Собственность, рынок и цена газа

Не успели мы обрадоваться сообщению о снижении цены на газ для населения (на целых 17 коп.), как нам напомнили, что с 1 мая 2019 г. цена снова вырастет на 15% — до 7184,8 грн/тыс. кубометров. Перспективы дальнейшей динамики цен на газ никому не известны, хотя они не остаются вне внимания рынка газа. Только Кабмин и НАК никак не договорятся.

Правительство велит "Нафтогазу" снизить цены на газ для домохозяйств, НАК говорит, что Кабмин сам создал условия, при которых это практически невозможно.

Сейчас для "Нафтогаза Украины" является обязательным исполнение требований постановления Кабмина №867 от 19 октября 2018 г. Оно утверждает положение о возложении ПСО на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, отмечают в НАКе.

Данное положение, в частности, определяет, что цена "Нафтогаза" на газ для розничных поставщиков газа населению, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей с 1 мая 2019-го повышается на 15% — до уровня HYPERLINK "http://www.naftogaz.com/files/Information/Naftogaz-gas-prices-PSO-May2019.pdf"7184,8 грн/тыс. кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение).

При этом рыночная цена газа на май, опубликованная по состоянию на 16 апреля HYPERLINK "https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/natural-gas/"Украинской энергетической биржей, составляет 6800 грн/тыс. кубометров с НДС, или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабинета министров. До 1 мая у правительства и "Нафтогаза" еще есть шанс договориться...

Власть привыкла к нашему нежеланию вникать в правовые и экономические тонкости той или иной ситуации. И надеялась, что население, запутавшись в хитросплетении "законов цивилизованного рынка", не вздумает заглянуть в Конституцию Украины.

Между тем сравнение Основного Закона нашей страны с практикой использования природных ресурсов способно не только вызвать недоумение, но и натолкнуть на неожиданные мысли.

Дело в том что согласно ст. 13 Конституции вся земля Украины, а также ее недра и ресурсы принадлежат украинскому народу. Это значит, что все мы и каждый из нас в отдельности являемся законными собственниками не только пахотных земель, но и лесов, руд, угля и газа, рек и всего прочего, чем наградил Украину Господь Бог и Матушка Природа. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы знаем, что долгие годы наше правительство "совершенствует рыночные отношения". Любой экономист знает, что основной закон рынка — это закон обмена, при котором "собственность уступается, но стоимость остается". Иначе говоря, отношения считаются рыночными, если взамен собственности остается ее стоимость.

Отсюда следует, что законное отчуждение нашей собственности должно сопровождаться возмещением ее стоимости всем нам. Другими словами, не добывающие компании, а все мы — и каждый из нас в отдельности — должны получать изрядные деньги за разработанные в Украине ресурсы. Да-да, не порцию болтовни о "декларативности" нашей Конституции, а именно деньги. За каждый кубометр нашего газа, выкачанного предприятиями "Укргаздобыча"; за каждую тонну нашего угля, добытую в шахтах "угольных королей"; за нашу руду, наш янтарь, наш лес и т.д.

Подлежащая возмещению стоимость — это денежное выражение выгоды (пользы), которая должна извлекаться из нашей собственности. Каким образом формализован этот процесс? В той же статье Конституции говорится, что распоряжение народной собственностью осуществляется органами государственной власти. Это значит, что народ и власть Украины находятся в отношениях "доверителя" собственности и ее "распорядителя". Очевидно, что деятельность "распорядителя" должна быть направлена на извлечение из собственности максимально возможной для "доверителя" пользы с целью его реальной капитализации и "депролетаризации" (по терминологии И.Тютюна).

Извлечение пользы невозможно без учета собственности и контроля над ее эксплуатацией. Таким образом, первой задачей "распорядителя" должна быть организация объективной (стоимостной и технологической) оценки всех ресурсов, подлежащих разработке в обозримой перспективе. В современных условиях, когда оценке поддаются любые объекты, потенциально пригодные для рыночной реализации (от косяков трески в Северном море до залежей руды на Луне), выполнение этой задачи особой трудности не представляет.

Зная объективные характеристики народной собственности, ее "распорядитель" будет обязан:

— обеспечить оптимальное распределение разрабатываемых ресурсов между добывающими компаниями и предприятиями-разработчиками;

— организовать действенный контроль за эффективной работой этих предприятий;

— взимать с них рентные и прочие обязательные платежи в бюджет;

— аккумулировать денежные средства, полученные за разработку месторождений, массивов и залежей ресурсов, а также за их реализацию на украинском и мировом рынках.

Понятно, что разработанные и реализованные ресурсы должны переходить в собственность добывающих предприятий только после распределения общей суммы их оценки между гражданами Украины и соответствующих перечислений на индивидуальные счета каждого из нас.

Также понятно, что своевременность и полнота расчетов добывающих предприятий с украинскими гражданами должны находиться под контролем "распорядителя" и подтверждаться безусловной государственной гарантией.

И еще одно уточнение. Поскольку украинский рынок является частью европейского, наши индивидуальные счета, конечно же, должны быть валютными. Европа — значит, Европа.

