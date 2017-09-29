"Виктория" vs БРСМ, или Горбатые и могилы-2

Недавно страну всколыхнула трагедия: в одесском лагере "Виктория" сгорели заживо трое детей. Первый шок прошел вместе с волнениями в Одессе, крайней пока сделали молодую воспитательницу. Это первая из череды параллелей, которые можно провести с другой трагедией — пожаром на васильковской нефтебазе группы компаний БРСМ, крупнейшим за всю историю независимой Украины.

Как связаны эти две истории? На обоих объектах накануне трагедии были проведены противопожарные проверки, выявившие многочисленные нарушения правил безопасности. И несмотря на это, оба объекта не были закрыты. На обоих впоследствии погибли люди. Сколько еще таких бомб замедленного действия с предписаниями пожарных разбросано по Украине? Долго искать не пришлось.

Бесполезные предупреждения

"Было установлено, что в июне этот санаторий ("Виктория". — С.К.) и этот директор получили предписание о подключении пожарной сигнализации к пожарному пульту, чего не было сделано. Было еще несколько предписаний с точки зрения безопасности", — сказал вице-премьер Г.Зубко.

Когда в июне 2015-го полыхала нефтебаза БРСМ, правительственное расследование показало, что в мае пожарные сделали предписание на несколько десятков пунктов… Но объект не закрыли.

Как выяснилось уже во время пожара, все было хуже, чем казалось. Не было обвалования резервуаров — из плавящихся емкостей топливо лилось во все стороны. Пожарный водоем оказался непригодным из-за отсутствия твердого покрытия для подъезда пожарных машин, да и по размерам больше напоминал лужу. Не оказалось на базе и пенообразователя, проезды были захламлены беспорядочно размещенными резервуарами.

Но и это еще не все: васильковская нефтебаза компании БРСМ не была введена в эксплуатацию, то есть не имела права работать. Но "пожарное" начальство это не смутило. В результате погибли шесть человек, из которых четверо — спасатели. Эти смерти никого ничему не научили — ни БРСМ, ни пожарных.

Дух Василькова в Переяславе

Чтобы убедиться в этом, достаточно отправиться в село Переяславское Переяслав-Хмельницкого района, что на Киевщине. Здесь расположена вторая нефтебаза группы БРСМ.

22 декабря 2015 г. районные пожарные провели плановую проверку объекта, а точнее, двух — нефтебазы и газонаполнительной станции (ГНС). Акт проверки для первой содержит 51 пункт нарушений, которые срочно требовалось устранить, для второй — 56 пунктов нарушений (редакция ZN.UA располагает копиями документов).

Суть этих предписаний можно описать кратко — второй Васильков.

Ключевые нарушения:

— не обустроены проезды для пожарных машин (нет возможности подъехать к объекту тушения. — Здесь и далее примечания автора);

— нет переездов железнодорожных путей для пожарных машин;

— расстояние от стенок резервуаров с нефтепродуктами до края автомобильных проездов менее

9 м (в случае возгорания дорогой нельзя будет воспользоваться);

— расстояние от места забора воды пожарными автомобилями до резервуаров — менее 40 м (при возгорании резервуаров пожарная машина не сможет подъехать и находиться у пожарного резервуара с водой);

— нет обвалования наземных резервуаров либо ограждающей стенки из негорючих материалов (топливо из горящих и рядом стоящих резервуаров беспрепятственно растекается, усложняя тушение пожара);

— не обеспечено обновление противопожарного запаса воды на протяжении более 24 часов;

— нефтебаза не обеспечена запасом пенообразователя;

— руководящий состав объекта не прошел обучение на курсах гражданской обороны;

— система раннего оповещения аварийных ситуаций не подключена (также, как не была подключена она в "Виктории").

Произведенная Центром поддержки аэроразведки летом 2017-го аэровидеосъемка переяславской нефтебазы и ГНС свидетельствует: за прошедшие два года БРСМ так и не устранила ключевые нарушения безопасности.

Для профессиональной оценки видеоматериала были привлечены действующие и бывшие функционеры Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также специалисты по строительству нефтебаз.

Как показано на рис. 1 (см. на сайте ZN.UA), вокруг двух их трех резервуарных парков отсутствует проезд для пожарных машин, что предусмотрено нормами ВБН В.2.2-58.1-94. А судя по замечаниям от 2015 г., тот парк, где проезд есть (на рис. 1 обозначен как РП-1), не отвечает требованиям по расстоянию до резервуаров. Пожарные машины не смогут подъехать.

