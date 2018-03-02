Учет тепла: чего ожидать в новом сезоне?

Для начала необходимо запомнить одну простую вещь: на то, сколько вы платите за тепло, в наибольшей степени влияет объем потребления. И даже при одинаковых тарифах платежка за отопление аналогичной по размеру квартиры может отличаться в 2–3 раза.

По данным Минрегиона, каждый год украинцы теряют около 75 млрд грн из-за того, что вместо домов греют улицу. Основная причина — огромные теплопотери из-за изношенных сетей и энергонеэффективных домов. Чтобы платить только за потраченные гигакалории тепла, в первую очередь надо подсчитать, кто и сколько потребляет. Это поможет найти "дыры" — основные точки потерь и, как следствие, определить способ экономии. Четкое понимание того, какие именно объемы средств исчезают в такой "дыре", будет мотивировать граждан термомодернизировать дома, а поставщиков — ремонтировать старые сети.

Первый шаг к такому пониманию — установка общедомовых счетчиков тепла. По данным Минрегиона, на сегодняшний день в Украине оснащение приборами учета составляет 79,5%. Счетчиков еще ждут 16 436 многоквартирных домов. Самый высокий уровень оснащения приборами учета в Николаевской (95%), Винницкой (94,5), Харьковской (94,1), Хмельницкой (92,5), Черкасской (92,4) областях и в городе Киеве (93,4%). Самый низкий уровень — в Киевской (64,7%), Донецкой (56,2), Волынской (54,7), Кировоградской (54,4), Тернопольской (17,6), Луганской (19,7%) областях. В остальных областях уровень оснащения счетчиками составляет в среднем 70%.

Следующий шаг — контроль потребителями собственного энергопотребления. Высокие тарифы заставили украинцев задуматься над этим, но, к сожалению, наладить систему мгновенно невозможно. На протяжении многих лет о проблеме молчали: поставщику удобно и выгодно списать на дом затраты, которые невозможно проверить.

На сегодняшний день затраты на оснащение домов счетчиками тепла и их обслуживание включены в тариф на услугу по централизованному отоплению. А именно — как амортизационные отчисления и прибыль (если она вообще есть) в тарифе на поставки тепловой энергии. Тариф на услугу по централизованному отоплению/теплоснабжению — это сумма тарифов на производство тепловой энергии (94,5%), ее транспортировку (4), снабжение (1), а также предоставление услуги (0,5%). Согласно данным, собранным в рамках проекта USAID "Прозрачная энергетика", средний тариф на транспортировку теплоэнергии в начале 2018 г. был равен 41,83 грн/Гкал. Амортизационные отчисления в нем составляли 13%.

Если представить, что на протяжении отопительного сезона среднестатистическая семья уплатит за тепло 12000 грн, то на установку и обслуживание общедомовых счетчиков из них предусмотрено около 53 грн.

Фактически общедомовые счетчики уже должны были бы стоять в наших домах, если бы предприятия теплоснабжения своевременно выполняли свои инвестиционные программы. К сожалению, по объективным и субъективным причинам собранные с потребителей средства предприятия часто тратят на другие цели.

Затраты на счетчик не выделены в платежке отдельной строкой, поэтому потребитель не понимает, кто, как и когда должен заниматься установкой счетчика, его заменой или обслуживанием. Но даже добросовестная оплата этих затрат не гарантирует, что собранные средства теплопоставщик потратит именно на счетчики в вашем доме. За них можно установить счетчик в соседнем доме, а на ваш уже не хватит средств. К тому же, если вы с соседями самостоятельно установили тепловой счетчик на дом, потому что не хотели переплачивать по нормативам, тариф от этого не уменьшается (фактически вы оплачиваете счетчик дважды).

К тому же по своей природе поставщики тепла не могут быть заинтересованы в полном учете. Ведь на потребителей без учета можно перекладывать потери тепла в теплосетях. А ремонт и модернизация сетей — это основная задача для органов местной власти. Кстати, подавляющее большинство предприятий-поставщиков принадлежат собственно потребителям — как собственность территориальной громады.

Как формируется счет за тепло сегодня?

Объем потребленного нами тепла может определяться по показателям счетчика (индивидуального или домового) или по установленным нормативам.

По большому счету, существуют три основные модели начисления платы за отопление. Первые две предусматривают наличие домового счетчика, третья — его отсутствие или неисправность:

1. Если у вас есть оба счетчика тепловой энергии — домовой и квартирный. В таком случае вам следует своевременно (в последнюю неделю месяца) передавать показатели квартирного счетчика исполнителю услуги, который учитывает эти данные при расчетах и отразит в платежке. Однако не следует считать, что с квартирным счетчиком вы не отвечаете за расход тепла вне пределов квартиры: теплопоставщик раскидает в том числе на вас плату за отопление мест общего пользования, поскольку там также теряется тепло.