Очевидно, что неудачное распределение собственности и ее безалаберное использование никакой пользы "доверителю" (собственнику) не принесет. Отсутствие пользы, свидетельствуя о халатности "распорядителя", может обернуться для него административным взысканием и даже уголовным преследованием. Также очевидно, что присвоение "распорядителем" выручки от реализации доверенной ему собственности наносит "доверителю" (собственнику) прямой финансовый ущерб.

В соответствии с УК Украины подобные махинации влекут за собой открытие уголовных дел по статьям "воровство", "грабеж" или " разбой", после чего вороватый "распорядитель" приговаривается к уголовному наказанию и возмещает ущерб потерпевшему "доверителю" (собственнику).

Наконец, перепродажа "распорядителем" собственности самому "доверителю" не только наносит тому "ущерб"; не только грозит "распорядителю" судом за "мошенничество"; но и, согласитесь, лежит за пределами порядочности, морали и элементарного здравого смысла.

Как ни странно, но именно такая ситуация сложилась на "рынке" украинского газа. Несмотря на содержащиеся в ней признаки всех вышеперечисленных преступлений — от "халатности" и "воровства" до "разбоя" и "мошенничества", никто не замечает ни ее абсурдности, ни яркой криминальной окраски.

А ситуация совершенно абсурдная: представители "распорядителя" (наши наемные служащие) продают нам ("собственнику-доверителю") нашу же, подтвержденную Конституцией, собственность (газ), установив на нее неподъемные для нас (европейские) цены, надеясь откупиться оскорбительно мизерными субсидиями. Если называть вещи своими именами, то "людям втридорога продают то, что сначала у них украли".

Между тем железная формула рынка "собственность уступается, но стоимость остается" диктует совсем другую логику. До тех пор, пока действует ст. 13 Конституции Украины,граждане Украины как собственники ее ресурсов должны приветствовать подорожание газа на европейском рынке, радоваться увеличению его добычи и богатеть не по дням, а по часам. Логично?

Замечу, что подобная схема отнюдь не нова. Она действует, например, в Норвегии и Саудовской Аравии и, судя по реакции населения этих стран, будет действовать еще не один год, и даже не десять.

К сожалению, ничего подобного в Украине не происходит. Почему? Ведь в случае открытия индивидуальных валютных счетов напрочь исчезает целая куча проблем вроде обнищания населения и "латания дыры" в бюджете, определения размеров субсидий и порядка их монетизации, экономии ресурсов и утепления жилищ и т.д., и т.п., — вплоть до оздоровления рынка товаров народного потребления. И это понятно: превышение объемов разрабатываемых ресурсов над их расходованием в домашних хозяйствах обеспечит такую динамику наших счетов, что любой нормальный человек без труда оплатит коммунальные услуги и текущие затраты, съездит в отпуск и даже пополнит депозит в коммерческом банке.

Мало того, при такой организации рынка найдутся наверняка граждане, которые пойдут своим путем. Поднакопив валюты (допустим, в летний период), они постараются дистанцироваться от централизованной инфраструктуры. Например, купят ветрогенераторы или солнечные батареи, пересядут на велосипеды и сами смастерят для себя мебель. Сэкономив на текущих затратах, они смогут вложиться в личный бизнес, а при желании — объединиться для создания крупных предприятий. Расширяясь и укрупняясь, эти предприятия обеспечат безработных работой, кого-то удержат от эмиграции и начнут конкурировать с монополиями, поспособствуют наполнению рынка, создадут дополнительный стимул для банковской деятельности и деловой активности… То есть, действуя в полном соответствии с декларациями нашей власти, наполнят формальные рыночные отношения их реальным содержанием.

Почему об этой схеме молчат многочисленные радетели народного благосостояния? По недомыслию? Или думают, будто растерявшиеся люди потратят валюту куда-то не туда? Решили, что кто-то пристроит наши кровные лучше, чем мы сами? Или считают, что вместо обычной для Запада рентабельности 10–15% наша "Укргаздобыча" должна сохранять 250%? Что без пиратского отчуждения нашей собственности пострадает одиозный "Нафтогаз"? Что нормальная прибыль недостаточна для нормального развития украинской ГТС?

Может, все проще? Возможно, наших доброхотов финансируют газовые монополисты? Те самые, которые расхищают наши ресурсы, наказания не боятся и отдавать награбленное не собираются. Показательно, что с "доброхотами-популистами" полностью солидаризируются непреклонные "рыночники" — разного рода публичные люди, наводнившие ТВ ток-шоу. Не один год они морочат нам голову вопросами на тему: сколько платить за коммуналку? Тогда как логичен вопрос: кому платить за ресурсы?

Следует подчеркнуть, что изложенная позиция не имеет ничего общего с "левачеством", радикализмом и популизмом. Находясь в полном соответствии с Конституцией Украины, она автоматически изменится только в одном случае — в случае пересмотра нашего Основного Закона.

Поскольку действующую Конституцию Украины пока никто не отменил, а безвозмездное отчуждение собственности по-прежнему называется воровством, совершенно очевидно, что воры, как это положено во всем цивилизованном мире, должны сидеть в тюрьме.