Ядерная кухарка

Сможет ли обеспечить надлежащую ядерную и радиационную безопасность 15 энергоблоков атомных станций Украины руководитель, который доподлинно не знает важности принципов и технологических нюансов работы ядерной отрасли?

А именно такую перспективу за день до отставки нарисовало предыдущее руководство Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, объявляя о проведении конкурсного отбора на должность президента ГП "Национальная атомная энергетическая компания "Энергоатом".

Потенциальному победителю, который должен отвечать за работу седьмого в мире по мощности ядерного энергетического комплекса, организаторы конкурса предложили… освоить азы ядерной и радиационной безопасности в течение года после назначения.

А если не освоит? Кто будет отвечать за эксперименты над безопасностью не только страны, но и, учитывая наш потенциал, всего мира?

Очевидно, по мнению любителей, президентом НАЭК "Энергоатом" может быть практически любой хороший человек — без профильного образования и профильного опыта работы.

Однако МАГАТЭ, ЕБРР и Всемирная организация операторов АЭС категорически против таких требований к президенту "Энергоатома", особенно после аварии на АЭС "Фукусима". И вот почему.

Есть сферы, в которых потери и вред от управленческих ошибок выходят далеко за пределы экономических и репутационных потерь. Одной из таких исключительных отраслей является ядерная энергетика — высокотехнологичная индустрия, которая нуждается в профессионалах наивысшего уровня.

В ядерной энергетике, которая во всем мире является привлекательным бизнесом, первый критерий эффективности — не финансовый результат, а безопасность эксплуатации ядерных установок. Это не означает, что не нужно достигать экономических и финансовых результатов, но каждый профессионал отрасли с молоком матери впитывает важнейший и неопровержимый закон: ядерная и радиационная безопасность превыше всего. При принятии каких-либо управленческих решений на любом управленческом уровне этот закон незыблем.

Понимание и осознание этого закона формируется у специалиста и руководителя при прохождении ступеней профессионального роста, при изучении технологических процессов и нормативных документов.

Это понимание должно насквозь пронизывать все управленческие уровни организации, начиная с высшего руководителя и заканчивая самыми молодыми работниками. Здесь не может быть ни одного уровня, не охваченного глубоким знанием этого закона. Это понимание является неотъемлемым признаком профессии и не может сформироваться за месяц подготовки к конкурсу даже у очень талантливых людей.

На сегодняшний день конкурс по отбору на должность президента "Энергоатома" с названными выше легкодоступными условиями приостановлен. Но это не успокаивает, поскольку не отменены его искусственно и опасно заниженные квалификационные требования к кандидатам в президенты этого госпредприятия.

Очень беспокоит, что конкурс может состояться без учета мнения мирового и отечественного атомного сообщества, Госатомрегулирования и даже народных депутатов, понимающих, что должность президента НАЭК "Энергоатом" должен занимать только специалист с профильным образованием и немалым опытом практической отраслевой работы.

Повторяю, Минэкономики почему-то не внесло эти ключевые положения в квалификационные требования.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сразу напомнила о необходимости включить основные квалификационные требования в письме в офис президента Украины, СНБОУ, Кабинет министров и комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Ядерный регулятор привел ряд аргументов, почему без профильного образования и опыта работы на руководящих должностях в атомной отрасли назначение президента НАЭК "Энергоатом" никак не решит проблему, а наоборот, отсрочит ее и привнесет хаос в работу этого сектора энергетики и в целом экономики. Именно этот независимый регулятор осуществляет надзор и выдает лицензию президенту "Энергоатома".

После Госатомрегулирования, ссылаясь на его весомые аргументы, к руководству государства, а также в Службу безопасности Украины обратились и народные депутаты — члены комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, а также избранники по мажоритарным округам, где расположены атомные электростанции. Народные депутаты отмечают, что атомную отрасль, обеспечивающую производство 55% электроэнергии в Украине, должен возглавлять действительно опытный специалист именно ядерной отрасли с соответствующим опытом работы.

"Учитывая особую важность ГП "НАЭК "Энергоатом" для экономики и безопасности государства, считаем целесообразным принимать важнейшие кадровые решения относительно компании при участии органа государственной власти, формирующего государственную политику в сфере энергетики, а также органа, осуществляющего контроль над ядерной и радиационной безопасностью", — подчеркивают парламентарии.

Стабилизация работы НАЭК "Энергоатом", в частности через взвешенную кадровую политику, руководствуясь исключительно критериями профессиональности и компетентности, а не политическими или коммерческими предпочтениями, — единственная возможность не довести "Энергоатом" до полного хаоса, который может обернуться ядерной и радиационной угрозой.

Специалисты, отвечающие строжайшим требованиям к кандидату в президенты НАЭК "Энергоатом", в Украине есть. Профессиональные, патриотичные, политически незаангажированные. Президенту, правительству, СБУ и СНБО Украины нужно лишь изменить условия конкурса, и у нас появятся большие шансы получить такого президента компании, который как раз нужен, и как можно скорее.

Есть надежда, что будет наконец прекращена печальная история кадровых назначений в "Энергоатом".