2. Есть домовой счетчик тепла, но нет квартирного. В этом случае плата за отопление начисляется пропорционально отапливаемой площади вашей квартиры. Исполнитель услуги по теплоснабжению раз в месяц должен снимать показатели домовых счетчиков, фиксировать объем потребленного тепла в гигакалориях и раскидывать его пропорционально между квартирами. При этом помним, что отапливаются в доме не только квартиры, но и лестничные клетки и вспомогательные помещения.

3. Домовой счетчик тепла по каким-либо причинам отсутствует. Это — наихудший сценарий для потребителей, поскольку делает возможными манипуляции со стороны исполнителя услуги, потому что реальный расход тепловой энергии домом проверить невозможно. Плата за отопление начисляется по нормативам потребления из расчета за 1 кв. метр отапливаемой площади, учитывая ряд факторов, а именно — температуру внешнего воздуха и фактическое количество дней предоставления услуги в расчетном месяце.

Как влияет на платежку за тепло новый закон об учете?

Кроме собственности на квартиру в многоквартирном доме, мы являемся совладельцами общего имущества в нем. А это не только права, но и обязанности. Соответственно, о внутренних сетях дома, их изношенности, гнилых трубах должны заботиться именно совладельцы. Вне пределов дома — зона ответственности поставщика.

Вполне естественно, что тепло, которое входит в дом и распределяется между жилыми и нежилыми помещениями, в местах общего пользования, должно оплачиваться. Согласно закону о коммерческом учете тепла и воды, до августа 2018 г. каждый дом в Украине должен быть обеспечен учетом тепла (речь идет о общедомовом счетчике).

Закон определяет два ключевых понятия:

— коммерческий учет (домовой счетчик) — учет объемов тепловой энергии, поставленной к дому. Таким образом, измеряется объем тепла или воды, потребляемый домом в целом;

—распределительный учет (прибор-распределитель, квартирный/индивидуальный счетчик) — учет распределенных между квартирами тепла или воды.

По закону, установка квартирного счетчика — обязанность потребителей. Но есть нюанс: его устанавливают в том случае, если это экономически целесообразно и технически возможно. Поскольку именно мы с вами можем полностью оценить преимущества такого распределительного учета, то за нами остается и последнее слово. То есть если возможности установить индивидуальный счетчик нет, то этого можно и не делать.

Как схема разводки тепла в доме влияет на установку счетчика?

Вертикальная (по стояку) разводка чаще всего встречается в старых домах. Труба стояка проходит снизу из подвала (или от соседей на первом этаже) через батареи вверх, в следующую батарею. То есть в этом случае теплоноситель поступает к каждой следующей батарее снизу вверх и постепенно охлаждается.

Экономически и технически устанавливать квартирные счетчики при такой системе распределения тепла невыгодно: нужно будет монтировать прибор учета на каждый стояк, а это дорого и неудобно, тем более что в дальнейшем счетчики надо будет обслуживать и поверять.

В таких случаях уместно ставить распределители тепла, монтируемые на радиаторах. Эти приборы учитывают количество тепла, отдаваемое радиатором в окружающую среду. Распределитель показывает относительную величину потребленного тепла, а не точное количество гигакалорий, мегаватт и т.п.

Горизонтальная разводка отопления распространена в современном строительстве. Она предусматривает два трубопровода: подающий и обратный. К ним подключается каждая батарея в доме. Это позволяет обеспечить подачу теплоносителя одинаковой температуры в помещения как на первом этаже, так и на последнем.

Горизонтальная разводка дает возможность без проблем установить индивидуальный счетчик на тепловом вводе квартиры.

Кто отвечает за установку домового счетчика тепла?

Устанавливать общедомовые счетчики обязаны транспортировщики тепла (в основном это та же организация, которая предоставляет услугу по теплоснабжению). На это у них есть один год. Если же предприятие не успеет этого сделать, то уплатит государству штраф. Вместе с тем совладельцы могут установить общедомовые счетчики тепла сами.

Если теплопоставщик планирует установить в вашем доме счетчик, он должен предупредить совладельцев за два месяца. После получения письменного сообщения вы можете выбрать тот вариант, который подходит именно вам:

— согласиться на установку;

— согласовать с теплопоставщиком условия, отличающиеся от тех, которые он вам предложил;

— сообщить ему о намерении самостоятельно оснастить дом счетчиком.

