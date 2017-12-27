"Укрнафта": контрреволюция завершена

Крупнейшая нефтедобывающая компания страны — "Укрнафта" — уже три года как крупнейший должник госбюджета. Ее долги по уплате рентных и прочих платежей недавно превысили 13 млрд грн и продолжают расти.

Эта космическая сумма образовалась в результате вывода из компании в 2015 г. средств миноритарным акционером — группой "Приват" Игоря Коломойского. Испугавшись серьезности намерений Петра Порошенко в реализации курса на деолигархизацию госкомпаний, из "Укрнафты" под различными предлогами было выведено "живых" денег и нефти более чем на 14 млрд грн. Тревога оказалась ложной. На сегодняшний день можно уверенно констатировать полный возврат к "дореволюционной" схеме управления "Укрнафтой": "Приват" неограниченно рулит, а госакционер "Нафтогаз Украины" — в домике.

Смена менеджмента "Укрнафты" летом 2015 г. многих дезориентировала и была логично воспринята как признак перемен. Хотя аналогии между британцем с женевской пропиской Марком Роллинсом и его предшественником бельгийцем Питером Ванхеке уже тогда напрашивались сами собой. Усиливали предчувствие долетающие из Казахстана отзывы, где британца, представляющего в тех краях British Gas, видели нечасто.

В отличие от "папередника", у Роллинса не получилось сразу нырнуть в небытие — уж очень сильно были накалены страсти вокруг "Укрнафты". Он провозгласил себя независимым менеджером, работающим на всех акционеров, сформировал правление, а долг перед госбюджетом, образовавшийся незадолго до его назначения из-за махинаций предыдущего менеджмента, начал называть "историческим".

Сразу насторожило, что, во-первых, новый глава компании не спешил увольнять непосредственных виновников формирования этого долга, хотя их подписи стояли на всех документах. Во-вторых, по сути, он отказался расследовать их действия с последующим обращением в правоохранительные органы. Все встало на свои места, когда главный юрист "Укрнафты" и бывший личный адвокат Игоря Коломойского Вячеслав Карташов стал правой рукой Роллинса и не только не был уволен, но и получил повышение — был назначен вице-президентом по правовым вопросам. Как выяснилось недавно, параллельно возобновилась работа по дальнейшему выведению средств из полугосударственной компании.

Миллиарды на Полтаву

Одной из схем срочного вывода средств весной-летом 2015 г. стала покупка "Укрнафтой" огромных объемов нефтепродуктов, которые, разумеется, так никто и не поставил. Казалось, проехали… Но именно эта примитивная двухходовка была первой реализована в конце 2015-го, когда Роллинс уже вещал на Кабмине и в парламенте о необратимости реформ в нефтяной компании.

Деньги пошли через полтавский филиал компании — НГДУ "Полтаванефтегаз". Он выступает исполнительным органом договора о совместной деятельности "Укрнафты" с кипрской Momentum Enterprises (Eastern Europe) Ltd. Доля "Укрнафты" в этом ДСД — 49,9%.

Как это было сделано? Полтавский филиал купил у аффилированных с группой "Приват" ПАО "Укртатнафта" и ООО "Гарант-УТН" 190 тыс. т нефтепродуктов, перечислив за них 3,994 млрд грн. Как водится, закупочные цены были выше на 10–14%, чем средняя цена кременчугского топлива на рынке на тот момент.

А уже через пару месяцев, в январе-феврале 2016 г., "Полтаванефтегаз" решил продать топливо, но уже в два раза дешевле. (Разумеется, такого падения цен на рынке не было и быть не могло.) Всего было подписано 396 (!) договоров с 52 компаниями, которым весь объем был продан из резервуаров ПАО "Днепрнефтепродукт" (входит в "Приват") за 1,75 млрд грн (см. рис. на сайте ZN.UA).

