Киевэнерго" служили бы источником для погашения долгов за энергоносители.

До 1 августа ПАО "Киевэнерго" самостоятельно решало вопрос с дебиторской задолженностью (в частности, собирало платежи населения по оплате старых долгов), а также медленно рассчитывалось за потребленный газ. Сознательно ли законодатель не предусмотрел в законе о теплоснабжении случай, когда передается в управление/собственность часть оборудования (было бы логично, если бы вместе с долгами наследовалась задолженность, возникшая в результате использования именно этого имущества; то есть окончательно все долги ПАО "Киевэнерго" передавать с 1 августа 2018 г.), планирует ли КП "Киевтеплоэнерго" выполнять популистское решение Киевской городской рады и не принимать долги вообще, остается тайной. Понятно только, что ситуация вышла за пределы правового поля и развивается в ручном режиме.

Кроме проблем, связанных со штрафными санкциями, существует еще проблема со структурой дебиторской задолженности (по факту они взаимосвязаны). По данным ПАО "Киевэнерго", долг потребителей Киева за тепло и горячую воду достигает 4,8 млрд грн. Наибольшая задолженность за тепло, отопление и горячую воду у населения и жилищно-эксплуатационных организаций (ЖЭО) столицы — 3,2 млрд грн. Долги государственного и местного бюджетов составляют 190 млн грн, других потребителей — 349 млн грн. Долги государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий, а также разница в тарифах достигли почти 1 млрд грн.

Каким образом возникла задолженность населения и ЖЭО в размере 3,2 млрд грн., загадка. По данным Госстата, сумма, на которую заключены договоры между исполнителями коммунальных услуг и населением относительно платежей по погашению реструктуризованной задолженности за коммунальные услуги (все вместе), в 2016-м составляла около 20 млн грн, в 2017 г. — 22 млн, в 2018 г. — 8,6 млн грн. Вполне вероятно, что львиная доля остальных долгов — это так называемая разница в начислениях за услуги горячего водоснабжения. Особенно значительной разница была, когда исполнителями коммунальных услуг в городе Киеве были ЖЭО.

То есть суммы, полученные исполнителями услуг по горячему водоснабжению от населения по показателям счетчиков, в разы меньше сумм, начисленных ПАО "Киевэнерго" расчетным методом. Причин такой ситуации несколько (одна из них — заниженный тариф на горячее водоснабжение, устаревшие и неисправные индивидуальные тепловые пункты в домах), но решение самой проблемы было заморожено. Найти крайнего, особенно в условиях отсутствия полного учета горячего водоснабжения (индивидуальных и домовых счетчиков), невозможно. Ведь в ЖЭО, большинство из которых уже ликвидированы или трансформированы в управляющие компании, просто отсутствуют источники покрытия этих долгов. Какой была бы сумма задолженности ЖЭО и населения в условиях полного учета тепловой энергии и горячего водоснабжения при всех других стабильных условиях, тоже неизвестно.

НТВ

Киевляне в заложниках без горячей воды

С мая 2018 г. исполнителем услуги поставки горячей воды и отопления стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Одновременно у немалой части киевлян исчезла горячая вода. И не только у тех 30% жителей, дома которых обслуживают котельные, уже переданные коммунальному предприятию. Ситуацию объясняли проведением гидравлических испытаний, что является обычной практикой в условиях подготовки к следующему отопительному сезону. Однако эти испытания значительно затянулись. На подъездах домов появились объявления о том, что НАК отказывается снабжать газом и требует выплатить долги.

Какое отношение указанные проблемы имеют к домам, обслуживаемым ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, не понятно.

Установленные для КП "Киевтеплоэнерго" тарифы — предмет отдельной дискуссии. Еще 26 апреля 2018 г. Киевская городская государственная администрация своим распоряжением установила тарифы на тепловую энергию, ее производство и поставки, услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой для своего коммунального предприятия. Тариф на транспортировку тепловой энергии был установлен НКРЭКУ 11 мая 2017 г.

Однако согласно действующему законодательству государственный регулятор лицензирует деятельность и устанавливает тарифы на производство тепловой энергии для субъектов хозяйствования, объем производства тепловой энергии у которых превышает 170 тыс. Гкал, транспортировку — при обеспеченности потребителей приборами учета тепловой энергии по состоянию на 1 августа 2017 г. более 70%, а по состоянию на 1 января 2018 г. — более 90%, снабжение для субъектов хозяйствования, объем поставок тепловой энергии которым превышает 145 тыс. Гкал. Для субъектов хозяйствования, не подпадающих под эти критерии, лицензии выдает и устанавливает тарифы орган местного самоуправления.

В городе Киеве объем услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению значительно превышает 145 тыс. Гкал, поэтому устанавливать тарифы для ПАО "Киевтеплоэнерго" на поставку тепловой энергии и предоставление услуг должна была НКРЭКУ. Но на протяжении апреля-мая 2018 г. национальный регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг был недееспособен. Следовательно, ни получить лицензии на транспортировку, снабжение и предоставление услуг, ни утвердить соответствующие тарифы он не мог. Лицензии на производство электрической и тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 КП "Киевтеплоэнерго" получило от НКРЭКУ только 14 июня.

Вероятно, такое полулегитимное решение КГГА было принято уже с пониманием того, что на протяжении лета горячей воды у киевлян не будет (до начала отопительного сезона еще далеко), вместе с тем удастся сэкономить на оплате газа. А тариф на поставку теплоэнергии и услуги горячего водоснабжения для КП "Киевтеплоэнерго" НКРЭКУ установит уже после того, как будет передано в управление все оборудование.

Чего ожидать?

У киевлян, которым горячую воду обеспечивают ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, горячая вода должна быть. У кого нет — должна в ближайшее время появиться (газ уже закуплен у частного поставщика). Единственным реалистичным способом восстановить горячее водоснабжение для остальных киевлян является дополнительная покупка природного газа для котельных. Но тогда или придется повышать тарифы (на 60–70%), или доплачивать из бюджета за газ.

Василий Артюшенко, ZN.UA

Законодательных оснований заключить договоры на поставку газа у НАК "Нафтогаз Украины" без урегулирования вопроса задолженности нет. Вместе с тем параллельно с разговорами о мировом соглашении КГГА пытается заставить НАК заключить договор через суд. Так, в начале июня КП "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд г. Киева с иском против "Нафтогаза" о признании заключенными договоров о поставках природного газа. Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев считает: "…необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодняшний день до сих пор окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины", часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна".

Каким будет решение суда, сказать сложно. Важно, что в случае принятия закона о реструктуризации (а это возможно уже после завершения каникул народных депутатов) может быть списано до 1,2 млрд грн штрафных санкций, что уменьшит задолженность за потребленный газ для производства теплоэнергии почти вдвое. Вероятно, тогда КП "Киевтеплоэнерго" согласится принять долги и заключить новое соглашение на поставки газа с "Нафтогазом".

Как именно будут развиваться события, предсказать сложно, ведь страна, по большому счету, уже вступает в предвыборный сезон, где все возможно…