Монополист должен согласовать модель счетчика и его стоимость с совладельцами дома, которые могут предложить более дешевый или лучший вариант.

Если вы хотите проигнорировать закон и уклониться от установки общедомового счетчика, поставщик может обратиться в суд с требованием установить относительно части дома, на которой будет установлен прибор учета, сервитут (право бесплатно пользоваться чужим имуществом).

Новостройка может быть принята в эксплуатацию только при условии, если владелец дома (совладельцы помещений) установил общедомовой счетчик тепла.

Сколько стоит установка домового счетчика тепла?

Размер взносов за установку, обслуживание и замену счетчика тепла определяет местная рада. Если жители населенного пункта подозревают, что теплопоставщик (оператор сетей) нарушает их права, они могут требовать от депутатов, чтобы те защитили интересы своих избирателей.

За установку общедомового счетчика тепла платят совладельцы. Вместе с тем органы местного самоуправления могут выделять на это бюджетные средства. Размер взносов рассчитывается отдельно для каждого дома, а срок оплаты пропорционально делится на пять лет. Плата за месяц на квартиру составит 6–12 гривен (не более 1% суммы счета).

Установку индивидуального счетчика тепла потребители оплачивают самостоятельно.

Следует отметить, что домовой счетчик тепла независимо от того, кто его установил, принадлежит совладельцам дома. Соответственно, именно совладельцы отвечают за его сохранность в рабочем состоянии.

Установив общедомовой счетчик тепла, совладельцы должны прислать теплопоставщику (оператору сетей) соответствующее обращение. По закону, он обязан принять установленный счетчик на абонентский учет на протяжении 14 календарных дней. Если оператор сетей будет необоснованно отказываться принять ваш счетчик на учет, вы сможете обратиться в суд, который обяжет исполнителя услуг выполнить требования закона.

Кто распределяет объем потребленного тепла между квартирами, выставляет платежки и снимает показатели счетчика тепла?

Объем тепла, потребляемый домом согласно показаниям счетчика, распределяется между совладельцами. То, каким образом это происходит, зависит от модели договорных отношений с поставщиком тепла (исполнителем услуг по теплоснабжению). Распределять объем и формировать платежку за отопление может поставщик услуги, управляющий дома или ОСМД.

Снимать показатели общедомового счетчика будет исполнитель услуги по теплоснабжению (поставщик тепла) или определенное собственниками другое лицо в присутствии потребителя или его представителя (ОСМД). Если работает система дистанционного снятия показателей, то присутствие потребителя или его представителя не обязательно. Но при этом вы имеете право самостоятельно ознакомиться с показателями через соответствующий интерфейс на счетчике или через электронную систему учета расчетов. Если это предусмотрено договором с поставщиком, снимать показатели счетчика может потребитель, представитель ОСМД или управляющий. В таком случае исполнитель услуги имеет право проводить контрольные снятия показателей в присутствии потребителя.

Снимать показатели индивидуальных счетчиков и распределителей тепла должны сами потребители.

Платежка за тепло

Как уже отмечалось, сегодня практически все потребители в составе тарифа на централизованное отопление платят за установку и поверку общедомовых счетчиков. Причем эта плата начисляется одинаково для всех. Она будет изъята из тарифа, в результате сам тариф уменьшится. И совладельцы, установившие домовые счетчики за собственные деньги, теперь не будут платить в составе общего тарифа за установку счетчиков в других домах.

С другой стороны, в платежке за тепло или за управление многоквартирным домом (в зависимости от избранной модели договорных отношений) появится дополнительная графа — плата за абонентское обслуживание. Она предусматривает затраты на установку/замену, поверку и обслуживание общедомовых счетчиков тепла. Но дополнительная строка не означает дополнительной платы, наоборот. И она будет разной для каждого дома. Уплата взносов распределяется на пять лет или на другой срок по согласию сторон.

Если исполнитель услуги по теплоснабжению не является оператором внешних тепловых сетей, он обязан перечислять уплаченные потребителями взносы на обслуживание и замену домового счетчика оператору сетей.

В платежке также должна отмечаться другая важная информация:

— средний объем потребления и платы за услугу других потребителей соответствующей категории;

— исторические объемы потребления;

— возможности проведения в доме термомодернизации или реконструкции, которая позволит уменьшить потребление тепла;

— контакты компаний, которые проводят термомодернизацию дома или реконструкцию сетей, поставляют материалы или помогают с оформлением документов.

Вся изложенная выше информация поможет нам эффективнее контролировать, за что именно, кому и почему мы платим за теплоэнергию.