Но и эти деньги в "Укрнафту" не вернулись. Из 52 компаний нам удалось идентифицировать 23, из них 21 минувшим летом ушла в процедуру банкротства. Договорами была предусмотрена отсрочка оплаты до конца 2016 г. Тем не менее до начала банкротства этих компаний, а это более чем полгода, "Укрнафта" ("Полтаванефтегаз") в судебном порядке вообще не требовала с них оплаты. У компании многомиллиардный долг перед бюджетом, а она даже для приличия не подавала в суд и не добивалась ареста счетов недобросовестных контрагентов. И лишь после их ухода в банкротство попросила включить свои многомиллионные долги в ликвидационный баланс.

Такое поведение юристов "Укрнафты" во главе с Карташовым не очень вяжется с декларациями Роллинса о прозрачной деятельности компании и его борьбе за возврат дебиторской задолженности.

Показательным также стал процесс по иску Национального антикоррупционного бюро, которое в рамках расследования хищения средств компании пыталось через суд признать недействительными договоры по выводу на ООО "Котлас" (аффилировано с "Приватом") более 5 млрд грн. Агентство оспаривало 71 договор покупки нефтепродуктов у "Котласа" от 1–15 июля 2015 г. на сумму 3,5 млрд грн. Это тот аванс, который "Укрнафта" перечислила за нефтепродукты с поставкой до 2019 г. Казалось бы, "Укрнафта" должна всячески помогать НАБУ, чтобы поскорее вернуть свои деньги. Однако юристы компании, наоборот, сделали все, чтобы не дать оспорить эти договоры.

Другой иск НАБУ касался дополнительных соглашений, которыми "Укрнафта" давала "Котласу" отсрочку на оплату сырой нефти. В обоих спорах с НАБУ "Укрнафту" представлял Вячеслав Бунечко. Он же фигурирует в расследовании НАБУ как один из исполнителей схем вывода денег. Видимо, других представителей своих интересов у "Укрнафты" и Роллинса не нашлось.

Во все тяжкие

О крупной "полтавской" афере на 4 млрд грн стало известно лишь недавно. Между тем "будничных" примеров "эффективной" работы Роллинса и его команды на "Приват" хоть отбавляй. Возьмем хотя бы продажу "Укрнафтой" сжиженного газа. На глазах у всех структуры "Привата" выкупают 75% объема по льготной цене (на 10–15% ниже рынка), а остаток подобно кости бросается независимым трейдерам по рыночной цене. По нашим подсчетам, только в 2017 г. "Укрнафта" недополучила на продаже сжиженного газа около 62 млн грн, а за весь период работы Марка Роллинса — 115 млн грн.

С декабря госкомпаниям разрешено продавать сжиженный газ на более прозрачных электронных торгах, гарантирующих анонимность участникам и, следовательно, большую конкуренцию. Госкомпания "Укргаздобыча" ликует, а "Укрнафта" снова объявила новый "ручной" аукцион "с голоса".

Странные дела творятся и вокруг продажи нефти — главной статьи дохода "Укрнафты". Нюанс в том, что компания отчаянно борется… за снижение цен на свою нефть. Сырье продается исключительно "Привату" и только тогда, когда ему это выгодно. В 2017 г. из назначенных 20 аукционов 11 было сорвано — "Приват" не устраивала цена. А на результативных девяти аукционах нефть уходила дешевле ранее выставленной стартовой цены. На конец года нереализованными остаются

334,5 тыс. т нефти стоимостью более 5 млрд грн — ждем приемлемой цены.

При этом руководитель коммерческого блока "Укрнафты", в прошлом легендарный трейдер, а ныне вице-президент Феликс Лунев ничего не предпринимает, чтобы как-то изменить ситуацию. Например, не хочет изменить условия отгрузки нефти, которые выписаны исключительно под "Приват" с целью "отшить" конкурентов. Не хочет он поменять и биржу, где нефть и прочее сырье у других нефтедобытчиков отрывают с руками. Вместо этого "Укрнафта" требует от правительства переписать постановление об аукционах, чтобы снизить цену на свой ресурс. "В стране работает один НПЗ, и других покупателей нефти не существует", — как мантру повторяют в "Укрнафте".