На съемке отчетливо видно, что ни один из трех резервуарных парков по-прежнему не обвалован (см. рис. 2 на сайте ZN.UA). В Василькове это максимально усложнило тушение пожара.

"Из-за отсутствия обвалования топливо при пожаре в Василькове лилось во все стороны, в том числе в пожарный водоем. Воды там и так почти не было, и подъехать к ней было невозможно, а попадание разлившегося топлива в воду окончательно сделало его непригодным", — комментирует на условиях конфиденциальности бывший сотрудник ГСЧС, очевидец тех событий.

Проблемы с пожарным водоемом, а точнее, резервуаром видны невооруженным глазом и в Переяславском. Прежде всего, обращает на себя внимание небольшой объем резервуара. Согласно расчетам одного из экс-спасателей на основе действующих нормативов, на этой нефтебазе должен быть запас воды в объеме 1410 кубометров (рис. 3 на сайте ZN.UA).

Внешне небольшой резервуар слабо напоминает требуемый по объему в соответствии с нормативами, хотя лучше об этом должна сказать документация базы. Пожарные в своем предписании от 2015 г. об этой проблеме не упоминают.

Но это не все проблемы с водой. Дело в том, что в случае аварии подъехать к ней будет проблематично.

"Вместах расположения пожарных резервуаров и водоемов следует предусмотреть подъезды с площадками (пирсами) размерами не менее 12 м на 12 м…" — гласят строительные нормы (ГСНВ.2.5-74:2013). Несложно заметить, что никакого оборудованного подъезда или площадки у пожарного резервуара нет (рис. 4 на сайте ZN.UA).

Однако проблемы с подъездом к воде начнутся еще раньше: видеоматериалы с большой степенью уверенности позволяют утверждать, что на базе должным образом не оборудованы автомобильные переезды через железнодорожные пути. Ну и полностью очевиден факт отсутствия твердого покрытия для проезда пожарных машин, которые в случае дождя просто увязнут в грязи. Но даже если машины доберутся до воды, в случае пожара на РП №3 забор воды будет невозможен из-за минимального расстояния между пожарным резервуаром и резервуарным парком.

Коррупционный паралич

В этой истории удивляет и возмущает позиция обеих сторон — владельца нефтебазы и пожарных. В компании "Стейт Ойл", которая управляет сетью БРСМ, оставили видео с нефтебазы без комментариев. После 11 смертей на заправочной станции и нефтебазе БРСМ в 2014–2015 гг. одна из крупнейших сетей страны не может выполнить элементарные, копеечные работы по обвалованию резервуаров (по сути, это земляной ров) и проложить несколько сотен метров дороги для пожарных машин.

А сколько там еще нарушений, которые не увидел дрон? Например, прошел ли наконец-то обучение персонал? Напомню, что в результате паники и неподготовленности персонала, а также из-за задержки с вызовом спасателей этот пожар стал крупнейшим в истории страны.

Сегодня оба учредителя БРСМ — Андрей Биба и Эдуард Ставицкий — живут за границей. Их и таких, как они, не к совести должны призывать, а принуждать к порядку те, кто здесь живет и кто должен следить за безопасностью.

И вот здесь — масса вопросов. Почему не проверяют? Были ли устранены более ста нарушений, выявленных в 2015-м?

В главке ГСЧС "мычат", что проверки бизнеса запрещены правительственным распоряжением, а от плановой проверки в 2016-м нефтебаза в Переяславском "ушла", сменив номинального собственника.

А где судебный иск о закрытии нефтебазы? Начальник районного отделения ГСЧС, на территории которого в 2014-м на заправке БРСМ погибли пять человек, знает, что у него есть проблемный объект, и не предпринимает ровным счетом ничего.

Молчат областное и национальное управления, хотя, казалось бы, васильковская трагедия должна была заставить взять нефтебазы и ГНС под усиленный контроль. Как минимум хотя бы из уважения к памяти четырех погибших в Василькове коллег, имена которых — на фасаде главка ГСЧС в Киеве.

А ведь такие "переяславы" могут нести огромную опасность прежде всего для пожарных в случае возникновения чрезвычайной ситуации — условий для эффективного и безопасного тушения пожара нет. Что будет говорить "пожарное" и прочее начальство и кого назначат виновным, если снова беда? Почему у пожарных проблемы с памятью и со зрением? Неужели деньги снова мешают увидеть очевидное?