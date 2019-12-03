Зачем "Газпром" затягивает переговоры

Результатом газовых торгов со все большей вероятностью может быть прекращение транзита российского газа через Украину. Чем ближе дата прекращения действия "транзитного" контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом", тем ожесточеннее торг за транзит. Об этом свидетельствует и двустороння встреча в Вене 28 ноября украинской и российской сторон.

Российская сторона всеми способами пытается впихнуть в повестку дня встречи "нормандской четверки" газовый вопрос, заручившись перед этим как минимум лояльностью Германии и Франции. "Газпрому" не нужен долгосрочный контракт на транспортировку газа новым оператором ГТС на новых условиях. России достаточно год-полтора продержаться, и, как она рассчитывает, Европа окончательно сдастся россиянам в газовый плен.

РФ для этого сделала все. Заполнила все европейские подземные хранилища под завязку. Фактически уговорила Германию вывести "Северный поток-2" из-под действия Третьего энергопакета и всех последних газовых директив. Требует от Украины максимального соблюдения европейского энергетического законодательства, хотя сама его соблюдать не намерена. Провела переговоры с операторами ГТС соседних с Украиной стран, чтобы подстраховали "Газпром" на тот случай, если не удастся договориться с Украиной. Предлагает "Нафтогазу" продлить действие "транзитного" контракта от 2009 г. на прежних ни к чему не обязывающих "Газпром" условиях. А также закупить газ как раз на выигранные в Стокгольмском арбитраже 3 млрд долл. — для потребностей Украины. Оспаривает еще два решения арбитража и штраф Антимонопольного комитета Украины, которые в сумме тянут на 22 млрд долл., и прозрачно дает понять, что Украина не получит выигранных денег.

Словом, РФ все обставляет таким образом, чтобы либо заставить Украину согласиться на ее условия, либо прекратить поставки газа в 10.00 по московскому времени 1 января 2020-го. И при этом в прекращении транзита снова обвинить украинскую сторону.

Украинская сторона, прекрасно понимая, к чему ее вынуждают РФ и "Газпром", пытается апеллировать к Еврокомиссии и одновременно готовится торговаться до последнего за транзит на новых условиях или же остаться без такого контракта по крайней мере на начало 2020-го.

В подземные хранилища Украины закачано 21,7 млрд кубометров газа. По словам министра энергетики и защиты экологии Алексея Оржеля и представителей "Нафтогаза", до марта будущего года этого запаса должно хватить. Впрочем, многое зависит от погоды, в том числе и политической.

Украинская сторона такжепередала на согласование регулятору документы на сертификациюООО "Оператор ГТС Украины". Так что и Секретариат Энергетического сообщества вполне успеет дать необходимое заключение о соответствии нового оператора всем евротребованиям. Это позволит "Оператору ГТС Украины" начать работу в новом статусе юридически обособленного оператора ГТС с 1 января 2020 г. То есть заключать договоры на транспортировку газа, и не только с "Газпромом". До этого правительство утвердило план передачи имущества на правах хозяйственного ведения от "Укртрансгаза" новому оператору ГТС, а также документ о расчете последнего с "Укртрансгазом" в течение 15 лет.

Правда, времени на все маловато: европейские газовые директивы требуют подписания договоров, резервирующих мощности других операторов ГТС. А если "Газпром" не собирается транспортировать газ через ГТС Украины, то независимому оператору надо успеть зарезервировать мощности в точках входа на западных границах, чтобы иметь возможность получать реверсный газ. Так что, затягивая под любыми предлогами подписание нового контракта о транспортировке российского газа с новосозданным оператором ГТС Украины, "Газпром" тем самым сужает этому оператору поле для маневра.

Если новый "транзитный" контракт с украинским независимым оператором ГТС до 1 января не будет подписан, а "Газпром" все же продолжит поставлять газ, украинский оператор согласно законодательству сможет лишь направлять его в подземные хранилища как газ "неопределенного владельца" и выполнит заявку "Газпрома" только после юридического оформления права собственности на этот газ, то есть после подписания соответствующего контракта.

Похоже, "Газпром" только и ждет именно такого развития ситуации. Тогда он на весь мир, как в 2009-м, будет кричать, что Украина ворует газ. А украинский оператор ГТС будет связан по рукам и ногам национальным и европейским законодательствами.

Очень уж нынешняя ситуация напоминает события десятилетней давности. Только тогда "Газпром" сначала перекрыл вентиль для поставок газа в Украину, а затем ее же обвинил в воровстве газа из транзитного потока в Европу, вообще прекратив газопоставки. Убедить европейцев в том, что не Украина спровоцировала ту ситуацию, стоило большого труда…

Но не бывает худа без добра. События января 2009-го стали хорошим уроком как для Украины, так и для ЕС. Хотя Еврокомиссия и говорит о необходимости подписания "транзитного" контракта россиян с украинским оператором ГТС, в самой Европе достаточно подготовились и к "нулевому варианту транзита". При том, что на рынке ЕС российский газ занимает около 32%, европейцы заручились договорами с другими поставщиками. Да и заполненные, пусть и российским газом, хранилища в ЕС вселяют в них надежду. Плюс договоры о поставках сжиженного газа. И все же надежда на участие в ситуации США.

Кроме того, европейцы развивают систему интерконнекторов между соседними государствами, что позволит при необходимости перебрасывать объемы газа в самые слабые места.

Так что говорить о том, что с 1 января 2020-го начнется газовый Армагеддон, — это преувеличение. Он начнется позже, когда "Газпром" добьется от европейцев преференций для своих газопоставок. И когда РФ будет полностью диктовать Европе правила и цены на европейском рынке газа.

А тем временем "Газпром" дожимает на переговорах Украину. В четверг основными спикерами на переговорах были министры. Поговорили. Каждый о своем.

В пятницу, по информации источников ZN.UA, к переговорам подключились и представители газовых компаний РФ и Украины и оператор ГТС. Правда, обсуждают пока пессимистический вариант — транспортировку через ГТС Украины всего до 30 млрд кубометров газа. Этого объема не хватает "Газпрому", чтобы закрыть все свои контракты в следующем году…

Позиция украинской стороны состоит в подписании десятилетнего контракта на условиях европейского законодательства с обязательным объемом транзита 60 млрд кубометров в год. Еще 30 млрд кубометров резервируется с учетом возможного повышения спроса на газ в Европе.

Но это явно не входит в планы "Газпрома", который намерен как можно скорее задействовать на полную мощность "Северный поток-2", а также газомагистрали через Турцию. Такой контракт, как предлагает украинская сторона, "Газпрому" станет обузой в случае быстрой реализации его газотранзитных планов, на что он явно уповает.

Торг продолжается.