За 11 месяцев 2017 г. в Украине, помимо сырья "Укрнафты", было продано около 350 тыс. т нефти и конденсата (включая 105 тыс. т нефти Urals и Azeri Light "Укртранснафты").

Пятый по величине добытчик нефти и конденсата в стране "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) отмечает, что в этом году максимальная премия к цене нефти марки Brent при продаже украинской нефти доходила до 22 долл./барр. (159,5 долл./т), а средняя премия по году составила 10 долл./барр. (72,5 долл./т).

"У нас не возникает сложностей с реализацией, мы успешно продаем нефть на собственной электронной площадке уже десять лет. "Укрнафте" мы можем предложить выйти с торгами на нашу электронную площадку", — говорит и.о. главы ПГНК Виктор Гладун. А "Укрнафта" в это время просит у Кабмина привязки цены к более дешевому сорту Urals, чтобы продавать свою нефть с дисконтом к Brent.

Месторождения — туда же

12 июля 2017 г. "Укрнафта" в торжественной обстановке на "Украинском дне энергетики" в Великобритании объявила о намерении привлечь инвесторов для совместной разработки трех месторождений: Бориславского, Рудивско-Червонозаводского и Быткив-Бабчинского. Для выдоенной "Укрнафты" привлечение партнеров было бы действительно идеальным вариантом. Заявки от потенциальных инвесторов принимались до 30 сентября, но о результатах не слышно.

На данный момент удалось точно установить одного участника конкурса — "ДТЭК Нефтегаз". "Мы готовы предоставить собственную рабочую программу эффективного использования инвестиций с целью максимизации добычи углеводородов. При этом наша компания готова рассмотреть предложенную ОАО "Укрнафта" рабочую программу с потенциальным объемом инвестиций от 74 до 263 млн долл. США на каждое месторождение", — сообщили в компании.

В компании "Бурисма" отметили, что работа с "Укрнафтой" ей неинтересна.

Сама "Укрнафта" начала путаться в показаниях. По словам члена правления компании Джонатана Поппера, на предложение откликнулось"чуть менее десяти компаний, как украинских, так и международных". "Это серьезные инвесторы, и мы сейчас находимся с ними в процессе обсуждения. К концу года у нас будет определенный прогресс в этом направлении", — заявил топ-менеджер.

Однако уже в официальном ответе пресс-службы говорится, что "количество потенциальных инвесторов, выразивших интерес к сотрудничеству, невелико". "В настоящее время мы обсуждаем проекты и модели сотрудничества с потенциальными партнерами. Нам интересны проекты по интенсификации добычи, где инвестор получает фиксированную плату за дополнительный объем ресурса, добытый в рамках проекта. Такая модель хорошо зарекомендовала себя в Румынии", — прокомментировали в пресс-службе компании.

Почему же нет новостей о подведении итогов конкурса? Инсайдеры в компании сообщают, что проблема в следующем: там вообще не рассчитывали на каких-либо претендентов, кроме одного — аффилированного с "Приватом" Momentum Enterprises, с которым вот уже 20 лет есть вышеупомянутое СП "Полтаванефтегаз". Упорным совместным трудом "Укрнафта" и Momentum доработались до налогового долга в 1,8 млрд грн на текущий момент. Из ярких страниц истории — проплата "Полтаванефтегазом" "приватовскому" "Днепразоту" 240 млн грн в 2014 г. за… карбамид, который до сих пор не получен…

Есть все основания считать, что, несмотря на бедственное положение, "Укрнафта" постарается вывести рентабельные месторождения на "Приват". Скорее всего, ситуация прояснится в ближайшее время.

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Тихая контрреволюция в "Укрнафте" была бы невозможна без молчаливого согласия "Нафтогаза Украины" и лично Андрея Коболева — главы наблюдательного совета "Укрнафты". В 2015 г. парламент законом наделил НАК и набсовет полномочиями, достаточными для единоличного принятия кадровых и прочих организационных решений в компании (отстранение главы правления, состава правления, назначение исполняющих обязанности, проведение собрания акционеров и т.д.). Однако глава "Нафтогаза" этими возможностями ни разу не воспользовался. Менеджмент "Укрнафты" напичкан людьми Коломойского, но не имеет ни одного человека Коболева или НАКа. И это при том, что большинство голосов в набсовете позволяет сформировать полностью подконтрольное "Нафтогазу" правление, как это сделано в "Укргаздобыче", "Укртранснафте", "Укртрансгазе", где без визы "Нафтогаза" чихнуть боятся.

Разграбление "Укрнафты" в 2015 г. требовало именно таких шагов, но их не было ни тогда, ни сейчас. Налоговый долг растет, компания отчитывается об убытках, что позволяет безболезненно уволить Роллинса в рамках действующего контракта. Вместо этого на январское собрание акционеров выносятся какие-то организационные вопросы. И чем дальше, тем больше денег и активов утекает из полугосударственной компании. Живые деньги выведены, теперь уже речь идет о целых месторождениях.

Не вызывает сомнений, что "Укрнафта" и дальнейшее господство в ней Коломойского стали разменной монетой в политической игре. Очевидно, что Коболев остается в орбите "Народного фронта", который единственный может противостоять президентской вертикали. Последняя активно принялась деолигархизировать "Укрнафту" в 2015 г., но так и не довела дело до конца. Теперь лидеры НФ Яценюк, Аваков, а с недавних пор и министр юстиции Петренко активно пиарятся на телеканале "1+1". Не обижают "приватовские" СМИ и главу НАКа. Есть все основания считать, что с главой МВД Игорь Коломойский и вовсе партнеры по освоению гигантского Сахалинского месторождения…

Характерно, что риторику "Укрнафты" с недавних пор подхватил и премьер Гройсман, который, по словам очевидцев, на одном из совещаний также назвал многомилиардный долг компании "исторической задолженностью". Может, поэтому премьер тоже начал частенько мелькать на "1+1" в исключительно "реформаторском" ракурсе? И, может, поэтому он еще не фигурирует в шоу "95-го квартала"?

P.S. В начале минувшей недели "Нафтогаз Украины" обнародовал квартальный отчет, из которого следует, что принадлежащая ему наполовину "Укрнафта" в первом полугодии погасила долг по выплате дивидендов миноритарным акционерам на 2,3 млрд грн. Такая сумма дивидендов могла достаться только группе "Приват", владеющей как минимум 42% добывающей компании.

"Укрнафта" объяснила снижение обязательств по дивидендам "зачислением встречными обязательствами одной из компаний-дебиторов", которая сама обратилась с таким предложением. "Укрнафта" утверждает, что "живыми деньгами" дивиденды "Привату" не платила.

Тем не менее название компании, консолидировавшей на себе 2,3 млрд грн долга по дивидендам, а с учетом общего размера долга это 45,5% держателей акций, "Укрнафта" не раскрывает.

Не разглашается также, что это был за долг перед "Укрнафтой", который неизвестная компания захотела погасить за счет положенных "Привату" дивидендов.

Тот факт, то взаимозачет долгов (если он действительно имел место) был в одностороннем порядке инициирован компанией, имеющей права на дивиденды группы "Приват", дает основания считать, что эта трансакция прошла определенно в интересах и по сценарию финансово-промышленной группы.

Менеджмент "Укрнафты", в свою очередь, безапелляционно согласился на такую сделку, отобразил это в своей отчетности и не сообщил об этом общественности.